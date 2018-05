Así ha sido este jueves 3 de mayo Una mujer escucha el comunicado de ETA / EFE Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Jueves, 3 mayo 2018, 21:37

Jornada histórica la de este jueves 3 de mayo, en la que ETA ha anunciado «de forma inequívoca el final de su trayectoria y anuncia el desmantelamiento total». Así concluye «la declaración final» que ETA ha hecho pública este jueves en la que anuncia el final de su ciclo histórico y su función. En la declaración la banda señala que «esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él». Así lo señalan, en un audio dos de sus principales dirigentes históricos, Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', que se encuentra en paradero desconocido, y Marixol Iparragirre, 'Anboto', presa en Francia. Esta declaración ha sido visionada y dada por buena a las dos de la tarde en un acto en Ginebra organizado por el centro de diálogo Henri Dunant en presencia de agentes internacionales. Con este anuncio, ETA pone fin a 59 años de existencia, con un trágico balance de 854 personas asesinadas.

Además, ha habido otras noticias:

Juicio de Alsasua. La defensa de cuatro de los ocho procesados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, la madrugada del 15 de octubre de 2016, han asegurado al tribunal de la Audiencia Nacional en su turno de conclusiones que lo ocurrido en el bar Koxka fue un «encontronazo fortuito» y «aislado» que no respondía a una estrategia premeditada y en el que «no se aprecia ningún sesgo o naturaleza terrorista».

Educación. Seis años después de que el Gobierno de Patxi López eliminara el bonus para contener el gasto público en plena crisis, el escenario empieza a variar. El Ejecutivo vasco ha abierto la puerta a recuperar las primas que se pagaban a profesores de Primaria y Secundaria que optaban por prejubilarse. Así consta en una propuesta presentada por PNV y PSE en el Parlamento vasco, que sugiere recuperar el complemento «antes de finalizar la presente legislatura» en 2020 siempre que haya «disponibilidad presupuestaria» y «estabilidad» económica.

Sucesos. Las mujeres vuelven a sufrir una agresión machista en la comarca del Duranguesado. Una joven de Durango fue atacada en el portal de su vivienda cuando regresaba de disfrutar de las fiestas de Matiena en la madrugada del martes. El agresor la sometió a tocamientos, pero la joven se resistió y empezó a gritar, provocando que el hombre se diera a la fuga. El pasado martes, otra joven era agredida en la vecina localidad de Iurreta por su pareja sentimental tras una discusión.

La Manada. El magistrado Ricardo González, autor del voto particular en la sentencia a 'La Manada', ha asegurado este jueves que está «tranquilo» y «emocionado» por el apoyo que ha recibido de sus compañeros en los últimos días. «Yo solo hablo en autos y sentencias. No entro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona, agradezco a quien me ha dado el apoyo y nada más», ha manifestado Ricardo González.

Zinemaldia. Ni San Sebastián, ni Zinemaldia, ni Festival: lo que predominará a partir de ahora como seña de identidad serán las siglas SSIFF (San Sebastián International Film Festival) «porque necesitamos algo que nos identifique internacionalmente», especificó el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en la presentación de toda la renovada imagen del certamen donostiarra, que tuvo lugar en la sala Patio de Tabakalera.