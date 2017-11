Gipuzkoa vista por tierra, mar y aire Los ganadores del concurso 'Rincones de Gipuzkoa' han sido seleccionados entre las 3.042 fotos que enviaron 431 participantes. IGNACIO VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Martes, 21 noviembre 2017, 18:13

Gipuzkoa es un territorio pequeño pero de contrastes en el que el mar y la montaña se dan la mano. Un lugar único para ser fotografiado, como bien saben los 431 participantes que han tomado parte en el concurso 'Rincones de Gipuzkoa', impulsado por EL DIARIO VASCO. En su novena edición, fotógrafos profesionales y aficionados han tomado parte en esta competición con sus mejores instantáneas en busca de un hueco en el calendario 2018. En total se han recibido 3.042 fotografías y entre ellas se han seleccionado trece, que formarán parte del anuario que se entregará gratuitamente con cupones con este periódico el 17 de diciembre.

Los autores de las tres mejores fotografías recibieron el pasado viernes sus premios. El ganador, cuya instantánea ocupará el mes de enero, es Pablo Pérez, vecino de Urretxu, que conquistó al jurado con la instantánea 'Paseando por Urbia'. «Mi intención era subir al Aitzgorri pero empezó a nevar un montón y me fue imposible. Así que me quedé en las campas de Urbia y me salió bien porque saqué esta foto y otra, que también me la han premiado en otro concurso», desveló el campeón.

«Me parece una foto sencilla pero muy fina», explicó Pablo Pérez. «En fotografía a veces menos es más». Estuvo esperando a que pasara alguien y tuvo la suerte de que el «elemento humano» hiciera por fin su aparición. En este caso, además, en compañía del 'elemento canino', ya que el hombre que aparece en su foto va acompañado de un perro. «En cuanto la saqué supe que era de premio», reconoció ayer. «Y si el que aparece en la imagen llega a ir con una chaqueta roja para que hubiese habido más contraste, aún mejor», afirmó.

Pablo Pérez lleva unos tres años sacando fotos «en plan bien» y se he dado cuenta de que ha ido evolucionando «un montón», asegura el vencedor, al que le corresponden 900 euros que va a emplear en comprarse «una cámara pequeñita pero con unas propiedades de la leche. Porque, por ejemplo, para esta foto tuve que llevar una mochila grande con cuatro objetivos y me di una buena paliza, la verdad», reconoció.

Unai Bergaretxe se llevó el segundo premio. Natural de Arrasate, Unai lleva muchos años viviendo en Urnieta. Su instantánea, 'Peine del Viento' fue tomada «un día cualquiera» en que fue a contemplar la famosa escultura de Chillida.

«Siempre me gusta ver un detalle que los demás igual no ven», afirmó. «Mira que el Peine del Viento ha sido fotografiado miles de veces pero me gustó poder llevar la mirada a un plano más cercano de la composición». Y eso que captó la instantánea con una cámara «muy normal». De hecho aseguró que la mayoría de las fotos que toma las hace con el Iphone.

Unai también había participado anteriormente en el concurso. «Si soy sincero creo que en alguna otra edición presenté esta misma foto pero no me la premiaron», rememoró el medalla de plata de esta edición, que aún no ha decidido lo que va a hacer con los 500 euros con el que está dotado su premio. «Lo gastaré en algún caprichito, o en alguna cosita para las hijas», dudaba ayer.

«Pero lo que más ilusión me hace es que mi foto esté en los hogares de muchos guipuzcoanos. La satisfacción económica está bien, pero este es un galardón muy importante a nivel de Gipuzkoa, que es mi territorio, y que pueda llegar a estar colgado en casa de mis padres, en las de mis amigos, etc... es una gran satisfacción. Que la gente lo reconozca y te digan: 'Unai, tengo tu foto en el salón', es la bomba», reconoció. «Y lo que más ilusión hace es que esa mirada tuya, lo que tú has visto en un momento dado, pueda llegar a más gente».

Arriba 'Paseando por Urbia', primer premio. A la izquierda 'Peine del Viento', segundo premio. A su lado 'Puerto de Zarautz', tercer premio.

Por eso, Unai tiene claro que el año que viene participará de nuevo «porque la fotografía me conecta mucho con la sensibilidad. Muchas veces denostamos la belleza como algo que es superficial pero nos conecta con ese algo que nos hace humanos y nos hace mejores», sostuvo.

José Mari Ruiz, de Zarautz, se llevó el tercer premio por su foto 'Puerto de Zarautz' visto desde un dron. «Lo tenía en mente hacía tiempo porque cada vez que hay un temporal las olas rompen como si fuera una cascada. Hay muchas fotos vistas a ras de tierra pero desde el aire aún no habíamos captado ninguna, por lo que esperé el temporal y la ola y apreté el botón a través del mando a distancia del dron». Pese a la belleza de su foto, José Mari aseguró que no se esperaba el premio. «Era la primera vez que participaba, pero repetiré. Y voy a emplear los 250 euros del tercer puesto en celebrar mi cumple». Zorionak por partida doble.

Premio del público

El Premio del público, elegido por votación popular, fue para Erik Alvarado, quien recibió una cámara de fotos Panasonic DMC-TZ70 por su fotografía 'Tuercehierros'. Por otro lado también se otorgó el Premio a la participación, elegido entre todos aquellos que han votado por alguna de las fotos publicadas. El ganador fue Carlos Olaizola, que disfrutará de un bono para dos personas en La Perla.

Además de las fotografías ganadoras, el calendario de DV contará con las instantáneas de Patxi Jato, Rafael Calles, Jesús Velasco, Lázaro González, Juan Antonio Palacios, Lorentxo Portularrume, José Luis Granados, Luis Lizarralde, Simón Arrigain y Jexux Aranbarri, quienes recibieron 60 euros por su talento.