Instrucciones para sobrevivir a los nuevos tiempos Viglione, Gabilondo, Olano, Lasa, Sainz de Murieta y Pardo durante la jornada de ayer. / MICHELENA La jornada TMRW se celebró ayer en Tabakalera concebida como una reflexión sobre el futuro de Gipuzkoa. Coches sin conductor, mayordomos virtuales, inteligencia artificial o emprendizaje formaron parte del repaso sobre lo que parece que llegará ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 abril 2018, 07:52

No hay catalejo con la potencia suficiente para ver cómo será el futuro, si las familias tendrán mayordomos virtuales que decidirán qué música escuchan en función de su estado de ánimo o cómo habrá que educar a los niños. Ni siquiera hay lente capaz de acertar sin riesgo de equivocación ese futuro más inmediato que se avecina deprisa.

Sin embargo, y sin hacer ciencia ficción, asomarse a lo que viene, debatir y compartir criterios sobre cómo se articulará la nueva Gipuzkoa es el objetivo de TMRW, la jornada organizada por el Club de Creativos en colaboración con Etorkizuna Eraikiz, el programa de la Diputación que busca implicar a todo el entramado de la sociedad guipuzcoana, incluidas sus más de 6.500 asociaciones de todo tipo, y a la ciudadanía. La sede de la jornada, Tabakalera, en San Sebastián.

«Quiero acabar este discurso con una pregunta que en realidad es una invitación para todos: ¿estáis dispuestos a participar en este Etorkizuna que tiene como principal objetivo limar las desigualdades y que quiere que la Diputación abra puertas y ventanas y se diseñe un nuevo modelo de gobernanza?». Eran las palabras del diputado de Presidencia, Imanol Lasa, que participó en esta jornada que inauguraron de forma oficial el director del Club de Creativos, Guille Viglione, y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano.

El periodista Iñaki Gabilondo fue el primer interviniente en la sala de cine de Tabakalera en la que se sentaban jóvenes y mayores, dispuestos a escuchar. La fórmula utilizada para su ponencia fue la de entrevista directa a cargo de otra periodista, Pilar Kaltzada, que rebuscó en las experiencias de Gabilondo y en sus charlas con investigadores o científicos.

El donostiarra lanzó algunas reflexiones para el debate. «El pasado está lleno de futuros que nunca se cumplieron», afirmó. Advirtió también de que «los procesos técnicos pueden llevarte a un sitio o a otro. O a ninguna parte. Hay que tomar decisiones».

Participación 6.500 asociaciones. Son las registradas en Gipuzkoa y el proyecto Etorkizuna Eraikiz pretende contar con ellas para establecer los programas del futuro del territorio guipuzcoano.

Gabilondo, junto a otra periodista y escritora, Marta García Aller, fueron los que más se centraron en la importancia que la tecnología tendrá en el cambio en nuestras vidas. Él, confiando en que pase lo que pase, «la decencia y la solidaridad serán siempre un valor seguro por mucho que cambien las cosas». Ella, recurriendo al pasado para dar a conocer qué puede pasar en el futuro.

«Ni siquiera sabemos poner palabras a las cosas que pueden venir. Mi abuelo quería saber cuántos folios cabían en un ordenador portátil, mi sobrina para qué queríamos un teléfono que no servía para hacer fotos, mandar mensajes ni jugar al Candy Crash. Todo ha cambiado mucho en pocos años y nos hemos acostumbrado a ello. No hay enciclopedia Larousse en las estanterías, las fotos no son un recuerdo sino una forma de enviar saludos, renunciamos a nuestra privacidad de una forma inconcebible hace un tiempo. Entenderemos mejor el futuro si miramos lo que hemos dejado atrás».

A su juicio, desaparecerán trabajos y surgirán otros nuevos, pero el reparto de un salario social que cada uno utilice en aquello que desee será posible en la medida que las máquinas hagan el trabajo humano, «igual que los lavaplatos han entrado en nuestras cocinas».

Mujeres y emprendizaje

La jornada tenía mucho más que explicar ante un auditorio interesado por ese futuro que nos espera. Por ejemplo y de boca de Pilar Kaltzada, la importancia de que las mujeres participen en el debate que permita evitar el cambio climático, los cambios demográficos en los que «los países ricos son asilos y los jóvenes guarderías, con toda la carga negativa que eso tiene», y en que se camine hacia una igualdad real. «No tenemos que ser invitadas sino partícipes. Y ser conscientes de que a la pregunta de cuánto vamos a vivir, la respuesta está en 'hasta que te llegue el dinero'».

El emprendizaje como modelo fue explicado en términos generales por Iranzu Sainz de Murieta, coordinadora del Foro de Emprendedores de Adegi y detallada por la diseñadora y fundadora de la empresa 'Amarenak', Oihane Pardo, que explicó que sus kaikus y lekeitiarras son más que diseño, «son una forma de contar historias», de mezclar «cultura, impacto e identidad».

Gabilondo: «No olvidemos que el pasado está lleno de futuros que nunca se cumplieron»

Lasa: «La Diputación ni puede ni quiere afrontar el futuro sin la participación de los agentes sociales»

El turno de la mañana lo cerraron el diputado de Presidencia, Imanol Lasa y el director de Pi School de Roma, Jamshid Alamuti, ambos convencidos de que es necesario buscar rutas comunes para afrontar los cambios. «Muchos de ellos ya los hemos vivido, no hay que tener tanto miedo, porque en parte depende de nosotros», tranquilizó Marta García Aller. Para ilustrar este criterio bastaba un ejemplo puesto por Iñaki Gabilondo.

«Vivimos en el mundo del estupor. Me contaban una encuesta reciente entre personas entre los 40 y los 50 años a los que se preguntaba su relación con las tecnologías. 'Me prepararon para un mundo que se fue, aprendí cosas que no sirven, aprendo ahora a gran velocidad pero estoy descolocado, no lo domino como los demás, me da la sensación de que me quedo atrás, que estoy perdido' fue una de las respuestas. La empresa encuestadora le contestó: 'No se preocupe, todos han contestado lo mismo'».

Por la tarde, después de una intensa mañana llegó el turno de una conversación entre dos personajes bien distintos, por un lado el filósofo y escritor Daniel Innerarity y por otro el cocinero Andoni Luis Aduriz. Ambos mantuvieron una conversación sobre lo que significa comer y cómo la cocina y la comida inciden en la convivencia entre los humanos.

La exposición

Pero las reflexiones no concluyeron con palabras y conversaciones. La exposición que se enmarca dentro de esta jornada también fue visitada por los participantes. Esta muestra recoge las impresiones de creativos y profesionales a los que se pidió plasmar sus inquietudes sobre el futuro o ilustrar frases pronunciadas por personajes tan diferentes como Quevedo, George Harrison, Confucio o Woody Allen. En total, son 35 piezas artísticas que también se exponen en Tabakalera y que pretenden servir como reflexión.

Este TMRW celebrado ayer va a ser la antesala del encuentro anual de Club de Creativos organiza desde hace quince años y que reúne a la industria creativa para reflexionar cómo anticipar tendencias, entender a los nuevos consumidores y dibujar escenarios de futuro, según explicaron sus propios creadores.