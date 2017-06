Los matrimonios homosexuales alcanzan cifras récord en Euskadi Ion e Ibai contraerán matrimonio el próximo fin de semana después de nueve años de relación. / MIKEL FRAILE El año pasado se celebraron 169 enlaces, y 1.515 desde que se legalizaron estas bodas en 2005 AIENDE S.JIMÉNEZ Miércoles, 28 junio 2017, 01:25

La Nochevieja de 2015 fue muy especial para las familias de Ion e Ibai. Después de casi ocho años de relación habían tomado la decisión de casarse y eligieron el fin de año para comunicárselo a sus seres queridos. A través de un vídeo, en el que transmitían el mensaje de que «el año nuevo siempre trae buenas noticias», les citaron para un evento muy importante que tendría lugar el 8 de julio de 2017. Esa cita ya ha llegado, y en semana y media se convertirán en marido y marido.

Como toda pareja en los días previos a esta celebración, los novios están «nerviosos y muy emocionados». Aseguran que esta boda supone «un reto», porque «no todos los días se casan dos chicos». De hecho, desde que se legalizó el matrimonio homosexual en España en el 2005 y hasta el año pasado, se han celebrado 543 bodas en Gipuzkoa, de las cuales 273 fueron entre hombres y 270 entre mujeres, según datos del Eustat. Sin embargo, esta pareja guipuzcoana no se siente «representante» de ningún colectivo, aunque ambos se consideran «muy afortunados» de poder tomar una decisión «por la que muchos otros han luchado tanto».

Se conocieron durante su época universitaria. Ibai es de Errenteria y Ion de Irun, y ambos cursaron sus estudios superiores en el campus de Donostia. Su primer contacto fue a través de internet. «Nos conocimos en un chat. Antes no había datos ni estas cosas en el móvil, y si conocer a alguien afín ya es difícil para cualquiera, para un chico gay era todavía mucho más complicado. Así que la manera de encontrar gente era muchas veces a través de internet», confiesa Ibai. El ‘ciber flechazo’ fue inmediato. «Nos pasábamos horas y horas hablando. Dimos el paso y nos conocimos en persona, y poco a poco empezó la relación». Entonces tenían 22 años, y ayer mismo, con 31, celebraron que llevan nueve años juntos.

«Aunque en el colegio hemos sufrido insultos, nuestras familias siempre nos han apoyado», señalan

Tanto Ion como Ibai reconocen que han tenido «mucha suerte» a la hora de poder expresar con libertad su condición sexual. Saben que no todo el mundo cuenta con el apoyo de su familia, que en ambos casos ha sido incondicional. «Mi madre creo que lo sabía desde tiempos inmemoriales», dice Ion bromeando. «Me he sentido muy comprendido y aceptado en mi casa», asegura, aunque esa compresión no la encontró en el colegio. «Siempre me llamaban maricón y empollón. Cuando eres pequeño no eres consciente de lo que pasa, pero me fui dando cuenta de que cuando veía la tele, por ejemplo, me fijaba en los chicos que salían, y que tenía más amigas que amigos… Estaba muy claro». En su caso, reconoce que su homosexualidad no le ha creado «ningún tipo de lucha interna. Lo asumí y lo acepté muy pronto».

Un muro «infranqueable»

Pero no fue hasta que pasó a la universidad cuando realmente pudo sentirse completamente realizado. «Me cambió la vida. Yo mismo cambié mucho físicamente, y encontré a gente que me aceptaba tal y como yo era. Después de mucho tiempo encerrado en mí mismo y centrado en los estudios por los insultos que recibía en el cole, me convertí en una persona muy sociable».

