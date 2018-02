Gipuzkoa licita por 8 millones un nuevo destino para los residuos del territorio Camiones de GHK entran cargados a los terrenos del vertedero Lurpe, situado en Mutiloa. / IÑIGO ROYO Necesita dar salida a 60.000 toneladas de fracción resto anuales hasta poder llevar la basura a la incineradora a partir de octubre de 2019 GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 febrero 2018, 16:46

El problema no había desaparecido. Solo se había aparcado, concretamente en un vertedero de Mutiloa. Pero la planta de Lurpe solo era -y sigue siendo- parte de la solución provisional que el departamento foral de Medio Ambiente ha encontrado al entuerto de las basuras. Hacen falta más destinos para dar salida a toda la fracción resto que genera el territorio. Y hacen falta a corto plazo. La matemática de los residuos se le sigue resistiendo a Gipuzkoa, que crea 160.000 toneladas al año y solo puede depositar 102.000 en la instalación goierritarra de la firma Cespa.

Para salvar la diferencia, la Diputación saca ahora a licitación «el tratamiento y eliminación» de esa parte de la basura generada que no cabe en Mutiloa. La decisión de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) ha sido la de poner en marcha un concurso para adjudicar no uno sino dos lotes de 60.000 toneladas anuales. No serán, sin embargo, dos paquetes idénticos. En el primero de ellos, los pliegos otorgan una puntuación especial al plazo en el que el adjudicatario sea capaz de ofertar su infraestructura. En muchos casos, como en Mutiloa, los propietarios de las infraestructuras necesitan acondicionar espacios y, por ende, un tiempo de margen para empezar a funcionar. En el segundo lote sí primará el precio sobre otros criterios.

La estrategia de contar con dos alternativas a Mutiloa concede a GHK «mayor margen para ponderar los envíos a un sitio u otro», explican fuentes del Consorcio, además de ofrecer un colchón de seguridad por si venciera la cantidad acordada con la instalación de Lurpe. GHK se compromete a utilizar un mínimo de 30.000 toneladas en cada lote, no a completar la capacidad total licitada.

El contrato con la empresa Cespa abarcaba dos años que finalizarían en junio de 2019, aunque cabe la posibilidad de una prórroga, y los dos lotes que ahora se licitan incluyen una duración de un año, dejando también cada uno de ellos la opción a una prórroga de otro más. Si se adjudicaran los dos -previsiblemente en mayo-, no haría falta estirar los contratos y las 60.000 toneladas de cada concesión cubrirían la necesidad existente hasta la entrada en funcionamiento de la incineradora de Zubieta, en octubre de 2019.

El presupuesto previsto por GHK para los dos lotes asciende a 7,9 millones de euros, al establecer un precio por tonelada de 60 euros (el mismo que en Mutiloa). Esta cantidad debería sumarse a los 17,7 millones que ya firmó con Cespa para el envío de residuos a Mutiloa y los 12 millones que pagó al centro de tratamiento de Meruelo (Cantabria) durante año y medio. Es la factura que viene pagando el territorio desde que cerrara el último de los vertederos públicos guipuzcoanos, el de Lapatx, en diciembre de 2016. Sumando precios por tonelada y kilómetros de camiones se obtiene, según ha reiterado el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio (PSE), «una cifra superior a la que costará el tratamiento del residuo cuando funcione el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa».

A diferencia de lo que ocurre con otros contratos de la Administración, en este caso no se espera una gran concurrencia de empresas o instituciones públicas al concurso que arrancará la semana que viene con el anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Así lo dicen precedentes cercanos en el tiempo. La planta de Lurpe fue adjudicataria en octubre de 2016 del «servicio de tratamiento de vertidos correspondientes a la fracción resto», al ser Cespa -del grupo Ferrovial- la única empresa en pujar.

No obstante, GHK ha recurrido a esta licitación para respetar el procedimiento legal al que debe ceñirse toda institución pública. Por la sede de la sociedad foral merodea el fantasma de un concurso vacío, lo que agravaría el problema de la gestión de los residuos del territorio. El Consorcio se vería en ese caso obligado a tocar la puerta de diferentes empresas o instituciones y negociar, en clara postura de desventaja, precios y cantidades ante la necesidad imperiosa de encontrar destino a la basura guipuzcoana.

La incineradora, en plazos

En el palacio foral ya asumen la posibilidad de afrontar otro ciclo de exportación de residuos, tras el año y medio de envíos a Cantabria. Sería añadir camiones con la errefusa de los guipuzcoanos a aquellos tráilers que ya transportan su materia orgánica a Navarra.

Si hasta ahora eran Funes y Caparroso los que importaban los residuos que depositamos en los contenedores marrones -o cubos del PaP en los pueblos donde persiste el sistema-, durante los dos próximos años, en virtud de la nueva adjudicación, Caparroso repetirá como destino y se unirá como tal Artajona. Funes, municipio que ha contado siempre con una fuerte contestación por su acuerdo para recibir basura guipuzcoana, deja, por tanto, de estar en el mapa de residuos de Gipuzkoa.

El departamento de Medio Ambiente cuenta los días para que pueda concentrar el tratamiento de todas las fracciones del residuo en el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. Los plazos de construcción de sus infraestructuras marcarán la necesidad de enviar residuos a distintos destinos, uno de los motivos por los que otorgan tanta importancia al cumplimiento del cronograma marcado. Según el mismo, tanto las plantas de valorización energética y tratamiento Mecanico-Biológico que tratarán la fracción resto como la de biometanización que albergará el bioresiduo deberían funcionar en octubre de 2019.