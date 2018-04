Iñaki Gabilondo: «Es intolerable decir a los jóvenes que no hay futuro»

Cree que es esencial saber si las novedades que vienen estarán al servicio de la sociedad en general o de intereses particulares. «Porque más allá de avances tecnológicos y científicos, debe existir un debate ético». Puso como ejemplo dos logros similares, el nacimiento de dos niños que, por sus características genéticas, podrían salvar la vida de sus hermanos mayores. «La diferencia es que uno era el hijo de un camionero de Cádiz y el otro de un millonario de Nebraska. Hay muchas tecnologías posibles, hay que ver cómo se aplican». Gabilondo fue muy firme al pedir a los jóvenes que no hicieran caso a aquellos que les digan que no hay futuro. «Es intolerable que los mayores les digamos eso, no permitáis que os transmitan ese mensaje porque es mentira. Como lo son esos vaticinios para dentro de cincuenta años, que solo extrapolan la realidad actual al futuro, sin tener en cuenta el papel transformador de la sociedad y de la política».