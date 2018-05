«El inicio del cáncer asusta mucho porque ves que te vas apagando poco a poco» Gorka, Ibone y Ainhoa relataron en el Kursaal cómo plantaron cara y superaron la enfermedad. Los tres guipuzcoanos subrayaron en el marco del I Congreso 'Euskadi contra el Cáncer' la importancia de ser positivos y de sentirse arropados por su entorno Gorka Arranz, ayer junto al Kursaal tras participar en la mesa redonda. / LUSA ESTRELLA VALLEJO Lunes, 28 mayo 2018, 06:24

Cada vez que Gorka Arranz escucha la canción 'This train is bound for glory' no puede evitar acordarse de aquel domingo previo a su segundo lunes de quimioterapia, cuando aparecieron todos sus amigos en un bar del barrio de Gros en el que actuaba con su grupo Howdy. A partir de aquel día, todos los previos a la sesión de quimioterapia repetían la función. La música se convirtió en su refugio, pero también en el medio a través del cual sus allegados le hacían entender que estaban ahí para lo que quisiera. «No hacía falta nada más».

Entonces tenía 23 años, preparaba el proyecto de fin de carrera de Arquitectura y estaba dispuesto a comerse el mundo. Lo que en un inicio pensó que era un dolor de espalda postural por pasar muchas horas frente al ordenador, pasó a convertirse en un linfoma de Hodgkin que, reprocha, tardaron mes y medio en diagnosticar pese a insistir al personal sanitario que le atendió del bulto que presentaba en la axila y que después apareció en el pecho.

«Un conocido me retiró el saludo porque no sabía qué decirme. Aún hay mucho trabajo por hacer a nivel social» GORKA ARRANZ

En aquel momento vio cómo se tambaleaban todos los cimientos de lo que él había proyectado para su vida. Ya no bajó del hospital. Lo ingresaron y poco a poco fue viendo cómo su cuerpo se iba mermando. «Llegué pudiendo pasear y al poco tiempo no era capaz ni de llegar a la puerta del baño. Asusta mucho porque ves que te estás apagando». Llevaba apenas nueve meses saliendo con una chica «y le dije que estuviera tranquila, que se fuera, con toda la naturalidad del mundo, que no tenía por qué pasar por eso. Hoy es mi mujer», dice orgulloso al tiempo que confiesa que «creo que a día de hoy no he dado las gracias todo lo que debería a las personas que estuvieron ahí».

No obstante, insiste en la importancia de acabar con el estigma que existe hacia la enfermedad. «Recuerdo cruzarme con un conocido y ver cómo me retiraba el saludo. Tiempo después me reconoció que estaba tan asustado que no sabía ni qué decirme», pone como ejemplo para explicar el trabajo que aún queda por hacer a nivel social.

Actitud positiva

Ibone cuenta su caso en el Kursaal.

Este donostiarra relató su experiencia ayer en el primer congreso 'Euskadi contra el Cáncer' que se celebró en el Kursaal, y lo hizo junto a dos mujeres. Una de ellas fue Ibone Azkarraga. A esta eibarresa le diagnosticaron leucemia con 27 años y tuvo que pasar del orden de seis meses sin salir del centro hospitalario. «Soy muy positiva y eso me ha ayudado mucho», reconoció ayer.

La estrecha relación que no le quedó más remedio que tener con el gotero de la quimioterapia le llevó a ponerle nombre. «Yo le decía: 'Manolo, te quiero mucho, pero te odio tanto a la vez...'». Esta mujer incidió en que no se debe tomar por una frivolidad que a las mujeres con cáncer les preocupe la caída del pelo. «La gente te dice que eso es lo de menos, pero es un momento en el que tienes el autoestima bajo y lo último que quieres es verte así y que la gente te mire con cara de pena».

«La gente te dice que la caída del pelo es lo de menos. Pero hay que darle la relevancia que tiene» Ibone Azkarraga

Hace dos años llevó a cabo un reto que le hizo cerciorarse de que la enfermedad no le va a detener a la hora de lograr sus objetivos. Recorrió el Camino de Santiago, que considera «un símil perfecto de la vida y de la enfermedad. Un día te hace bueno, otro te llueve, pero tienes que aferrarte a los buenos momentos», insistió.

Ainhoa, durante el relato de su experiencia.

Ainhoa Castro protagonizó el tercer testimonio de la jornada. A esta beasaindarra le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, un cáncer poco conocido y del que hay poca información en internet, cuyo tratamiento finalizó hace algo más de medio año. «Nadie te prepara para recibir una noticia así», remarcó.

«Nadie te prepara para afrontar esta enfermedad. La muerte también está ahí y no se puede obviar» Ainhoa Castro

Por intenet, fruto de un blog que empezó a escribir, conoció a Anabel, una canaria que padecía otra variante de cáncer poco común. Juntas, pese a la distancia, compartieron los buenos y malos momentos que atravesaban, planearon viajes a futuro como dar la vuelta al mundo en furgoneta. «Su último mensaje me animaba a llevarlo a cabo. 'Yo seré tu copiloto' me dijo. Así que viaje a Canarias para conocernos y estando allí se fue apagando», relató Ainhoa. «Parezco la aguafiestas del congreso, pero la muerte también está ahí y no se puede obviar. Las personas con cáncer tenemos que permitirnos también estar tristes», reivindica.

Gorka, Ibone y Ainhoa coincidieron en lo importante que es «en estos momentos» sentirse arropado. Por eso, apuntó la joven de Beasain, «si alguien tiene un conocido que está pasando por esto y siente el impulso de mandarle un mensaje que lo haga, son gestos que se agradecen», concluyó.