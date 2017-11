La investigación de la gastroenteritis masiva de Usurbil se acota al agua que abastece al pueblo Alumnos salen de una ikastola, ayer más poblada. / MICHELENA El Gobierno Vasco apunta la contaminación del agua como origen más probable del brote. Osakidetza confirma que ha detectado un Norovirus en las muestras biológicas: un virus de curso benigno pero que se propaga rápidamente GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 noviembre 2017, 09:35

Había dos preguntas para las que los vecinos de Usurbil buscaban ayer respuestas. Una. ¿Qué es exactamente lo que padece gran parte de su población bajo los síntomas de la gastroenteritis? Y dos. ¿Cuál es el origen o el foco de eso que está provocando la indisposición? La primera se despejó a media mañana. El departamento de Salud del Gobierno Vasco informó de que se ha detectado un Norovirus en muestras biológicas de varios afectados. «Un virus que tiene curso benigno, que remite en pocos días y que se propaga muy rápidamente», detallaba la comunicación oficial de Osakidetza.

El segundo gran interrogante sigue sin resolverse, aunque fue el máximo responsable político del departamento de Salud, el consejero Jon Darpón, quien dirigió las sospechas en una dirección muy concreta. Si el bando municipal del jueves ya ponía el foco en el agua al recomendar a los vecinos «no consumir agua directamente del grifo», el consejero afirmó que el brote «probablemente tendrá relación con el agua».

A pesar de sugerir que «no hay que especular ya que en unos días tendremos la causa clara», estrechó el cerco sobre la posible fuente contaminante al explicar que «la mayor parte de la población de Usurbil consume agua de una zona concreta que no es la del resto de los municipios de alrededor». Por si no había quedado suficientemente claro, ahondó en la idea. «Los pueblos habituales que consumen agua de otra zona no tienen problema», zanjó. «El brote está concentrado en el municipio de Usurbil».

Técnicos de la mancomunidad de Aguas del Añarbe han tomado muestras de tres puntos diferentes del pueblo -suelen ser bares, fuentes, polideportivos u otros lugares públicos- para analizar el agua en su laboratorio de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Petritegi. El resultado de estas pruebas, que comenzaron el miércoles, arrojará luz sobre la causa del brote de gastroenteritis en Usurbil. Fuentes de Añarbe desvelaron ayer que «hay algunas sustancias que se detectan al instante, como puede ser el cloro, pero otras pueden tardar más de veinticuatro horas en encontrarse». También añadieron que «en caso de que el análisis de algún parámetro dé positivo, es frecuente requerir un reanálisis para confirmar el resultado».

Con todo, Osakidetza se limitó a señalar que «la hipótesis más probable» del foco del virus es el consumo de agua, sin confirmar aún la relación causa-efecto. Darpón también adelantó que «si fuera por el agua, no tengo ninguna duda de que entre el Ayuntamiento, Medio Ambiente y Salud lo corregiremos». De hecho, el encargo del Gobierno Vasco a técnicos de Añarbe es el de seguir tomando muestras y analizando el agua hasta garantizar su potabilidad. El Ayuntamiento mantuvo ayer su recomendación preventiva de no beber agua del grifo hasta no conocerse los análisis.

En cualquier caso, Añarbe precisó que realiza estas labores como Unidad de Control y Vigilancia autorizada por el Gobierno Vasco para hacer un seguimiento a aguas de su red y de otras municipales. Sobre el caso concreto de Usurbil, aclaró que «cuando utiliza sus fuentes propias no puede llegar a toda su población y toma agua de Añarbe», matizando que «de forma general» la relación puede ser de «un 60% de manantiales propios y un 40% de aguas del Añarbe». Reiteró, eso sí, su mensaje de que «si el agua del Añarbe tuviera algún problema hubiera afectado a todo el ramal que abastece también a Lasarte, Hernani y Astigarraga», cuyos habitantes no han presentado síntomas de gastroenteritis.

El Norovirus ¿Qué es? Un virus ARN de la familia Caliciviridae que se propaga rapidamente. Dolencia Es una afección leve que tiene curso benigno y remite en pocos días. Sintomatología Náuseas, vómitos, diarrea líquida y dolor abdominal. Recomendaciones Lavado de manos, guantes para limpieza, agua embotellada.

El jefe de la Unidad de Atención Primaria Lasarte-Usurbil, Enrique Contreras, rubricó ayer mismo que «en Lasarte no hemos tenido más que algún caso aislado y esporádico de gastroenteritis esta semana» y explicó en qué consiste el Norovirus confirmado por el departamento de Salud. «La sintomatología se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea líquida y dolor abdominal y a veces presenta dolores musculares, dolor de cabeza, y fiebre leve».

Como nota positiva, señaló que «se trata de un cuadro autolimitado, es decir, que los síntomas desaparecen en dos días». Como muestra de ello, celebró que «hoy ya se han dado altas laborables de bajas que hemos dado esta misma semana» y felicitó a la población de Usurbil por «funcionar de manera sensata y mantener la tranquilidad». Aseveró, en este sentido, que «la mayoría de consultas asistenciales han sido administrativas, para tramitar la baja».

Como mensaje prioritario, lanzó un llamamiento a la prevención, siendo la medida más recomendable la del «lavado de manos». Osakidetza también recomendó «la limpieza más frecuente de áreas que se comparten y especialmente de aseo y baño, sobre todo las zonas de toque, como inodoros, manillas de puertas, rieles de agarre, grifos e interruptores». El departamento de Salud hizo un llamamiento a la tranquilidad y explicó que «los brotes de Norovirus, a menudo, se producen en comunidades cerradas o semicerradas, donde una vez que el virus se ha introducido, la infección se propaga muy rápidamente», cuadro que se corresponde con lo acaecido esta semana en Usurbil.