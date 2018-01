Del Bosque abre la temporada de la sidrería Saizar El exseleccionador de 'La Roja' afirma que «en Gipuzkoa me siento como en casa» tras realizar el primer trago de la temporada IRAITZ VÁZQUEZ Jueves, 11 enero 2018, 22:20

La sidra ya es la gran protagonista en Gipuzkoa. Quien más quien menos esperaba ansioso que las kupelas comenzaran a emanar el caldo que tanto tiempo ha costado elaborar. Y ese momento ha llegado para los sagardozales. Con el grito ‘Hau da Saizar sagardo berria’ el exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, ha sido el encargado de la V apertura del txotx de la sidrería Saizar de Usurbil, donde muchas caras conocidas se han reunido en torno al bacalao y la txuleta, y han brindado por una temporada «excepcional».

Ante la atenta mirada de las personas que se han congregado en Saizar, Vicente del Bosque ha alzado el vaso y ha probado el primer sorbo de la temporada después del aurresku que se ha bailado en su honor. Durante el acto se han podido escuchar en formato de concierto las composiciones del músico Kepa Junkera que ha interpretado uno de sus últimos trabajos ‘Maletak’ con la participación del grupo ‘Sorginak’, que ha brindado un espectáculo de sonido y danza «lleno de vitalidad, fuerza y energía» que ha soprendido con sonidos ancestrales de manera contemporánea.

Vicente del Bosque se ha mostrado encantado con el honor que le ha tocado este jueves «en Gipuzkoa me siento como en casa». Eso sí, ha hecho especial hincapié en que los nervios no le jugaran una mala pasada al pronunciar la frase en euskera, por eso lo ha hecho «despacio porque yo como futbolista jugaba despacio y lo he hecho también de esa manera», ha confesado feliz. «La sidra me gusta mucho pero nunca había probado una tan buena. Además, estoy encantado de disfrutar de un plan como este rodeado de amigos».

Los responsables de la sidrería Saizar eligieron a Vicente del Bosque como protagonista del txotx de este año porque «pretendemos abrir fronteras y dar a conocer fuera de nuestra región como se vive nuestro rito».

Sobre la cosecha de este año, Napo Lertxundi, responsable de Saizar, ha señlado que «se han recolectado 2.000.000 kilos de manzana, 60% autóctona de Euskadi, 20% traída de Galicia y otro 20% de Francia». Además, ha destacado que «la sidra es más ligera, clara y fina que la del año pasado. En general, son de aromas frescos y frutales, que recuerdan a la propia manzana, de cuerpo y estructura equilibrados con presencia de carbónico fino. Debido a las buenas temperaturas de octubre, la sidra ha fermentado más rápido y cuenta con muy buen aroma».

Numerosas personalidades

El presentador lesakarra Julian Iantzi ha hecho los trabajos de cicerone en una celebración en la que también han estado presentes el alcalde de Usurbil, Xabier Arregi; el presidente de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea; el exciclista Haimar Zubeldia; el futbolista Imanol Agirretxe; el cantautor Mikel Erentxun; los cocineros David de Jorge, Ander González y Gorka Txapartegi; el exjugador de baloncesto Fernando Romay; los excampeones manomanistas Juan Martínez de Irujo, Abel Barriola y Patxi Eugi; el periodista Iñaki Cano; los exfutbolistas de la Real Sociedad Luis Arconada, Shanti Idígoras, Roberto López Ufarte y Jesús Mari Sastrústegui, así como el enólogo Esteban Capdevila; el actor Sergio Pazos; el aizkolari Aitzol Atutxa; el harrijasotzaile Inaxio Perurena o el locutor de radio Alberto Granados entre otros, además de varios jugadores de baloncesto del Delteco Gipuzkoa Basket.