Interes handia piztu du mugikortasun jasangarriaren alorreko Go Mobility azokak Parte-hartzea baieztatu dutenen artean Irizar dago. Argazkia Busworld 2017 azokan izan zuen guneari dagokio. Azaroaren 27an eta 28an egingo den azokak erakusketa eremuaren %40 osatu du jada, zenbait enpresa, erakunde eta zentro teknologiko garrantzitsuk parte-hartzea baieztatu dutelarik Miércoles, 2 mayo 2018, 11:54

Go Mobility azokaren antolakuntza erritmo onean garatzen ari da. Europako Hegoaldean etorkizuneko mugikortasun jasangarriaren inguruan egingo den lehenengo industria-erakusketa da, eta mugikortasun jasangarriaren eta energia-biltegiratzearen eremuan lan egiten duten profesionalei eta enpresei zuzenduta dago. Sektoreko enpresa eta erakunde garrantzitsuek jada erreserbatu dute beren standa; horien artean daude CAF Group, Cegasa, Circutor, Energiaren Klusterra, Irizar Taldea, IK4 Ikerlan, IK4 Research Alliance, Ikusi, Ingeteam, Innventa Energía, Masermic, MLC-ITS, MU (Mondragon Unibertsitatea), Orona, Pragma Industries, Tecnalia eta Vicomtech.

Komertzializazio-lanak nazioan zein nazioartean burutu dira, sektoreko azoka eta kongresu nagusietan: Bartzelonako Mobile World, The European Battery, Ginebrako (Suitza) Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle (Suitza) eta Bartzelonako Soms Electric topaketa, etab. Halaber, pasadan astean, Go Mobility Malagako Green Cities Hiri Adimen eta Iraunkortasunari buruzko 9. foroan egon zen bere stand propioarekin, eta Hannover Messe-n ere bai, operadore garrantzitsuekin biltzeko aukera izan zuelarik.

Bestalde, Go Mobility-k lankidetzarako hitzarmen bat egin du Electric Road kongresuarekin. Azken hau Nantesen (Frantzian) egingo da aurten, ekainaren 18an eta 19an, Kale eta errepide elektrikoak lelopean. Ezaugarri horiek biltzen dituen ekitaldirik handiena da herrialde galiarrean.

Gipuzkoako Foru Aldundiak Etorkizuna Eraikiz programaren baitan sustatzen duen Go Mobility – Basque Sustainable Mobility Industry Exhibition azoka Mugikortasun Elektrikoko Industria Garapenerako Gipuzkoako Estrategiak ezarritako egitasmoetako bat da. Haren lanketan 40 agentek baino gehiagok, enpresek, zentro teknologikoek eta mugikortasunarekin eta energiarekin lotutako erakundeek parte hartu dute.

Aurreikusita dago industriaren arloko topaketa berri honek goi mailako 1.500 profesional inguru –zuzendariak eta erosketa-arduradunak–bilduko dituela. Bertaratzen direnek sektoreko azken berrikuntzekin erakusketa-eremuaz gozatzeko aukera edukiko dute, eta, horrez gain, hitzaldiak eta mahai-inguruak, ibilgailuak probatzeko zona, matchmaking eta Go Mobility sariak edukiko dituzte. Halaber, nazioan eta nazioartean gonbidatutako erosleekin programa bat egingo da, horietako 50 eroslek erakusketan parte har dezaten xede izanik.