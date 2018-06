José Ignacio Asensio: «Lo que sale caro no es enviar la basura a Bizkaia, sino la falta de infraestructuras en Gipuzkoa»

Durante la última semana ha resuelto el rompecabezas de buscar destino a la basura del territorio y ha comprobado que las obras de las infraestructuras de Zubieta «van en tiempo récord». José Ignacio Asensio (PSE) ve la luz al final del túnel tras ver que la incineradora está construida al 70% y tener firmado un convenio con Bizkaia para enviar los residuos a Zabalgarbi y Artigas.

- ¿Por qué dice que es bueno el acuerdo con Bizkaia?

- Porque nos cubre totalmente todo el periodo transitorio hasta la puesta en marcha de las infraestructuras de Zubieta, y además con instalaciones plenamente operativas y sin ninguna incertidumbre. El convenio nos permite hacer un acompañamiento flexible al vertedero de Mutiloa. Si van muy bien las cosas en Zubieta, para verano del año que viene no nos hará falta nada de Bizkaia y si van de otra forma, tenemos un colchón hasta fin de año para hacer ajustes.

«En el acuerdo con Bizkaia sobre el envío de basura, las cantidades y las fechas las hemos puesto nosotros»

- Se ha tenido que buscar destino en Meruelo, Tudela, Bizkaia... ¿Tiene algún reproche hacia quien lo ha podido evitar aquí en Gipuzkoa?

- No hablaría de reproche, pero Lapatx se podía haber alargado y se podía haber habilitado un vertedero en Debagoiena, a sabiendas de que no había alternativa en el territorio. Si tú tienes la posibilidad de poner tus infraestructuras al servicio de los ciudadanos y no lo haces, como mínimo lo que no entendería es que se nos reproche nada a nosotros.

- ¿Se han dejado pelos en la gatera en la negociación con Bizkaia?

- Ellos nos han aplicado el coste de su servicio (119 euros por tonelada), sin la subvención a sus ayuntamientos, como no podía ser de otra forma. Además, nos han puesto un plus (15 euros) por reordenar su servicio. Sucede que las garantías que nos da Bizkaia de funcionamiento y operatividad para 2018 no nos las da ningún otro destino. Ni siquiera Mallabia.

- Por un tema de plazos...

- Cespa tardó siete meses en acondicionar sus instalaciones de Mutiloa. En 2019 empezamos a ser más autónomos pero la mayor necesidad la tenemos ahora.

«Necesitamos nuestras plantas. No podemos fiar un servicio tan sensible a instalaciones de terceros»

- Preguntado de otro modo. ¿Han sacado algo positivo a partir de la propuesta de Bizkaia?

- Lo que les dijimos es que en 2019, ya que les enviamos el residuo pretratado en la TMB de Zubieta, no tienen que hacer ajustes en su ordenación. Pueden verter lo que les enviamos donde quieran cumpliendo su norma foral, que lo que no deja es verter en crudo. El coste cambia. Ya no nos cobrarán el suplemento. Por otra parte, para 2019 nos han admitido el margen máximo de 60.000 toneladas, entendiendo que nuestra necesidad anual es de 160.000 toneladas y que Mutiloa nos cubre 100.000. Yo creo que lo que necesitaremos de Bizkaia se quedará cerca de las 25.000 toneladas que el convenio establece de mínimo, pero logramos una flexibilidad importante.

- ¿Resumiendo?

- Las cuantías y las fechas son las que les hemos pedido nosotros. Los precios son los públicos del territorio. ¿Que sale caro? Lo caro es no tener infraestructuras.

- Hablando de precios, ¿por qué los ayuntamientos de Bizkaia pagan 119 euros por tonelada y los guipuzcoanos por encima de 170?

- Estamos pagando un peaje por la falta de infraestructuras. Y además tenemos el coste financiero de la paralización de la incineradora, que ronda el 25% de lo que se paga.

- Bajará entonces la tarifa cuando haya infraestructuras.

- Claro que puede bajar. Y además con la seguridad de estabilidad a 30 años.

- Hay quien se pregunta por qué se construye una incineradora en Zubieta si se puede enviar la basura a la de Zabalgarbi.

- Pero tenemos cantidades limitadas para enviar. Este año, como máximo 25.000. No pueden hacer más hueco. Y ellos tienen que reajustar sus flujos. Tienen Zabalgarbi al 95% de su capacidad. Es un tema de dimensiones, pero cabe otra reflexión de fondo. ¿Gipuzkoa, en un tema tan sensible como este, tiene que fiar un servicio público diario a las infraestructuras de otro territorio? Nosotros debemos ser plenamente autónomos para gestionar los residuos.

