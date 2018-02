Hiru exige a la Diputación que paralice el peaje de la N-1 por ser «una chapuza» Miembros de Hiru tras la rueda de prensa. / MICHELENA Denuncia que el sistema AT es una chapuza y pide que no se aplique hasta que no haya garantías de que no hay cobros indebidos GAIZKA LASA Viernes, 16 febrero 2018, 15:59

El sindicato de transportistas Hiru ha exigido hoy a la Diputación de Gipuzkoa que paralice el cobro del peaje de la N-1 «hasta que puedan garantizar que el sistema funciona correctamente» después de conocerse que hay vehículos exentos del pago del canon (furgonetas, por ejemplo) a los que también se les está cobrando.

Hiru ha asegurado que «tenemos constancia de que está cobrando a quien no debería y de que no cobra a quien, según su criterio, debería cobrar». El sindicato ha concluido que el sistema AT es «una auténtica chapuza».

El sindicato de transportistas también ha dado a conocer que hay camiones con dispositivo via-T que el sistema no está leyendo y ha denunciado que sus titulares están recibiendo, sin embargo, «carta amenazantes en las que ni siquiera se les notifica cuándo han pasado ni a cuánto asciende su deuda».

Respecto a la información adelantada por El Diario Vasco de que una veintena de furgonetas han notificado que se les ha cobrado por error, Hiru ha subrayado que «no son solo veinte, ni por supuesto se han puesto en contacto con todos ellos». Ha advertido, en este sentido, que tiene constancia de que hay usuarios que no han informado de su cobro indebido.

El sindicato ha denunciado que «ante este despropósito no puede ser que la gente reclame, no nos pueden obligar a mirar si nos están cobrando o no, están trasladando al ciudadano de a pie la responsabilidad de revisar, cada mes, si ese peaje que pita a todo aquel que dispone de Via-T nos está cobrando».

«Importantes errores»

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España, Fenadismer, también ha denunciado este viernes los «importantes errores» que presenta el sistema de peaje para vehículos pesados instalado por la Diputación de Gipuzkoa en la carretera nacional N-I. Fenadismer ha asegurado en un comunicado que este sistema de cobro para camiones tiene «problemas de control de pago y de seguridad al mes de su entrada en vigor».

«Dado que la identificación del vehículo por parte de los pórticos de control se basa exclusivamente en la dimensión del mismo y no en el tonelaje real del vehículo ya se han detectado decenas de casos en los que la empresa concesionaria del peaje, la sociedad pública Bidegi, cobra un peaje inadecuado a los vehículos que transitan» por la zona, ha agregado Fenadismer. Por este motivo, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España recomienda a todos los transportistas que viajan por esta carretera que revisen los extractos de los peajes cobrados en el último mes para comprobar que se ajustan a la tarifa aprobada y reclamar en caso contrario por el sobreprecio cobrado.