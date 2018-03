Iker Goikoetxea: «Espero que la llegada de dos mil plazas hoteleras nos ayude a ser más competitivos» Iker Goikoetxea, director gerente del Kursaal, en su despacho del Palacio de Congresos donostiarra. / LUSA El director del Kursaal asegura que la ampliación se planteará en «dos o tres años», cuando finalicen las inversiones previstas para actualizar las instalaciones ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 5 marzo 2018, 06:47

La confirmación del Kursaal como sede principal del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo llega a la par que la publicación del balance económico del Palacio de Congresos del 2017. Un año que ha cerrado con cifra récord en cuanto a la capacidad de ahorro y que enorgullece al director de la entidad, Iker Goikoetxea, quien apunta que seguirá trabajando por «maximizar ingresos y minimizar gastos».

- El año pasado batió el récord de ahorro, pero el número de congresos y asistentes bajó. ¿Se lo esperaba o le ha generado cierta inquietud?

- Planteamos un 2017 con objetivos a la baja porque veníamos de un 2016 en el que habíamos crecido un 13% en facturación, un 2015 bastante bueno y un 2014 espectacular. Y hemos conseguido superar ese objetivo en un 6% y un récord histórico en resultados. Hemos tenido menos volumen de congresos, sí, pero con una repercusión económica superior.

La cifra 6%. Más que en 2016 ha sido el superávit alcanzado por el Kursaal el pasado año, un récord histórico que asciende a los 92320 euros. Actividad cultural la facturación ha crecido casi un 3%. Actividad congresual ha cerrado el quinto mejor año de su historia. Tamaño medio de eventos ha rondado las 662 personas. Corporativos y convenciones han crecido un 128% y las jornadas un 36%. 48 millones fue el impacto económico que tuvo la actividad del Kursaal en 2017. 8,4 es la nota media de satisfacción manifestada por los congresistas. 272 eventos se celebraron el año pasado, frente a los 297 del 2016. 411 784 asistentes pasaron por el Kursaal, frente a los 419.843 del año anterior. 76% es el grado de ocupación registrado el año pasado respecto a l 82% del 2016.

«En 2017 hemos batido récord en capacidad de ahorro y este año apunta a que será aún mejor»

« Ampliar la temporada alta es un hándicap para el turismo de congresos»

- ¿Las previsiones de cara a 2018 son igual de halagüeñas?

- Hemos hecho una previsión de crecimiento congresual muy buena e incluso con la intención de conseguir uno de los mejores años de la historia.

- Parece que a nivel de progresión comparte objetivos con el turismo de ocio. Un 2016 excelente en entrada de viajeros, un 2017 que lo mejora levemente...

- El atractivo de la ciudad como destino urbano nos favorece sin duda, pero al mismo tiempo tenemos que diferenciarnos del turismo de ocio, porque se convierte en un hándicap para el turismo de congresos.

- ¿A qué se refiere?

- El éxito de la ciudad entre el turista internacional va en beneficio de la desestacionalización, porque han conseguido que se adelante la temporada alta a meses como mayo y junio, y se prolongue a septiembre u octubre. Esos meses de primavera y otoño colisionan con nuestra temporada alta, y lo que es una virtud en el turismo de ocio se acaba convirtiendo en un hándicap en la organización de congresos.

- Porque puede darse el caso de que sea más rentable para el hotel vender las habitaciones a su precio habitual, que reservar las plazas a coste menor para los congresistas...

- Nos hemos encontrado con esas dificultades, sí. Pero es comprensible que uno defienda su negocio de la mejor manera posible y, en ese sentido, en términos de relación profesional con el sector no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Hasta hace poco había poca oferta para mucha demanda, y además a precios más elevados que ciudades con las que competimos. Pero en año y medio se va a completar la llegada de 2.000 plazas nuevas, y ojalá nos haga ser más competitivos y seguir trabajando en beneficio de todos, porque cuantas más operaciones hagamos más impacto tendrá en la hostelería.

- ¿Le inquieta el informe que expone un desequilibrio en el reparto de congresos organizados por el Gobierno Vasco?

