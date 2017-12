Así ha sido este jueves 21 de diciembre La donostiarra Plaza de la Constitución llena de gente para disfrutar de la fiesta de Santo Tomás. / Lobo Altuna Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada EL DIARIO VASCO Jueves, 21 diciembre 2017, 21:04

Toda Gipuzkoa ha disfrutado este jueves de una de las fiestas más tradicionales del calendario, Santo Tomás, en el que el sol reinante ha facilitado una jornada inigualable. En San Sebastián, una quincena de jóvenes adscritos a Askekintza, un movimiento por los derechos de los animales, han tratado de impedir la exhibición de la cerda Úrsula, la elegida para protagonizar la fiesta en la capital. El otro foco informativo ha estado en Cataluña, con la celebración de unas atípicas elecciones autonómicas. Y mañana se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad, en la que miles de guipuzcoanos tienen puestas sus esperanzas.

Gipuzkoa: Los transportistas guipuzcoanos debaten sobre la protesta estatal por el peaje en la N-1. Los transportistas de Gipuzkoa debaten si secundar o no la protesta convocada por el sector a nivel estatal contra la implantación a partir del 1 de enero del peaje para camiones en la N-1 en Gipuzkoa. Una huelga de cuatro días (del 2 al 5 de enero) que consistirá en evitar la entrada y actividad de camiones en Gipuzkoa para eludir el peaje, buscando rutas alternativas. Con ello se suspenderá el tránsito por Gipuzkoa de camiones de ámbito nacional e internacional que atraviesan el territorio en sus rutas, pero también las operaciones de carga y descarga dentro de Gipuzkoa. En otras palabras, un bloqueo a Gipuzkoa.

Real Sociedad: Vela se va «por la puerta grande». Carlos Vela no ha podido evitar emocionarse tras su último partido como jugador txuri-urdin, el miércoles ante el Sevilla en Anoeta. "Me voy por la puerta grande", ha recalcado sin dudar. "Estoy muy contento de ver que la gente me quiere como yo a ellos. No se me ha caído una lágrima pero sí estoy emocionado. Han sido muchos momentos, buenos y regulares. El fútbol siempre lo he dicho que no es mi pasión pero agradezco haber conocido a tanta gente. Espero que la gente se quede con la persona», ha declarado.

Sociedad: Guía para no aburrirse en Navidad con los niños. Llegan las fechas de Navidad y, con ellas, dos semanas largas de vacaciones escolares para los pequeños de la casa. Lo habitual es que esta época del año no venga acompañada de temperaturas primaverales ni mañanas o tardes soleadas, con lo que las opciones de ocio suelen ser más limitadas que nunca. Pero no todo está perdido. Esta es una pequeña guía para padres despistados.

Política: El derecho a decidir divide el Parlamento Vasco en dos bloques. PNV y EH Bildu han impuesto este miércoles su mayoría para que el derecho a decidir se debata como elemento nuclear de la reforma del Estatuto y han rechazado así la creación de de una segunda mesa para abordar este espinoso asunto, tal y como había propuesto Podemos y avalado el PSE-EE. La reunión de la ponencia de autogobierno, que hasta ahora se había desarrollado en un ambiente contenido, ha pasado hoy a evidenciar las diferencias y la división en dos bloques que mantienen los partidos, especialmente los socios de Gobierno.

Economía: Las hipotecas, con intereses en mínimos e importes que repuntan . Los préstamos que firman los ciudadanos para adquirir sus viviendas están reflejando una radiografía casi perfecta de la situación que vive el mercado inmobiliario y el financiero al mismo tiempo. Cada vez se contratan más hipotecas, con peticiones de capital que siguen aumentando como consecuencia de la subida del precio de los inmuebles, y a unos intereses que descienden como consecuencia del efecto que sigue teniendo el euríbor en negativo.

Cultura: Irene Larraza, nueva directora del Instituto Etxepare. El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, del que depende el Instituto Vasco Etxepare, ha nombrado a Irene Larraza (Tolosa, 1970), directora de la institución encargada de promocionar en el exterior el euskera y la cultura vascas. Larraza sustituye en el cargo a Miren Arzallus, que abandonará sus funciones como directora a final de año para dirigir el Palais Galliera, el museo de la moda de París.

Mundo: Dos detenidos tras el atropello «deliberado» de 19 personas en Melbourne. La policía australiana ha señalado que "no hay evidencia" de que el atropello "deliberado" de casi dos decenas de personas en una de las calles más transitadas de Melbourne se trate de un acto terrorista. Instantes después de que un todoterreno ligero arrollara a los transeúntes, entre ellos un niño de 4 años, los oficiales apresaron a dos sospechosos.