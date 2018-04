Así ha sido este jueves 26 de abril Momentos de tensión vividos frente al Palacio de Justicia de Pamplona tras conocerse la sentencia del juicio a 'La Manada'. / EFE Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Jueves, 26 abril 2018, 20:57

Jornada de jueves en la que la actualidad se ha visto marcada por la sentencia del caso de 'La Manada'. No hay violación y sí un delito continuado de abuso sexual. Así lo ha manifestado el juez José Francisco Cobo en la lectura pública del fallo de la sentencia de los cinco acusados de violar a una joven en los sanfermines de 2016. El tribunal ha condenado a los cinco miembros de 'La Manada', que es así como se hacían llamar en su grupo de WhatsApp, a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual y a cinco años de libertad vigilada, pero considera que no hubo violencia ni coacción. José Angel P. M., Ángel B., Antonio Manuel G., Alfonso Jesús C. y Jesús E. D. tendrán que permanecer también alejados de la víctima al menos 500 metros durante quince años. Además, entre los cinco deberán pagar 50.000 euros como indemnización para la víctima y cada uno tendrá que abonar 1.531 euros al Servicio Navarro de Salud.

Además, ha habido otras noticias:

Corrupción: El juez de 'caso Lezo', Manuel García Castellón, ha citado a declarar en calidad de investigado al exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el próximo 7 de junio por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, valorada en 73 millones de dólares. El instructor del presunto saqueo de la empresa pública de aguas ha citado también como investigados los días 5 y 6 de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal, y al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón.

Juicio de Alsasua: La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que las agresiones en el bar Koxka de Alsasua (Navarra) fueron delitos de lesiones y amenazas de carácter terrorista, por lo que los ocho procesados deben ser condenados a penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de prisión. La novedad es que el fiscal José Perals ha introducido en las calificaciones subsidiarias el agravante de género por las lesiones sufridas por las dos parejas de los guardias civiles, María José N. C. y Pilar P. O. de G.

Política: El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado este jueves de «bueno» el acuerdo que su partido ha alcanzado esta semana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el que los jeltzales salvarán las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado a cambio de una subida generalizada de las pensiones y gestos de diálogo hacia Cataluña. Además de estas dos cuestiones relevantes, Ortuzar ha destacado un nuevo factor que ha sido determinante para el PNV: que este acuerdo espanta el fantasma del adelanto electoral y, sobre todo, «aleja la llegada de Ciudadanos a la Moncloa». «Ayer a Rivera le rompimos la cintura», ha subrayado.

Sucesos: El barrio San Miguel de Irun ha dejado atrás esta tarde su habitual tranquilidad al escucharse con claridad un disparo. Un gran despliegue policial ha alarmado a los vecinos, que se temían un incidente de gravedad. La Ertzaintza confirma que se ha producido una muerte, por el disparo de una escopeta, pero descarta que hayan intervenido terceras personas.

Meteorología:Malas perspectivas las que pintan los pronósticos meteorológicos para el puente festivo del 1 de mayo en Euskadi. Una masa de aire frío acompañada de una borrasca traerán temperaturas frescas, chubascos y tormentas a los tres territorios. Una notable inestabilidad atmosférica que empezará a materializarse desde este viernes cuando el mercurio iniciará un progresivo descenso hasta llegar a valores invernales el martes: ese día, festividad de los trabajadores, las máximas no superarán los 12 grados y los 10 en el interior. A partir del domingo, el tiempo incluso empeorará, con temperaturas casi invernales y tormentas fuertes en algunos momentos del día.