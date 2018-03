Nerea Gozalo, estudiante: «Haré huelga porque creo que aún nos queda camino por recorrer»

Nerea Gozalo estudia segundo de Bachiller en el instituto Usandizaga y disfruta tocando la viola en la Escuela de Música de San Sebastián. Tiene 17 años, le encanta la biología desde siempre y tiene ahora claro, a nada de enfrentarse con la selectividad, «he dudado a veces», que quiere ser médico y en la especialidad de forense.

Sus notas le avalan y sus amigas dicen, ella lo niega, que le cuesta la mitad que a los demás aprendérselo todo y engrosar la lista de bikain. Va a hacer paro en este día de la Mujer porque cree que queda camino por recorrer para que exista igualdad entre hombres y mujeres y porque le parece necesaria.

«Hemos votado en clase y ha salido que sí, que hacíamos huelga. Claro que en el Bachiller científico y biológico solo hay seis chicos y somos 26, pero en el fondo de eso se trata, de que se refleje, de que se vea que la educación, como ocurre en otros campos, no es lo mismo sin nosotras. Somos una parte importante de la sociedad». Más allá del parón, Nerea y sus amigas van a acudir a las concentraciones y han debatido en los pasillos del instituto sobre feminismo, sobre la igualdad de oportunidades.

«Nos importa y mucho poder salir a la calle tranquilas, sin miedo, y que haya igualdad»

«¿Sabes lo que pasa? Que ellos creen que el machismo tiene que ver solo con la violación y el acoso sexual, pero no son conscientes de todas esas pequeñas cosas que hacen que hombres y mujeres tengamos un trato desigual. ¡Claro que nos importa, y mucho, poder salir tranquilas por la calle, no llamarnos las unas a las otras para ver si ya llegamos a casa, disfrutar como nuestros amigos sin pensar en lo que pueda pasarnos! Pero también nos importa la brecha salarial y que la sociedad cambie de verdad para tener igualdad de oportunidades».

Nunca vio la famosa serie ‘Hospital Central’ porque era pequeña, pero tiene clara su vocación de médico. De médico forense, además, porque le interesa la investigación, no siente ningún tipo de rechazo hacia sangre y vísceras y una conversación con el antropólogo forense, Francisco Etxeberria, en la jornada de puertas abiertas de la UPV, hizo que quedara aún más encantada con la especialidad que ha elegido antes de pisar la facultad.

«Todavía no he empezado siquiera, igual luego descubro otra rama de la medicina que me encanta, pero de momento, el papel de la medicina forense es lo que más de atrae. Creo, además, que en este mundo las mujeres estamos mejor aceptadas que en otros, lo que también supone una ventaja importante».

«Los niños no tienen por qué entorpecer la carrera profesional si se comparte su cuidado»

Es consciente, sin embargo, que es más que posible que se encuentre más obstáculos en su camino profesional que un compañero varón. «Pero todavía podemos avanzar y conseguir igualdad de oportunidades durante los próximos años. No tengo miedo a la discriminación, pero sí espero que en estos años demos pasos. Todos, las mujeres y los hombres, aunque no sé si ser muy optimista sobre las ganas que tienen ellos de cambiar las cosas».

Dice que no se plantearía nunca la vida con un chico que no creyera en la igualdad doméstica, sobre todo a la hora del cuidado de los hijos. Porque esta Nerea violista y aspirante a forense, amiga de la fiesta y de su cuadrilla, cree que los niños no tienen por qué ser un obstáculo en la vida profesional si padre y madre comparten las tareas. Es la mayor de dos hermanas y confiesa que le encantaría tener tres críos.

Corrió la Lilatón el pasado domingo porque lo pasó tan bien el año pasado que decidió volver a disfrutar del ambiente. «No es solo cuestión de feminismo, sino de pasarlo bien».

Nerea es optimista. Cree que su futuro profesional dependerá de su esfuerzo, pero también de cómo progrese la sociedad en la que vive.