Manifestación en el Boulevard de San Sebastián Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB, la asociación Gehitu ha organizado una manifestación a las 19.30 horas de esta tarde en el Boulevard de Donostia bajo el lema ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’. Asimismo, el Ayuntamiento de Donostia ha anunciado que durante todo el día la bandera arcoíris ondeará en la fachada del consistorio y que durante la noche ésta será iluminada con sus colores. El Kursaal también se sumará al apoyo del colectivo LGTB y durante todo el día y hasta el domingo ‘vestirá’ los colores de la bandera. Los autobuses de Dbus y Lurraldebus lucirán también la colorida enseña y proyectarán un vídeo para conmemorar el Día del Orgullo.

Ibai tampoco lo tuvo fácil en su época escolar. Asegura que se veía «obligado» a decir que le gustaba una chica. «No se educa que a un chico le pueda gustar otro chico. Te ves forzado a engañarte a ti mismo porque la sociedad no te permite ponerle nombre a tus sentimientos». Ibai tuvo una aliada, «una amiga que me apoyó al 100%», y además contaba «con la mejor familia del mundo», que desde el primer momento le comprendió y empatizó con sus sentimientos. «Todo el mundo debería aceptar a sus seres queridos tal y como son», añade Ion.

Desde que se legalizaran las bodas homosexuales, en 2005, 1.515 parejas se han casado en Euskadi

A pesar de la suerte de contar con un entorno que les apoya, son conscientes de que sigue existiendo una buena parte de la sociedad que no acepta su condición. «Lo que más me molesta es que hay gente que cree que por el hecho de ser homosexual tengo la obligación de ‘advertir’ a todo el mundo», se queja Ibai, quien señala especialmente a los hombres heterosexuales. «Muchos al saber que eres gay levantan un muro infranqueable».

De hecho reconocen que no se prestan a realizar excesivas muestras de cariño cuando van por la calle. «No vamos de la mano ni dándonos besos y cosas así», cuenta Ion, «porque nunca sabes si te vas a cruzar con un energúmeno que vaya a decirte algo o incluso que pueda llegar a agredirte, como ya ha pasado en otros lugares». Consideran que aunque se han dado muchos pasos en la lucha por los derechos de los homosexuales, falta «normalidad» para aceptar situaciones de la vida cotidiana. Por eso defienden a aquellos que participan en el Día Internacional del Orgullo LGTB, que se celebra hoy en todo el mundo. «Estamos a favor de todo lo que sea reivindicar nuestros derechos», afirman. «Ser gay me ha traído muchos disgustos, pero tenemos que luchar por la libertad. Nuestra vida es nuestra, y tenemos derecho a querer a quien nos de la gana», defiende Ibai.

Cifras récord en Euskadi

Falta muy poco para el gran día. El próximo sábado Ion e Ibai se darán el sí quiero ante 81 familiares y amigos en una ceremonia que tendrá lugar en el municipio navarro de Elgorriaga. «Es muy bonito lo que estamos viviendo, nuestras familias y amigos se están volcando y nos estamos encontrando gente muy especial que nos está ayudando mucho», asegura Ibai.

Lo cierto es que cada vez son más las parejas homosexuales que toman la decisión de contraer matrimonio. En el año 2016 Euskadi registró cifras de récord, celebrando el mayor número de casamientos desde que las uniones conyugales entre personas del mismo sexo se legalizaran en el año 2005. Desde entonces, un total de 1.515 parejas vascas se han dado el sí quiero, 780 en Bizkaia, 543 en Gipuzkoa y 192 en Álava, según datos del Eustat.

En 2006, tras la aprobación de la Ley en julio del año anterior, se produjo un auténtico ‘boom’ de enlaces. En toda la Comunidad Autónoma Vasca se casaron 160 parejas, 13 de ellas en Álava, 84 en Bizkaia y 63 en Gipuzkoa, la cifra más alta en el territorio hasta hoy. Pero el año 2016 ha batido todos los récords, llegando a los 169 nuevos matrimonios. Aunque Gipuzkoa se quedó un poco por debajo que en 2006, con 62 bodas, Bizkaia celebró 87, su mayor cifra histórica. Álava también aumentó hasta los 20 casamientos, aunque fue en 2014 cuando registraron su mayor número, con 26 enlaces.