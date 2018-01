Gipuzkoa registra entre diciembre y enero casi un tercio de la lluvia de todo un año El nivel del río Oria experimentó ayer un aumento tras las lluvias y el deshielo de la nieve / José Mari López En el observatorio de Igeldo se llevan recogidos en los dos últimosmeses cerca de 500 litros cuando la media anual es 1.500 JAVIER PEÑALBA San Sebastián Lunes, 22 enero 2018, 06:38

El nuevo año ha comenzado igual que terminó el pasado, empapado por la lluvia. En los dos últimos meses se llevan recogidos en Donostia casi 500 litros, es decir un tercio de la precipitación que se mide en todo un año en el observatorio del monte Igeldo. Las abundantes aguas caídas en las últimas horas han provocado subidas en el nivel de los ríos, favorecidas en cierta media por el deshielo de la nieve que aun permanecía en las cumbres.

La precipitaciones de este fin de semana y las registradas en la primera quincena de enero han hecho que se superen ya los registros medios mensuales en los observatorios de la red de Aemet. Y eso que todavía restan diez días para la finalización de enero. Además, para mediados de la semana que viene se prevé la entrada de otro frente que también podría dejar cuantiosas lluvias.

En el centro meteorológico de Igeldo se llevan medios este mes ya 238 litros cuando la media del enero es de 149. En Hondarribia han caído los mismos litros, un registro que supera en 47 la pluviometría normal del mes.

En Bilbao, por su parte ha llovido también de manera copiosa y se llevan totalizados 203 litros -la media de enero es de 129- en tanto que en Vitoria se han recogidos 95, trece litros por encima de lo habitual.

Aun siendo relevantes, estas lluvias de enero, sin embargo, no parece que vayan a batir marcas históricas. Será muy difícil superar los 413 litros que se midieron en enero de 2014 en el centro meteorológico del aeropuerto guipuzcoano o los 404 que cayeron en 1978 en el mismo pluviómetro.

En Igeldo, el récord de lluvia de enero es de 391 litros. El registro data de 1979. También fueron muy húmedos los eneros de 2013, con 369 litros, y 2014, con 349.

A este lluvioso enero le ha precedido, además, un diciembre que asimismo registró abundantes precipitaciones. En Igeldo se midieron 232 litros y 222 en Hondarribia, 235 en Loiu y 143 en Foronda. De esta forma, el cómputo de los litros caídos en los dos últimos meses en Igeldo suman 470 litros y supone casi un tercio de la precipitación anual que es de 1.500 litros.

Las intensas lluvias de los últimos días, unido al hecho de que la tierra prácticamente ya no tiene capacidad para absorber más agua, han hecho que el caudal de los ríos haya experimentado un aumento. Las crecidas, sin embargo, no fueron importantes y no generaron situaciones de riesgo.

El río Añarbe, afluente del Urumea, alcanzó el nivel amarillo, que tampoco es de extrañar, toda vez que en la zona de la presa se llevaban recogidos nada menos que 57,8 litros en las últimas dieciocho horas.

Las aguas también bajaron altas en el Leitzaran. La crecida se dejaba sentir claramente en el punto en el que el río confluye con el Oria. Allí, el nivel subió más de medio metro de altura. En las restantes cuencas del territorio los ríos presentaba igualmente elevados caudales, aunque dentro de la normalidad.

Los embalses, llenos

Las lluvias, por lo menos, han tenido un efecto beneficioso: los embalses de Gipuzkoa están ya llenos. Solo hay una presa que está en alerta, la de Lareo. Pero el motivo no se justifica por la falta de precipitaciones. La causa es puramente técnica. La infraestructura presenta una pequeña filtración en una de las juntas del denominado contradique, no en la presa principal sino en la trasera del embalse, lo que le obliga a permanecer al 70% de la capacidad. Pese a esta circunstancia el suministro para los vecinos de Ataun está más que garantizado.

Los restantes embalses del territorio gozan de una buena salud. El nivel del Añarbe, que proporciona agua a Donostialdea, es excelente. Se encuentra al 93%, lo que supone un volumen de 32.854.00 metros cúbicos. En la presa se llevan medidos 269 litros, un 20% más que en enero del pasado año. Entonces se recogieron 224.

El de Ibiur, enclavado en Tolosaldea, y que suministra a una población de 52.000 personas, se encuentra al 95%. En una situación prácticamente idéntica está Arriaran, que abastece a una población de 36.400 habitantes. Esta reserva permanece al 93%, casi igual que Ibai Eder, que se extiende junto a Azpeitia y que se encuentra al 92%.

Los otros dos embalses del consorcio de aguas presentan también un buen nivel. Aixola, en Eibar, y Barrendiola, en Legazpi, se permanecen llenos. El primero está al 97%, mientras que el segundo se encuentra al 95%. La presa de Endara, por último, que suministra a Irun y Hondarribia, también está llena, al 98%.

La lluvia dará un respiro en los próximos días. Los pronósticos anuncian jornadas de viento sur hasta el miércoles, si bien para el jueves se prevé la entrada de un nuevo frente que se mantendrá hasta el domingo. Podría incluso nevar en las cumbres.