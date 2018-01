Iñigo Ansorena (Psicoterapeuta y experto en 'mindfullness'): «El 'mindfulness' y la meditación están rodeados de mucho prejuicio» Iñigo Ansorena, en su despacho de San Sebastián. / LUSA Este psicólogo ofrecerá una charla hoy a las 19.30 horas en el Aquarium, y expondrá los beneficios de combinar la terapia individual con meditación ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 enero 2018, 06:36

Para practicar el 'mindfulness' no hace falta hacer ningún retiro espiritual ni adentrarse en estilos de vida ligados al budismo o el hinduismo. Iñigo Ansorena, psicoterapeuta y experto en 'mindfulness', ofrecerá esta tarde una charla en la que expondrá los falsos mitos que rodean a esta práctica y subrayará los beneficios de conseguir un estado de la mente 'mindfulness'.

- Puede parecer una pregunta obvia pero ¿se considera lo mismo 'mindfulness' y meditación?

- El 'mindfulness' es un estado -saludable- de la mente, y la mejor forma de cultivar ese estado y de tenerlo cada vez más accesible es a través de la meditación. Pero al mismo tiempo yo puedo estar en un estado 'mindful' de la mente sin estar meditando.

- Es decir, ¿practicar la meditación con cierta frecuencia, permite interiorizar mecanismos o herramientas a los que se recurre en el día a día para afrontar situaciones de estrés y lograr ese estado mindful de la mente?

- Exacto. Uno fortalece la mente de tal forma que en situaciones de estrés o problemas cotidianos que surgen y van a seguir surgiendo, eso que quede claro, se tiene una actitud más abierta y ecuánime, se afrontan y no se rechazan esas situaciones.

- Insiste en los contratiempos cotidianos, ¿Por qué?

- Porque uno de los conceptos erróneos que se tiene es pensar que con la meditación los problemas se van a terminar y no es así, lo que se aprende a través del 'mindfulness' es a enfrentarlos con la mente más abierta.

- ¿Con qué otros falsos mitos suele tener que lidiar?

- Con que la meditación es una práctica solo apta para monjes y que solo se puede practicar en retiros espirituales en monasterios. Si esto no lo podemos utilizar en el día a día no vamos a ningún lado. También se cree que puede ser una actividad egoísta porque se está consigo mismo, cuando propicia todo lo contrario, un mayor desarrollo de la empatía y la compasión. También se asocia con que su práctica debe ser realizada por personas hinduistas o budistas. Se miran estas religiones porque son la fuente de conocimiento y las que han conseguido conservar el hábito de la meditación, pero no porque la práctica en sí misma tenga una connotación religiosa.

- Esa es una de la cuestiones que va a plantear hoy en el Aquarium. ¿Al hablar de 'mindfulness' la gente sabe realmente de lo que está tratando?

- Creo que hay mucho desconocimiento, fantasía y prejuicio con la meditación. Hay como cierto rechazo porque se considera algo relacionado con religiones orientales. Y aunque en cierto modo, me parece comprensible que quien no ha practicado nunca la meditación no entienda de qué se trata, pero no tiene nada que ver con esa idea preconcebida.

- ¿Con qué propósito se practica el 'mindfulness'?

- Uno se puede acercar a la meditación con tres propósitos diferentes. El primero, como medida terapéutica: tengo sensaciones desagradables en el día a día, tengo angustia, ansiedad, nervios, problemas de atención y quiero aprender técnicas que me ayuden a ponerle remedio. En segundo lugar, porque una persona quiere reforzar el conocimiento de uno mismo y la regulación emocional. En este caso la meditación haría las veces de un mantenimiento de la mente. Y por último, esta vez sí, que responde a la necesidad de dar respuesta a preguntas espirituales.

- Además de experto en 'mindfulness' e instructor de meditación es psicoterapeuta. ¿A qué pacientes les recomienda complementar la terapia con la meditación?

- Es caer en el tópico, pero es verdad. La ansiedad y la depresión son la gran pandemia de la cultura occidental actual y son el motivo fundamental por el que la gente acude psicoterapia. Yo propongo a pacientes míos que lo combinen y es una pasada observar cómo la terapia individual, complementada con sesiones de 'mindfulness' facilita y acelera el proceso.

- Aunque la meditación sea una práctica milenaria, el concepto de mindfulness es relativamente reciente. ¿Teme que se trate de una moda pasajera?

- La meditación es una tradición en la psicología contemporánea que se viene estudiando desde hace cincuenta años. Otra cosa es que haya calado más o menos en el público. Otra cosa es el 'mindfulness' que sí, puede ser una moda que con los años pase de largo. Pero lo que es la meditación seguirá existiendo y practicándose, como se viene realizando desde hace 3.000 años, que se sepa.

- ¿Por qué cree que el 'mindfulness' ha calado más en la sociedad?

- Estamos sedientos de nuevas maneras de estar en el mundo. Entre todos los avances tecnológicos y esta hipertrofia de lo racional, nos hemos quedado huérfanos de significado. La meditación y el 'mindfulness' ahí tienen mucho que decir, porque creo que ayudan a dar salida a la angustia existencial que experimentan muchas personas.