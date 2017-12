Iñigo Benedicto: «Aún conservo la primera consola de videojuegos que me regalaron en el 92» Su regalo preferido el Nintendo del 92, que aún conserva y funciona. / MIKEL FRAILE E.V. Domingo, 24 diciembre 2017, 13:10

Si alguien sabe de conservar aquellos regalos que entusiasman ese es Iñigo Benedicto. Cuando rondaba los 12 años, le trajeron la Nintendo. «Me acuerdo que la pedí y al verla me hizo muchísima ilusión. Era una pasada, porque casi no había consolas en aquella época», matiza haciendo hincapié en la diferencia con las generaciones actuales que ven completamente normalizado el uso de los videojuegos. Tanto es así que decidió conservarla y aún hoy la sigue utilizando para echar alguna que otra partida con su hija. «Conservo los juegos antiguos, como el Mario Bross o el Street Fighter, pero también algunos de un amigo que dejó de utilizarlos y otros que he comprado por internet», indica. El que seguro no recuerda, mal que le pese a su madre, es aquel escandaloso camión que le dejaron por Navidad y que Iñigo, siendo aún pequeño, apenas prestó atención.