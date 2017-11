Gipuzkoa se prepara para avanzar hacia un turismo sostenible Ana Belén Sánchez, Denist Itxaso, Nicolás Sartorius y José Ignacio Asensio, en la presentación del estudio. / DFG La Diputación presenta un estudio que permitirá tener una panorámica del estado real del territorio ESTRELLA VALLEJO San Sebastián Martes, 21 noviembre 2017, 17:39

Donostia es el segundo destino urbano más rentable, después de Barcelona. Pero como ha comentado este martes el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, “lo que no es sostenible, no será”. Y esa máxima, es aplicable a muchos ámbitos, y cómo no, también en el turístico.

Los diputados de Cultura y Turismo y de Medio Ambiente, Denis Itxaso y José Ignacio Asensio, han presentado este martes por la mañana junto con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius y Ana Belén Sánchez responsable de Sostenibilidad de la Fundación, el estudio 'Turismo Sostenible en Gipuzkoa: desafíos y oportunidades'. El documento fue encargado para analizar la realidad y la capacidad de desarrollo de la actividad turística guipuzcoana con el objetivo de acometer las acciones necesarias para fomentar un turismo cada vez más sostenible. En este estudio también han colaborado la UPV-EHU, la Universidad de Deusto y el Observatorio de Turismo de Gipuzkoa.

Haciendo un poco de memoria a corto plazo, recordaron que el turismo es “clave” en la creación de riqueza y empleo a nivel global. En 2016 Gipuzkoa alcanzó cifra récord de pernoctaciones y por primera vez se alcanzó y superó los dos millones de pernoctaciones (un total de 2.179.877) con un incremento del 9,4% respecto del año anterior, con incrementos de San Sebastián, 8,3%, el Área Metropolitana el 19,5%, la costa el 9.8% y el interior el 8,2%. El turismo representa el 7,4% del PIB de Gipuzkoa, el 9,41% del empleo y da trabajo a 27.983 personas.

“Todo ello puede suponer la consolidación de un sector económico emergente y de una bolsa de unos 30.000 empleos de calidad en el territorio”, ha afirmado Itxaso.

Ecotasa

En esa labor de aunar turismo y sostenibilidad, la Diputación foral se muestra favorable a la implantación de una ecotasa que regule los tráficos de turismo, “incentivando determinadas opciones y destinos”. Además han indicado que se contempla la posibilidad de que contribuya a financiar el incremento de costes en los servicios públicos locales originados por el turismo.

Se estima que con una tarifa de entre 0,5 y 2 euros en 2016 Gipuzkoa hubiera recaudado 1,8 millones y en 2017 podría llegar a los 2 millones. No obstante, el 45% de los consultados se muestra a favor de implantar una tasa turística, y la mayoría es partidaria de que los ingresos de la tasa se destinen a paliar los efectos del turismo en los servicios de limpieza, seguridad, etc. y de financiar infraestructuras relacionadas con el turismo sostenible.

Una «estrategia integral»

El Estudio concluye que el modelo de turismo sostenible para Gipuzkoa debe construirse a través de un panel de instrumentos, prácticas y políticas que incluya el uso de herramientas de gestión y planificación turística sostenible; planes y políticas de turismo sostenible; recaudación de tasas de turismo sostenible y la creación de un comité o foro de turismo sostenible.

También es necesario un control de la capacidad de carga y distribución de visitantes; apoyos al sector privado para incentivar su sostenibilidad; promoción del uso de productos locales en toda la cadena de valor; trabajo en red con otros destinos y organizaciones y preservación del patrimonio cultural y la comunidad local. Y para ello, se aboga por una “estrategia integral que promueva medidas que ayuden a evolucionar al sector privado hacia un modelo más sostenible, que desarrolle medidas para el sector de adaptación y mitigación del cambio climático y que fomente la reflexión y el debate sobre la ecotasa”, han concluido.