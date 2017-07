El Gobierno Vasco replica a Donostia que «la tasa turística no aminora el volumen de visitantes» Cuatro turistas irlandeses en la Parte Vieja donostiarra / Jose Mari López El consejero Retortillo ha asegurado que es «erróneo» plantear el gravamen como una válvula de control al turismo EFE San Sebastián Miércoles, 19 julio 2017, 17:36

El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha dicho este miércoles que se equivoca "quien plantee la tasa turística como una válvula de control" de esta actividad, "lo mismo que sucede con los precios, en la medida en la que elevarla o bajarla repercuta en la demanda turística".

Retortillo ha dado esta respuesta a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para presentar la nueva "Guía de Turismo Enogastronómico" de Euskadi, en la que ha estado acompañado por el periodista Josema Azpetia, que ha colaborado en la realización de esta obra.

Cuestionado sobre la oportunidad de implantar una tasa turística en el País Vasco, el consejero ha señalado que "una cosa fundamental" que, a su entender, resulta "muy errónea" es considerar este gravamen como "una válvula de control del turismo".

Ha explicado, en este sentido que en toda Europa existen "experiencias de sobra" que demuestran que "la implantación de la tasa no aminora el volumen de turistas", al tiempo que ha recordado que la gestión "responsable" de esta actividad "depende de adoptar otras muchas medidas que no tienen que ver" con este gravamen. "Por lo tanto me parece un error plantearla si se hace en ese terreno, tanto para favorecerla como para oponerse a ella", ha insistido.

«Punto de maduración»

Ha recordado no obstante que en el Parlamento Vasco ya existe una una "iniciativa" a este respecto que, según ha dicho, debería haberse "resuelto" antes de las vacaciones, pero que "seguro que se recuperará cuando se vuelva a abrir el período de sesiones".

No obstante, Retortillo ha mostrado la disposición del Gobierno Vasco a abrir ese "debate" porque, como ha dicho, "hemos llegado a un punto de maduración del turismo en Euskadi" y además es un asunto que "no es una novedad" porque "ya se ha planteado" en otros lugares.

En cualquier caso, ha advertido de que el País Vasco vive "una situación heterogénea en la distribución del turismo" en su territorio que "no es igual en todos los municipios", por lo que es necesario ser "flexible" y la "implantación" de la tasa, "en caso de realizarse", debería llevarse a cabo "en el nivel municipal".

Por este motivo, se ha mostrado partidario de llevar este "debate" en primer lugar a la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y de que los ingresos que produzca este gravamen tengan un destino municipal, "pero dirigidos a los recursos turísticos del municipio".