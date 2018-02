«Estoy indignada desde que me han dicho que el atracador está en libertad» Gurutze García, en el estanco donde su marido fue víctima del atraco. / MICHELENA La jueza dicta orden de alejamiento para que el autor del asalto al estanco de Intxaurrondo no se aproxime a la víctima ni al negocio J. PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 10 febrero 2018, 08:37

Gurutze García está indignada. No entiende que el autor del atraco que dejó malherido a su esposo en el estanco tras golpearle con la culata de la pistola simulada que portaba esté ya en la calle. Tras pasar una noche en los calabozos de la Ertzaintza, el asaltante fue conducido al juzgado y quedó en libertad con cargos. «Cuando me he enterado, me ha dado un coraje, una rabia...», señala la estanquera.

El atracador fue arrestado por agentes de la Ertzaintza la tarde del miércoles después que fuese retenido por los vecinos que lograron abortar el robo y auxiliar a Julen, el marido de Gurutze, que en aquel momento atendía el negocio y a quien ató de pies y manos. Tras el arresto, los agentes condujeron al detenido a dependencias de la comisaría de la Policía para la práctica de las habituales diligencias.

El jueves por la mañana, el atracador fue conducido al Juzgado de Guardia, donde quedó en libertad con cargos -robo con violencia e intimidación- y con una orden de alejamiento, según la cual no puede acercarse al estanco, tampoco a la víctima de la agresión ni a ningún otro miembro de la familia. De igual forma, se le impide comunicarse por cualquier medio con todos ellos. «Fueron los er-tzainas los que le dijeron a mi marido que había quedado en libertad. Pero Julen no me comentó nada para no intranquilizarme, para que no me asustara», señala la esposa.

Gurutze reconoce sentirse muy molesta con la decisión judicial. «Estoy realmente indignada. Después de hacer lo que hizo, después de dejar a mi marido maltrecho, que quede en libertad con tanta facilidad no me parece muy normal. Al parecer, la jueza ha dicho que como el atracador tiene un hijo menor no hay riesgo de fuga. Me parece muy bien que tenga un hijo, pero el delito que ha cometido es grave. Al menos así lo entiendo yo», afirma.

Tres días después de lo ocurrido, Gurutze García señala que su marido continúa aún convaleciente por los golpes recibidos. «Sigue magullado y cuando se pone de pie le entran mareos. Evoluciona bien, pero lentamente. Hay que ir poco a poco», indica la estanquera.

El delito se cometió a las ocho menos veinte de la tarde del miércoles. El asaltante, un varón de 61 años y con antecedentes delictivos, accedió al estanco situado en el paseo de Zubiaurre, en el barrio de Intxaurrondo Zaharra. Una vez dentro y tras hacerle saber que se trataba de un atraco, el estanquero trató de rociarle con un spray de pimienta. Sin embargo, el aerosol no surtió el efecto deseado, ya que el delincuente llevaban el rostro cubierto con un buff y unas gafas. Al final, el atracador agredió al dependiente al que propinó varios golpes con la culata de la pistola en la cabeza. Seguidamente, le ató de pies y manos con una cinta americana y le mantuvo sentado en suelo.

Una persona que pasó delante del local vio al dueño maniatado y con la cara ensagrentada e informó a los vecinos. Atrapado en el interior y sin saber dónde estaba la puerta trasera, el atracador no tuvo más opción que intentar la huida por el acceso principal, donde le aguardaban los vecinos.