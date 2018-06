Los sindicatos convocan tres jornadas de huelga en los autobuses de Gipuzkoa Varios autobuses de Lurraldebus en la estación de San Sebastián. / DV LAB, UGT, ELA y CC OO convocan al sector de transporte de viajeros por carretera en demanda de la firma de un nuevo convenio XABIER GARATE San Sebastián Viernes, 8 junio 2018, 12:52

Si las negociaciones con la patronal no cambian las intenciones de los sindicatos este final de mes será problemático en el transporte público en Gipuzkoa. LAB, UGT, ELA y CC OO han comunicado hoy que convocan tres jornadas de huelga en el sector de transporte de viajeros por carretera para los próximos días 19 (martes), 22 (viernes) y 25 (lunes). Miles de usuarios de autobuses guipuzcoanos pueden verse afectados por esta medida con la que las centrales buscan forzar la firma de un nuevo convenio ya que el actual, prorrogado, finaliza el 30 de junio.

«En abril del año pasado se iniciaron las negociaciones del nuevo convenio pues su vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2017. Ya en octubre, en vías de alcanzar un acuerdo, se firmó por ambas partes una prórroga de la ultractividad del mismo hasta el 30 de junio de 2018», explican los sindicatos. «La patronal parece que no se toma en serio a los y las trabajadoras del sector. No queda tiempo para juegos, por lo que no entendemos que la patronal lleve meses jugando, llegando a cancelar a última hora reuniones de la mesa de negociación o retrasando las mismas», afirman.

Los convocantes de la huelga, que también llaman a una manifesetación ante la sede de la Diputación el día 15, buscan continuar con el mismo convenio, que caduca este 30 de junio, «lo que conlleva que podríamos pasar a que el Convenio de aplicación en nuestro sector sea el Convenio Estatal. Y eso supondría dar un paso atrás en los derechos y condiciones laborales del personal. Como trabajadores y representante de los trabajadores: ¡No lo vamos a permitir!».

Las centrales sindicales interpelan a la patronal, pero también a la Diputación Foral de Gipuzkoa, «para que se pronuncie al respecto, pues es la que paga a las empresas por los serivicios que realizan (...) entendemos que debe posicionarse y hacer cambiar su postura a la patronal».

Las reivindicaciones de los cuatro sindicatos firmantes son:

1-«Blindaje ante la reforma laboral en relación a la inaplicación, flexibilidad y ultraactividad»

2-«Recuperación del poder adquisitivo perdido»

3-«Reconocimiento con mayores garantías del derecho de subrogación»

4-«Cumplimiento de las sentencias judiciales relativas a derechos laborales»

Los sectores que abarca dicho convenio son:

- Servicios regulares por carretera

- Servicios discrecionales de viajeros

- Servicios urbanos de viajeros en autobús y microbús