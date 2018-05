Gipuzkoa pide a Francia que se tome «en serio» los atascos en la frontera Atasco de camiones este lunes en la autopista, en sentido Francia, tras el accidente de un vehículo pesado en la rotonda de Behobia. El paso por Behobia registra de nuevo retenciones, esta vez por un accidente de un camión que dejó colas de hasta 8 kilómetros DV San Sebastián Lunes, 28 mayo 2018, 20:34

Si no es porque la frontera se reabre a camiones tras un día festivo es por accidente. Este lunes la autopista A-8 a su paso por Behobia sufrió de nuevo retenciones, esta vez después de que un vehículo pesado hiciera la tijera en la rotonda de acceso a la autopista en Irun, lo que dejó afecciones tanto en la A-8 como en la N-121A.

El atasco llegó a los 8 kilómetros en sentido Francia, una menudencia comparados con los 21 kilómetros que colapsaron la autopista desde el paso de Biriatou el pasado martes y a los que se refirió el portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa. Preguntado por los periodistas, dijo que le gustaría que «el Gobierno francés se tomara en serio lo que está ocurriendo en la frontera» y explicó que las comunicaciones con el país vecinos son «continuas», pero que no se ha producido ninguna «novedad» en los últimos días. «Eso no significa que no vayamos a insistir y a buscar colaboración y nuevas iniciativas para que esos atascos no se produzcan en el futuro, especialmente ahora que nos acercamos al verano», añadió. E invitó al Ejecutivo galo a ofrecer «una respuesta más adecuada a la que ha dado hasta la fecha», y que afecta al tramo guipuzcoano de la autopista.

Estas declaraciones se suman a la denuncia pública hecha por este mismo portavoz la semana pasada, cuando dijo que las autoridades galas «no están colaborando en este caso» y reclamó medidas efectivas para minimizar el problema. También el alcalde de Irun, José Antonio Santano, ha pedido una reunión con los responsables de Bidegi porque es el municipio fronterizo el que primero sufre las consecuencias de los continuos atascos.