Imanol Intxausti (Soldado romano de la procesión de Segura): «Mucha gente viene a la procesión para ver a los soldados romanos»

La tropa de los soldados romanos impone mucho respeto en las calles de Segura. A su paso, el silencio se hace mayor, la gente se aparta y la mayoría de los visitantes sacan los móviles para sacar fotos o para grabar. Es el paso más espectacular de la procesión de Segura e Imanol Intxausti forma parte de la tropa desde que tenía 16 años. Hoy y mañana desfilará en la procesión con el traje azul de romano y haciendo gala de un buen toque de corneta.

-Ha llegado la Semana Santa ¿Qué significan estos días para usted?

-Son unas fechas especiales. Desde niño he participado en la procesión como nazareno o penitente y creo que para todo seguratarra son días para estar en el pueblo. Cuando tenía 16 años un amigo me dijo que no podía salir de romano. Al principio tenía dudas, pero mi padre se vestía también de soldado en aquella época y me animó mucho. Tenía que tocar el tambor y aprendí los redobles en un par de tardes. Todos eran mucho mayores que yo en la tropa y al principio estaba muy nervioso, pero desde entonces aquí estoy, con los 44 años que voy a cumplir, y con la misma ilusión de vestirme de romano. Solo un año no pude desfilar por una operación de rodilla. También es verdad que en la empresa hacemos fiesta 11 días en Semana Santa y eso facilita mucho las cosas. Para mí no es ningún sacrificio estar jueves y viernes en Segura y salir fuera el sábado. Otros que salen en la procesión tienen que ajustar más los días de fiesta.

-La tropa de los soldados romanos transmite mucha emoción ¿Cree que es el paso más espectacular de la procesión de Segura?

-Yo creo que sí, o al menos así lo veo yo porque lo he vivido muy de cerca. Mi padre fue romano durante muchos años y un tío también. Yo de pequeño siempre solía estar esperando la salida de los romanos y pienso que hoy en día también sigue siendo así. Diría incluso que hasta mucha gente que conoce la procesión viene a Segura a ver a los romanos. Yo suelo ir en la primera fila y veo la cara de la gente que nos mira, cómo nos hacen sitio y el ambiente de respeto y silencio que se genera. La figura del centurión, las vestimentas que llevamos o los redobles de tambores y los toques de corneta hacen muy espectacular el paso. Con las sandalias también hacemos mucho ruido al acompasar el paso y todo influye para crear una escena muy especial. Hay otra faceta artística de las imágenes de otros pasos que atrae a otra mucha gente y otros tantos fieles viven la procesión con gran devoción, pero diría que lo más llamativo de la procesión de Segura son los romanos.

-Es usted uno de los soldados que toca la corneta en la tropa.

-La tropa de los romanos la formamos 12 soldados y el centurión. De los soldados, seis somos músicos y vestimos de azul; cuatro tocamos la corneta y dos el tambor. Los otros seis soldados van de rojo, con la espada y el escudo. Los dos primeros años toqué el tambor, pero cuando uno de los cornetas, Jon Agirre, pasó a ser el capitán, yo ocupé su lugar. La corneta es más complicada que el tambor, porque exige una mayor técnica y no todos son capaces de dominarla. Lo más complicado en la tropa es siempre completar los que van a tocar las cornetas, porque la mayoría no quiere. Hay que ensayar bastante y todos los años empezamos dos meses antes. Durante el recorrido no tenemos un sitio concreto para hacer el toque de corneta. Normalmente lo hacemos en los sitios donde hay mucha gente viendo la procesión.

-En su cuadrilla, han salido muchos de romanos, ¿no?

-Cuando comencé yo estaba Jon, que ahora es el capitán y en los últimos años siempre hemos estado tres o cuatro. Es curioso, pero un año salimos seis de la cuadrilla de los once que somos. Creo que pocas veces habrá pasado algo así en Segura. De los que lo han dejado algunos suelen estar disponibles para cuando falta alguien para completar el paso. En la tropa de los soldados tenemos un ambiente muy bueno y el Jueves Santo cenamos juntos. Esa cena nos la paga el Ayuntamiento, porque tenemos el privilegio de ser los únicos que recibimos algo por participar en la procesión. Es una antigua tradición de Segura. A los niños nazarenos también les dan un euro por salir.

-¿Cuál es la función de los soldados romanos en el desfile procesional?

-En la procesión desfilamos y al final escenificamos la autoridad romana de aquella época. Los visitantes no lo sabrán, pero en Segura es sabido que dentro de la iglesia también cumplimos varias funciones, sobre todo en la ceremonia del viernes. Los soldados que van de rojo tienen que hacer guardia a turnos frente al sagrario de la Soledad. Luego, en la Ceremonia del Descendimiento, también tenemos que estar presentes para completar la escena. Para mí es uno de los momentos más incómodos, porque tenemos que estar en posición de firmes y se hace largo. Al final son muchas horas, porque nos juntamos a las 15.00 para cambiarnos e ir a la iglesia y terminamos la procesión hacia las 19.30.

Jueves Santo Segura A las 18.15, procesión tras la Última Cena en la iglesia. Oñati Cena del Señor en varias parroquias y adoración nocturna.

Viernes Santo Errenteria Descenso de Cristo crucificado desde Zamalbide, a las 11 horas. San Sebastián Vía Crucis en Urgull, a las 8.00. Por la noche, a las 21.00 horas representación de la Pasión Viviente en Amara Hondarribia Procesión del Silencio, a las 17.30 horas. Legazpi Vía Crucis en Brinkola, a las 9.00. Pasaia Procesión a las 20.30 desde la parroquia. Irun Vía crucis, en el puente de Blaia a las 8.00.

-¿Les habrán surgido muchas anécdotas todos estos años desfilando?

-Los momentos más críticos siempre van ligados al toque de corneta y ha habido años, que la verdad, hemos desafinado bastante. Hubo un día en que no nos salía y al final nos miramos los cuatro y terminamos riéndonos. Resbalones en la calle no he tenido, pero hubo unos años que limpiaron la iglesia tan bien, con un barniz especial, que en la Ceremonia del Descendimiento no podíamos mantenernos de pie. Un momento muy especial para mí es lo que nosotros llamamos «la retirada». Cuando termina la procesión tenemos que ir de la iglesia Al ayuntamiento a cambiarnos, y la tradición manda hacer el recorrido a un paso muy rápido y animándonos entre nosotros. Los visitantes que van por las calles no lo esperan y algún que otro susto ya hemos dado. Cuando era pequeño siempre acompañaba a mi padre en este recorrido, y ahora me hace mucha ilusión cuando los niños del pueblo vienen con nosotros.