«Gracias al complejo de Zubieta vamos a poder llegar a un reciclaje de un 65 ó 70% a partir de 2020»

- ¿No debería el Gobierno Vasco hacer la planificación de residuos?

- Yo creo en las instituciones y en las competencias de cada cual. La planificación le corresponde a Gipuzkoa y estoy muy orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque somos el territorio con más recogida selectiva de España con un 53%. Con las infraestructuras que construyamos, en 2020 vamos a superar, gracias a la recogida selectiva más recuperación en la TMB, más del 60% de reciclaje.

- ¿Se puede reducir más ese 40% restante?

- Creo que es factible lograr entre un 65 y un 70% de recuperación, entre recogida selectiva, más la TMB, más el compostaje, y entre un 30 y un 35% de valorización energética, bien en la incineradora o la planta de biometanización. Pero este esquema no sería posible sin las infraestructuras de Zubieta.

- Se lo preguntaba porque la incineradora puede quedar grande si se reduce la fracción resto...

- Las infraestructuras tienen que ser suficientes. Que una planta esté en 200.000 toneladas de capacidad o en 180.000 o en 150.000, el coste real es pequeño comparativamente con la seguridad que tienes que tener. Es como hacer una autopista. Nadie hace una con carril y medio. Hace mínimo dos y si consideras que va a tener un nivel de saturación de más del 25% del tiempo, haría una tercera. Aquí hemos hecho dos líneas en la que podemos parar una y funcionar con otra.

- El convenio con Bizkaia habla de reciprocidad. ¿Puede venir basura de Bizkaia a la incineradora por esos segundos y terceros carriles?

- No es el objetivo. La reciprocidad es necesaria porque a nadie le deseo lo que nos está tocando en Gipuzkoa. La ayuda tendría que ser por circunstancias especiales. Con carácter puntual y por emergencia. Si, por ejemplo, por algún tipo de problema tienen que cerrar alguna de sus instalaciones... Pueden tener problemas.

- El consejero de Asturias va a comparecer en las Juntas Generales para explicar su decisión de descartar la incineración...

- Le escucharemos, pero aquí hay una cosa clara. Cuando haces toda la recogida selectiva que puedes, queda una fracción resto, y con esa fracción solo puedes hacer dos cosas: o lo viertes, lo metes en un vertedero, como marca el modelo de Navarra, o lo valorizas energéticamente. No se esfuma. Los que no tengan incineradora, o lo vierten o lo exportan.

- ¿Quiere decir que deberían surgir nuevas incineradoras como champiñones?

- Europa marca que para 2030 el máximo de vertido va a ser del 10%. ¿Si te vas a un sistema de montar vertederos estás diciendo que vas a hacer una recogida selectiva y reciclaje por encima del 90%? Ahí lo dejo.

- ¿ Y no limita la valorización energética?

- No. Es más, la valorización energética está considerada desde la Cumbre de París como energía renovable. Por eso decimos que esta va a ser la planta más importante de energía renovable de Gipuzkoa.

- GuraSOS ha anunciado iniciativas jurídicas en Europa. ¿Le preocupa?

- No. Yo de GuraSOS solo diré que nació cuando nació y para lo que nació, que fue para parar la incineradora. Han intentado judicializar todo y siempre les han rechazado. A mí me preocuparía que las Juntas Generales me dijeran que no estoy cumpliendo con una norma foral. El foro democrático del territorio son las Juntas Generales.

- En la movilización de Gure Esku dago se escuchó la demanda de decidir sobre la incineradora...

- La ciudadanía ya ha decidido. Si hubo dos o tres temas capitales en la anterior campaña electoral, uno era el tema de los residuos.

- ¿Solo se decide en las elecciones?

- No. En temas medioambientales es muy necesario el proceso de participación, y por eso esta norma foral ya tuvo su proceso de participación en 2008. Ahora hemos abierto el proceso de aprobar un nuevo PIGRUG y escucharemos a todos.

- ¿Sobre qué se puede aportar opinión si ya habrá un sistema de gestión para 30 años?

- Hay un sistema de tratamiento, pero el Pigrug tendrá que establecer objetivos, sistemas de recogida, determinar cómo revertir a la sociedad lo que se recupera, cuál es el modelo de política tarifaria... La decisión estará en el órgano democrático, que son las Juntas Generales.