Del invierno al verano en un día

La primavera ya está aquí. El largo y lluvioso invierno parece que se despide. Esta vez puede que lo haga de verdad. En solo unos días, las condiciones meteorológicas han experimentado una transformación radical. Hace una semana, los ríos estaban a punto de desbordarse en Gipuzkoa y en las cumbres de la comunidad aún caían algunos copos. Pero el panorama es hoy bien diferente. El viento del sur que ayer se dejó sentir a partir de media mañana dio lugar a un subidón del mercurio, hasta alcanzar los 26 grados en Azpeitia y 25 en Ordizia. En la costa, la brisa suavizó el ambiente y los termómetros se quedaron en 20,8º en Igeldo y en 21,6º en Hondarribia. La máxima en la comunidad autónoma se midió en el municipio vizcaíno de Balmaseda, donde se registraron 27,1 grados.

Todo parece indicar que en las próximas horas continuaremos con la misma tónica. «Hoy habrá más viento del sur y la jornada será más seca», afirma Margarita Martín, delegada de la agencia Aemet en el País Vasco. Las temperaturas pueden subir por encima de los registros que ya se midieron ayer y podrían oscilar entre los 25 y 27 grados. Los cielos se mantendrán despejados.

Mañana se prevé asimismo que el viento del sur se imponga, aunque cabe también la posibilidad de que no se mantenga durante toda la jornada. «Igual, en la costa gira al oeste y si lo hace, las temperaturas no subirán tanto», afirma la delegada de Aemet. El mismo jueves, la situación tiende a inestabilizarse debido a la entrada de un masa de aire frío por Galicia que, sin embargo, «a nosotros no nos afectará, pero producirá chubascos y tormentas en Portugal y Galicia», explica la meteoróloga. Esta circunstancia hará que el viento del sur «venga algo girado al este y no será tan cálido».

01:08 Vídeo. Dos jóvenes pasean por una calle de Valencia, con el termómetro marcando 27 grados / EFE

El viernes habrá viento del este-sureste en la costa, «que no es tan cálido como el del sur, pero los 25 grados de máxima están garantizados», señala Martín.

Y para el fin de semana, la inestabilidad se acentúa. «Va a seguir haciendo calor, pero igual no es tan seco. Habrá nubes, lo que atenuará la radiación solar y puede darse algún fenómeno de giro de viento al oeste en la costa, e incluso alguna galernilla. No se esperan precipitaciones», concluye Martín.

Por otro lado, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activó ayer por la tarde el aviso amarillo por oleaje con impacto en la costa. La medida se establecerá de nuevo entre las seis y las ocho de la mañana de hoy, con una previsión de altura de ola significante de entre 3 y 3,5 metros. La pleamar será a las 6.49 horas con una altura de marea de 4,59 metros. El aviso se volverá a activar entre las seis y las ocho de la tarde, con una altura de ola significante que rondará los 2,5 o los 3 metros.