- El informe inquieta, sí, pero soy bien pensado y me gustaría creer que aquel que tiene una responsabilidad territorial es equitativo a la hora de repartir recursos. No obstante, el informe contabiliza de igual manera una reunión de un día en la que participan diez personas, que puede estar más ligada a la ubicación de las sedes de las sociedades públicas, que un congreso de 2.000. En cualquier caso, sí les invitaría a hacer un ejercicio de transparencia y poner las cartas sobre la mesa.

- ¿Han percibido ese desequilibrio?

- Hay eventos vinculados al Gobierno Vasco que se repiten cada año y que rotan por los tres territorios. Si no fuera así lo sabríamos porque los tenemos muy controlados. Luego están los que no repiten o aquellos que el Gobierno Vasco abandera y su ubicación puede estar muy ligada a dónde se encuentran las sedes. En tal caso excede al asunto congresual, por lo que no me compete.

- ¿Al presentarse como destino para eventos privados que es lo que más gusta de Donostia, más allá de lo evidente?

- Donostia suele estar a la cabeza de los rankings, porque es un destino que está de moda. Nos autopromocionamos como destino 'boutique' en el sentido de destino pequeñito, pero muy coqueto y agradable. Eso se valora mucho, porque permite que los encuentros se den también fuera de las ponencias, porque se encuentran en la Parte Vieja, socializan y así se promueve el networking que es muy importante. Hay un momento en los procesos de adjudicación en el que se visitan los tres destinos finalistas y si llegamos a esa terna somos competidores temidos, porque a nada que la climatología ayude, se enamoran de la ciudad pese a los otros 'peros' que haya.

- Al otro lado de la balanza está nuestro talón de aquiles, las comunicaciones.

- Es evidente que no somos tan accesibles como Madrid o Barcelona, porque las infraestructuras se dimensionan a la población y además tienen el precio que tienen. Hay clientes que te tachan directamente si no tienes un aeropuerto que les permita llegar en dos escalas máximo. Nosotros ponemos sobre la mesa las opciones de Loiu, Donostia, Biarritz...

- En una ponencia apuntó que sería positivo reforzar la atracción de congresos. ¿Qué recursos harían falta?

- Sería deseable que hubiera más personas dedicadas a la prospección, a pasar por Madrid, Barcelona, Londres, París, porque ayudaría a acceder a más operaciones.

- Ha mencionado debilidades de la ciudad pero, ¿qué deficiencias tiene el Kursaal como instalación?

- Una de las cuestiones en las que estamos trabajando y que si no se atiende puede convertirse en debilidad es el estar al día en ámbitos tecnológicos. Son 19 años en una zona muy bonita, pero que castiga mucho, y que requiere de un trabajo continuo de mantenimiento. Durante los últimos 3 años y hasta 2020 tenemos planificadas inversiones, que por cierto estamos siendo capaces de financiar en un 80% con nuestros ahorros.

- ¿La incorporación de la que denomina una de las pantallas de Led más grandes del mundo es un ejemplo?

- Entre las inversiones que hacemos hay muchas cosas que no se ven, pero la nueva pantalla nos da una mayor visibilidad. Además, que el Kursaal nació como un icono de la innovación, pero de eso hace ya 19 años. Con esta incorporación tan visual queremos lanzar el mensaje de que seguimos al mismo nivel.

- ¿La ampliación del Kursaal se descarta por el momento?

- Ahora mismo creo que hay otras prioridades, como centrar los esfuerzos en estar en perfectas condiciones, y cuando esa parte quede zanjada, dentro de dos o tres años, tocará abordar la ampliación del Kursaal, que por supuesto será bienvenida porque permitirá acoger eventos mayores.

- ¿Se mantendría la opción de añadir una planta subterránea?

- Habría que estudiarlo. Pero tampoco hay muchas opciones. Por un lado está el río, por otro la playa y en frente una avenida que tiene cierta complejidad. En su día se estudió la posibilidad de extendernos bajo el paseo, pero lo valoraremos en unos años cuando volvamos a abordar el tema.