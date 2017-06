Así ha sido este jueves 29 de junio Repasa de un vistazo las noticias más destacables de la jornada Jueves, 29 junio 2017, 20:40

Este jueves destacamos que un verano más, Gipuzkoa acoge a un grupo de niños y niñas de Chernobil que llegan al territorio a pasar dos meses alejados de la zona afectada por la radiación tras el accidente nuclear de 1986. Este año serán 67 menores, procedentes de Rusia y Bielorrusia, que han venido a pasar el verano a Gipuzkoa a través de la asociación Bikarte, cuyo lema es 'No podemos cambiar el mundo pero sí podemos cambiar el mundo de un niño'. Convivirán hasta el 2 septiembre con 65 familias de acogida. La mayoría de ellos (un 85%) repiten estancia y familia.

Gipuzkoa:Entrevista con la madre de Julen Serrano. Veinticuatro horas después, Itziar Loinaz sigue en una nube, la misma que le envolvió la tarde del martes tras escuchar al portavoz de jurado declarar al que fue su marido, Luis Serrano, culpable del asesinato de Julen. Aquellas palabras desataron las emociones. «Tenía a un lado a mi madre y al otro, a mi hermana. Ante el veredicto nos cogimos de las manos y cuando escuché la palabra 'culpable' me derrumbé», manifestó ayer la madre de Julen, el menor asesinado por su padre en 2011, en una entrevista concedida ayer a este periódico.

Sociedad:El origen del incendio de Doñana. La brigada de investigación de incendios forestales de la Junta de Andalucía baraja la hipótesis de que una posible negligencia en una carbonería pudiera haber sido el origen del incendio originado el pasado sábado en el término municipal de Moguer (Huelva), que ha afectado a una superficie de 8.486 hectáreas de arbolado y matorral del entorno del Parque de Doñana.

Política:Petición del Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco ha aprobado esta mañana una proposición no de ley en la que exige la puesta en libertad de aquellos presos que se encuentren «enfermos muy graves» para que puedan ser tratados fuera de la cárcel o pasar la última etapa de su vida junto a sus familiares. PNV, EH Bildu, Podemos y el PSE han llegado a un acuerdo a lo largo de la mañana para consensuar una enmienda en la que se reclama que aquellos «penados enfermos muy graves con padecimientos incurables puedan ser clasificados en tercer grado y ser excarcelados». La propuesta ha salido adelante con el único voto en contra del PP, que ha asegurado que «España es un Estado de derecho en el que se cumple la legalidad con todos los reclusos».

Economía:Retrasos con la Ley de Aportaciones. Parece que no será 2017 el año en el que Euskadi vea como las diputaciones acuerdan un borrador para reformar la Ley de Aportaciones y que sea debatida en el Parlamento Vasco. Se cumplen así, por tanto, diez años desde que la Cámara vasca viera pasar la última proposición que fue aprobada en un Consejo Vasco de Finanzas de urgencia celebrado en vísperas de un día de San Sebastián de hace una década. Aquella norma, por la que se regula el traspaso de fondos desde las diputaciones al Gobierno Vasco, sigue vigente y prorrogada desde 2011 y este año, al menos, parece que no va a conocer sustituta. Después de registrar un aplazamiento 'sine-die' en diciembre del pasado año, la confección de la nueva ley atraviesa por un laberinto formal en su confección que acumula ya varios meses de retraso en su primer paso, que no es otro que el análisis técnico en el que participan también los municipios.

Mundo:Irak declara el fin del Daesh. El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, ha declarado este jueves "el fin" del 'califato' que había proclamado el grupo terrorista Daesh, después de que las fuerzas del Ejército iraquí hayan recuperado la mezquita Al Nuri de Mosul. La toma de la célebre mezquita, destruida el pasado 21 de junio por los terroristas, se ha producido en el tercer aniversario del sermón ofrecido en ella por el líder del autodenominado Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, en la que se proclamó como 'califa'.

Real Sociedad:Canales se aleja del Betis. El presidente del Betis, Ángel Haro, reconoció en la capital andaluza que su equipo está interesado en incorporar al realista Sergio Canales. «Es un jugador que tenemos ahí, pero está más lejos que Camarasa porque con el primero no ha habido por el momento acercamiento ni cantidades». Sin embargo, las opciones de Canales de vestir de verdiblanco parece que se enfrían, ya que Camarasa aterrizó anoche en Sevilla para cerrar su contrato con el conjunto bético, lo que cerraría la puerta al realista a pesar de la buena consideración que de él tiene el técnico verdiblanco, Quique Setién, con quien el futbolista cántabro habría hablado.

Cultura:La palabra posverdad, en la RAE. El término «posverdad» entrará en la próxima actualización del Diccionario de la lengua española (DLE), prevista para diciembre de 2017, según ha anunciado este jueves el director de la propia Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva. Villanueva ha explicado durante la conferencia magistral titulada 'Verdad, ficción, posverdad. Política y literatura' que esta palabra aparecerá a finales de año como neologismo en la primera actualización del DLE.