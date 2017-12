herriz herri 2017

Con un municipio más. El 89. Así comenzaba el año Gipuzkoa después de que Itsaso consumara su desanexión de Ezkio. A mediados de enero celebró su primer pleno dando inicio de manera oficial su nueva andadura. Pero en marzo, el Gobierno de Rajoy anuló la desanexión y el tema se fue a los tribunales, donde todavía continúa.

Los itsasoarras deberán esperan, por tanto, a que el proceso se cierre definitivamente. Pero a eso, a esperar, los guipuzcoanos estamos acostumbrados. Porque bien sabemos que no hay proyecto, grande o pequeño, que no sufra un parón, un bloqueo, un retraso... por desacuerdos entre partidos o instituciones, por la complicada orografía del territorio o simplemente porque no se habían tenido en cuenta unos cables de alta tensión.

Esto último es lo que le ha ocurrido al nuevo hospital de Eibar, cuyas obras han estado paradas casi todo el año hasta que Iberdrola ha modificado su red en la zona. El otro gran proyecto eibarrés, el centro polivalente Errebal, sigue también acumulando años de retraso.

Sin embargo, hay que decir que, en general, 2017 ha sido un año de avances más que de bloqueos. Se han dado pasos en grandes proyectos como la regeneración de Pasaia y del espacio ferroviario de Irun, y en otros de menor envergadura pero muy anhelados. La pasarela peatonal sobre el Bidasoa, en Irun, está casi terminada; la fábrica de Lekuona, en Errenteria, a punto de iniciar las obras que la convertirán en espacio para la creación artística; los zarauztarras aplauden el arranque de las obras para quitar el paso a nivel de Santa Clara; Tolosa presume ya de la peatonalización de la avenida de Navarra...

De todas formas, estos doce meses han dado para mucho más en el territorio, imposible de resumir en unas líneas. Empresas, asociaciones y centros escolares que han celebrado aniversarios redondos; fiestas, ferias y campeonatos de todo tipo de productos gastronómicos; contenedores donde había postes; resultados deportivos que han provocado sonrisas en unas comarcas y lágrimas en otras; accidentes que han causado gran conmoción; y hasta un Guinness por el euskera.

- Eibar de récord «Largest transforming human image» (la mayor imagen humana con transformación) es la categoría en la que Eibar entró en junio en el libro Guinness. La plataforma que desarrolla el plan estratégico de euskera de la ciudad, Eibarren Akebai, se marcó el reto de reunir a 2.500 personas en la plaza de Unzaga y elaborar con ellas su logo. La iniciativa resultó todo un éxito al convocar esa cantidad de gente con la colaboración de 90 colectivos locales. El certificado Guinness luce en el Ayuntamiento.

- Susto en Tolosa. 104 personas fueron atendidas en julio por los servicios de Emergencias en las piscinas del polideportivo Usabal, tras sufrir una intoxicación por un escape tóxico.

- Itsaso En enero se constituyó en municipio y Gorka Sasieta, en nombre de la gestora, tomó el bastón de mando. En marzo, el Gobierno de Rajoy anuló el proceso; la cuestión sigue en los tribunales.

- Korrika por Gipuzkoa La vigésima edición de la carrera de AEK pasó por Gipuzkoa en dos ocasiones, el 4 y el 10 de abril, con amplio seguimiento en todos los pueblos.

- La txapela de Ordizia, a Aia Los hermanos José Miguel y José Luis Odriozola, de Aia, ganaron el concurso de quesos de Ordizia. Carrefour se llevó el medio queso ganador por 8.200 euros.

- KMK en Oñati Multitudinaria y calurosa edición del Kilometroak en Oñati, celebrada por primera vez en septiembre. La ikastola de Urretxu y Zumarraga cogió el testigo.