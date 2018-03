Cae en Gipuzkoa un importante grupo criminal acusado de estafa piramidal y blanqueo de capitales

Diez consejos para que no le estafen

1. Confirme que la sociedad está autorizada por la CNMV Compruebe que la entidad está autorizada por la CNMV y que no ha sido objeto de advertencia por este supervisor de los mercados u otros. Si duda, puede consultar a través de la web (www.cnmv.es o enviando un formulario que existe en la sección del inversor) o por teléfono (900535015).

2. Sea preguntón Pregunte sobre las características de la inversión que le proponen. Que se lo den por escrito.

3. Desconfíe de las prisas Desconfíe si le urgen a realizar la inversión. Una sociedad legal no le presionará para una inversión inmediata. Tampoco se fíe si le piden que capte clientes o si le dan bonificaciones de entrada.

4. Ojo con la red No se deje engañar por la sofisticación de algunas páginas web. Recele de las ofertas no solicitadas que le lleguen a través de las redes sociales.

5. No hay duros a peseta Sospeche cuando le prometan alta rentabilidad sin riesgo. Y no invierta si no entiende el producto.

6. Revise las comisiones Preste atención a las comisiones y los gastos.

7. Compruebe todo Compruebe que los productos que le ofrecen existen y la cotización de los valores en los que supuestamente invierte.

8. Examen de idoneidad Los intermediarios financieros autorizados están obligados a evaluar si el producto que le ofrecen es conveniente para usted (en función de su experiencia y conocimientos) y su idoneidad (conocimientos, situación financiera, objetivos de inversión) a través de un cuestionario. Desconfíe si no lo hacen.

9. No entregue más dinero Pida reintegros y no haga más aportaciones si no logra que le devuelvan su dinero.

10. Denuncie Comunique a la CNMV cualquier sospecha y denuncie ante la Policía o el juzgado los incidentes.