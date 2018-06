«Ya era hora de que empezase el buen tiempo para darnos un chapuzón»

Ha tardado en llegar pero el verano ya está aquí. El permanente entoldado gris y nuboso bajo el que se ha pasado Gipuzkoa toda esta primavera desapareció ayer como por arte de magia. Tras semanas de lluvia, el sol por fin hizo acto de presencia y animó al público a tomar los primeros rayos de sol, darse un chapuzón o, simplemente, disfrutar de un paseo sin paraguas.

La playa de La Concha, que estrenó su temporada el pasado día 1, se llenó de bañistas, toallas y sombrillas en la jornada de ayer. «Ya era hora de que empezase el buen tiempo en Donostia para poder darnos el primer chapuzón del año. Da gusto ver el sol y poder tumbarse a coger algo de colorcito, que el año pasado por estas fechas ya estaba morena», explicaba Susana Vicente. Con ella estaban Nekane Garbizu y Mila Olazabal, también de San Sebastián. «Ha sido nuestro primer baño del año, lo necesitábamos y nos ha sentado de maravilla. Aunque el agua aún está fría y cuesta entrar, una vez dentro se está de cine. El verano se estaba haciendo de rogar demasiado», comentaba Garbizu entusiasmada.

«Como este día desgraciadamente hay pocos, así que nos hemos traído unos bocadillos para pasar también la tarde por aquí. Entre que nos damos un paseito por la orilla y algún que otro chapuzón al final se te pasa el tiempo volando», añadía.

Junto a ellas, dos madrileñas de 23 años combatían el calor con unos refrescos. «Terminamos la universidad la semana pasada y hemos aprovechado para hacer una escapadita. Sabíamos que era arriesgado venir al norte, ya que el tiempo hasta ahora no estaba acompañando mucho pero hemos tenido una suerte tremenda. Ha sido llegar y besar el santo», comentaba Noelia Bernal, entre risas.

«Esperamos que siga haciendo este tiempazo en los próximos días o aunque sea que no llueva y podamos salir en pantalón corto y sandalias», apostillaba.

Mientras tanto, otros hacían cola en el bar de la playa para comprar agua y algún helado. Era el caso de Alicia Ruján y su hijo Dani de 10 años, que esperaban acalorados para comprar un cono de chocolate.

«Pensábamos que el verano no llegaría pero estábamos equivocados. Nos encanta la playa y hoy nos hemos bajado hasta el flotador para darnos algún que otro baño», contaba Ruján mientras su hijo esperaba con ansias a que llegase su turno.

Incluso algún que otro Irunés se acercó hasta Donostia para aprovechar la jornada. «Me pillaba más cerca la de Hondarribia pero esta me gusta bastante más, hay mucho ambientillo. Ahora comeré algo por aquí y más tarde bajaré a la playa. He cogido el topo que lo tengo al lado de casa y me quedaré todo el día», explicaba Iker Alonso.