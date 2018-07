Gipuzkoa, una parada en el viaje de sus vidas La estación de autobuses de Donostia recibe inmigrantes a diario, aunque su objetivo es cruzar la frontera hacia Europa Bianzi Stephan tiene 19 años, llegó en patera a Tarifa y el martes pasó la noche en la terminal donostiarra junto a una decena de compañeros / LOBO ALTUNA AIENDE S. JIMÉNEZ Jueves, 5 julio 2018, 07:14

En su teléfono móvil Bianzi Stephan tiene un vídeo grabado desde un barco de rescate en alguna zona del Estrecho del Gibraltar. En las imágenes se observa el júbilo de los nueve ocupantes de una zodiac medio deshinchada y con el motor estropeado, en la que avanzan mediante cuatro remos de madera, al ser encontrados en su temeraria travesía por el mar. Bianzi es uno de esos nueve chicos. Tiene 19 años y es de Camerún, aunque el martes pasó la noche muy lejos de su casa. Concretamente durmiendo en el suelo de la estación de autobuses de Donostia.

Esta es una de las historias que se esconden detrás de los inmigrantes que en las últimas semanas están llegando a la capital guipuzcoana procedentes de Andalucía, donde se están produciendo llegadas masivas de extranjeros procedentes de las costas del Norte de África. Euskadi y más en concreto Gipuzkoa se han convertido en parte del itinerario de viaje de estas personas, un punto caliente de paso antes de atravesar la frontera hacia Francia u otros países europeos, donde se encuentra el destino de la mayoría.

Es el caso de Bianzi y sus compañeros. Una decena de jóvenes que el martes llegaron desde Barcelona en autobús, y para los que Donostia es una parada más en un largo camino que emprendieron hace semanas desde sus países de origen, situados en la África subsahariana. El objetivo es Francia, donde les esperan familiares o amigos que ya completaron ese viaje antes.

Lo mismo ha sucedido con buena parte de los inmigrantes que han llegado en los últimos días a la estación donostiarra. El 18 de junio fueron 46 personas, y el viernes pasado llegaron algo más de 30. La mayoría, tras recibir las primeras asistencias por parte de Cruz Roja, decidieron seguir su camino y se cree que prácticamente la totalidad habrían abandonado ya Gipuzkoa. Al igual que el caso de los grupos que han llegado hasta Bilbao, otro de los puntos de tránsito donde se están produciendo numerosas entradas de inmigrantes.

Si bien la Cruz Roja en Euskadi recibe los avisos de su delegación en Andalucía cuando se produce el traslado en autobús de un gran grupo de migrantes, son muchos los que llegan por su cuenta o después de haber hecho escala en otras ciudades del Estado. Un flujo imposible de controlar por las administraciones y que provoca situaciones de desprotección como la de inmigrantes durmiendo en las terminales vascas a la espera de reunir el dinero suficiente para comprar un billete de autobús o a ser recogidos por sus contactos en Francia.

Un viaje «peligroso»

Cuando mira el vídeo de su móvil, Bianzi reconoce que el viaje en esa balsa fue «muy peligroso». Un auténtico suicidio en el que muchos pierden la vida. Pero no importan los riesgos; lo que dejan atrás es aún peor. A sus 19 años abandonó Camerún para emprender el viaje que podría aportarle una vida mejor. Se subió a la zodiac en Marruecos, y tras ser rescatado llegó a Tarifa, desde donde Cruz Roja le trasladó a Barcelona. Allí cogió un autobús que el martes le llevó hasta Donostia, y su próxima parada es Burdeos. «Allí quiero pedir el asilo internacional», explica. Una vez conseguido espera completar su periplo de miles de kilómetros y llegar hasta París, donde vive un amigo suyo.

Junto a Bianzi viaja Sanogo. También tiene 19 años, pero es de Costa de Marfil. Se han conocido en la estación de Donostia y el primero hace las veces de intérprete, ya que es el único que habla un poco de inglés. Su único equipaje es una bolsa de plástico donde llevan algo de ropa. Uno de ellos conserva el petate que les ofrece la Cruz Roja nada más pisar suelo español, que tiene a su vez impreso el distintivo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El contenido, escrito en la bolsa, está compuesto por un chandal, una camiseta, un par de calcetines y ropa interior.

Sanogo porta además un documento expedido por un juzgado de Málaga en el que se decreta la devolución a su país, por haber tratado de llegar a España de forma irregular. En el mismo se detalla que llegó al puerto malagueño el pasado 23 de junio, en una embarcación en la que viajaban otras 146 personas. Está constantemente pendiente del móvil, comunicándose con las personas que le esperan en Francia.

Su desconocimiento del lugar y de sus recursos es evidente. Es por ello que acuden en ayuda de todo joven de origen africano que encuentran en la estación. Es el caso de Osmane, un senegalés que lleva cinco años viviendo en Donostia. Les aconseja que cojan un autobús a Bayona para poder pasar la frontera con mayor seguridad. «Sé muy bien por lo que están pasando», asegura. Antes de coger un autocar hacia Bilbao se despide de ellos. «Valor, tíos», les dice. Sabe que lo van a necesitar.

Una ciudadana que les observa se acerca a prestarles su ayuda. Les facilita el teléfono de la Cruz Roja en Gipuzkoa y la dirección de las oficinas ubicadas en Ategorrieta, donde se encargan de la atención de las personas inmigrantes que necesitan asistencia de cualquier tipo. Bianzi reconoce que no quieren más información. Aunque no le dirían que no a dormir en una cama. «No queremos volver a dormir aquí, en el suelo. No está bien», afirma señalando el rincón donde ha pasado la última noche. «Desde hace semanas vemos muchos chicos africanos durmiendo en la estación durante más de una noche. Cuando vinieron grupos grandes vino la policía, pero es algo constante», señala Marta Cadenas, del quiosco 'El bus del lector' de la estación de Donostia.

A diferencia del grupo que llegó el viernes pasado a Donostia, a quienes miembros de la Cruz Roja esperaban en la estación para darles la primera asistencia y aportarles toda la información que solicitasen, inmigrantes como Bianzi y Sanogo llegan cada día por su cuenta sin el control ni el respaldo de instituciones humanitarias. Desde Cruz Roja Gipuzkoa explican que una vez que llegan al Estado y pasan el primer control policial cada persona elige la ruta migratoria que quiere realizar. «La asistencia in situ que estamos realizando por ejemplo en las estaciones de Donostia o de Bilbao son consecuencia de la situación actual, pero cada día llegan migrantes en patera y se mueven por su cuenta, sin que sepamos cuál va a ser su itinerario», señalan las mismas fuentes.

Goteo constante

No obstante, insisten en que la mayoría de ellos están en Euskadi de tránsito y que generalmente «no muestran ningún tipo de interés en solicitar medidas de protección o de asilo, ya que su objetivo es pasar la frontera». Algunos incluso recalan aquí porque han alegado que cuentan con alguna red familiar en la zona que les va a prestar ayuda.

Ayer mismo una veintena de inmigrantes aguardaba a última hora de la tarde en la estación de autobuses de Gipuzkoa. Otros deambulaban por las instalaciones de Tabakalera, donde aprovechaban para recargar la batería de sus móviles para no perder el contacto con sus familiares. Muchos de ellos pasarán la noche en la terminal. El goteo de llegadas es constante y la situación en las costas del Estrecho auguran un verano en el que la situación no va a cambiar.