Las hamacas vascas de Manhattan Los ciudadanos toman cada día en Times Square la obra del donostiarra Javier Zubiría que invitaa la desconexión MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN Lunes, 14 mayo 2018, 06:53

«Se ha tumbado una mujer, ha estado un largo rato en silencio, mirando hacia el cielo, y luego me ha dicho emocionada que había 'conectado' con su madre, fallecida hace un año. Todo está siendo impresionante: la respuesta del público supera las expectativas». El arquitecto donostiarra Javier Zubiría también se emociona al contar su experiencia de estos días en Nueva York. Su obra 'Paréntesis' preside desde el viernes el corazón de Times Square. Son siete muebles, como hamacas, dispuestos en círculo e inclinados para que quien se tumba en ellos mire más hacia el cielo que al asfalto. Y el resultado «es sorprendente», según contaba ayer por teléfono desde 'la gran manzana'.

Zubiría, de 31 años de edad y afincado desde hace cinco en Amsterdam, donde creó el estudio de arquitectura Zu, considera que los ciudadanos han entendido su propuesta de «invitar a la calma y la relajación en uno de los puntos más estresados del planeta». Su proyecto fue seleccionado para la Semana de Diseño de Nueva York. «Se eligieron seis instalaciones para Times Square. Cuando llegué me encontré con la sorpresa de que el lugar preferente era para nosotros. Los otros proyectos son de grandes estudios o empresas, y el nuestro es casi artesanal. Y sin embargo, la gente lo ha hecho suyo: neoyorquinos y turistas lo ocupan prácticamente todas las horas del día». La obra de Zubiría permanecerá en ese punto al menos hasta después del verano. «También los medios de comunicación se están interesando por la idea», añade.

Javier Zubiría, que compagina sus trabajos en Holanda con encargos más cercanos, como el nuevo hotel Lasala de San Sebastián, que ha diseñado con su padre, el también arquitecto Joaquín Zubiría, admite que al principio pensó que los ciudadanos se tumbarían en sus hamacas «más por curiosidad o juego». Pero luego ha comprobado que muchos entran al esquema que él propone: desconectar. «Vivimos en un mundo estresado, volcado en el trabajo y las redes sociales», reflexiona Zubiría. «A veces se nos olvida parar y mirar al interior de nosotros mismos. Quien prueba la meditación o el 'mindfulness', como hice yo, sabe los efectos beneficiosos que provoca».

Entre rascacielos

Eso buscaba con 'Paréntesis'. «La gente lo disfruta, me dice que se relaja, que esa postura invita a la calma. Paso muchas horas junto a la obra porque me interesa mucho conocer las reacciones. Con el fotógrafo donostiarra Hugo Iglesias estamos documentando todo porque no descarto repetir la experiencia».

La forma de las hamacas se le ocurrió a Javier Zubiría al ver las ramas de un árbol en un parque de Amsterdam. Ahora esos modelos, pintados de distintos colores, están colocados en Times Square entre luminosos y rascacielos. Las 'hamacas' del arquitecto donostiarra, realizadas en colaboración con otros técnicos guipuzcoanos, sirven de descanso en la ciudad que nunca duerme. Ahí, al menos, se relaja.