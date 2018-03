Gipuzkoa contempla ahora que los camiones puedan circular por el túnel de la A-15 en obras Imagen de archivo de obras en el túnel de Belabieta. / LOBO ALTUNA La Diputación ultima con la Ertzaintza medidas que habiliten el tráfico de pesados por un tubo bidereccional garantizando la seguridad GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 marzo 2018, 07:34

Mientras los alcaldes de los municipios de la N-121-A intensifican sus quejas, los transportistas agudizan su crítica y hasta la clase política navarra se apunta a la reprobación, la Diputación de Gipuzkoa trabaja para buscar soluciones y que la sangre no llegue al río. El anuncio de la semana pasada de que las obras en el túnel de San Lorenzo de la A-15 -competencia guipuzcoana- y en el de Belate (N-121-A) -circunscripción navarra- coincidirían en el tiempo entre junio y septiembre ha levantado ampollas por aquello de que los transportistas no podrían optar por dos de las opciones más solicitadas para cruzar de un territorio a otro. El vicepresidente navarro, Manu Ayerdi, llegó incluso a decir que «no podemos ir a un túnel por año, porque no es aceptable para Navarra que cada verano se corte el tráfico pesado en la autovía». El de San Lorenzo en uno de sus sentidos es el primero. Falta el tubo de la dirección contraria y otros tres túneles con sus dos sentidos: siete tubos.

Se da la circunstancia de que esta primera intervención en la parte guipuzcoana de la A-15 coincide con la obra del túnel de Belate, por lo que los camiones tendrían que buscar alternativas que presentan inconvenientes como Etzegarate -de peaje y saturada- o los puertos de Belate y Azpiroz, incómodos y rodeados de poblaciones. La Diputación de Gipuzkoa trabaja para que no se vean ante semejante dilema durante los cuatro meses que duren los trabajos en ambos túneles.

La diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, explicó ayer que «haremos todo lo posible para crear la menor afección posible» y anunció que en breve «veremos si podemos tomar medidas adicionales para habilitar el tráfico de vehículos pesados por un túnel bidereccional, teniendo siempre como prioridad la seguridad».

Salvo transportes especiales

Tras la reunión interinstitucional entre la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno de Navarra de la semana pasada, se anunció que en el caso del túenl de San Lorenzo -sentido Pamplona-, las obras durarían cuatro meses, entre la segunda quincena de mayo y finales de septiembre. Se advirtió de que en ese tiempo, en el túnel contrario, sentido Andoain, se habilitaría un bypass por el que podrían circular en ambos sentidos los vehículos ligeros y los autobuses, pero no el transporte pesado de mercancías.

Obras y alternativas Túnel de San Lorenzo Entre mediados de mayo y finales de septiembre se cierra en sentido Pamplona. Se trabaja para que algunos camiones puedan pasar por el bypass en sentido contrario. Túneles de Belate Se cerrarán de junio a noviembre, también para vehículos ligeros. Etzegarate Es la alternativa propuesta para los vehículos pesados que no puedan pasar por los túneles de San Lorenzo y Belate. Puerto de Belate Antigua carretera por donde se desviará el tráfico que no puede pasar por los túneles de Belate. Azpiroz Alternativa para los no permitidos en San Lorenzo.

Sin embargo, vistas las afecciones que esto podría tener en el sector del transporte, el departamento de Infraestructuras Viarias trabaja junto con el departamento de Gobernanza -del que depende el servicio de emergencias y bomberos- y el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para tomar medidas que hagan posible que camiones puedan pasar por el mismo túnel en las dos direcciones. «Hay que tener en cuenta muchos factores como el gálibo, la anchura o la altura, pero la idea es crear la menor afección posible». Podría darse el caso de que la prohibición de circulación por el túnel de la A-15 se limitara exclusivamente a transportes especiales.

A Oiarbide le ha sorprendido la reacción del Gobierno de Navarra «porque hemos tenido reuniones para coordinar los trabajos» y no comparte la petición de abordar las obras en más de un túnel a la vez porque «cada actuación se va por encima de los cinco millones de euros, además de requerir una planificación». La diputada foral añadió que «hay que tener en cuenta que los cuatro meses de ejecución hay que encajarlos antes de que arranque el plan de vialidad invernal».

Las obras, tanto en Belate como en la A-15, tienen lugar para poder cumplir los requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras que exige la nueva normativa europea. Según la misma, en todos los túneles de más de 500 metros de longitud y que estén situados en dicha red deben tomarse las medidas necesarias para conseguir un nivel de protección uniforme, constante y elevado para toda la ciudadanía europea. Las medidas deben estar implantadas antes de mayo de 2019, aunque la tramitación de los proyectos y su elevado coste hacen que todas las actuaciones que faltan no se puedan ajustar a dicho plazo.