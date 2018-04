El Gautxori apuesta por una vuelta a casa más segura Irun es la primera ciudad vasca en poner en marcha las paradas a demanda en los autobuses nocturnos Una joven entra en el Gautxori. / ARIZMENDI ESTRELLA VALLEJO Domingo, 29 abril 2018, 08:05

Mirar a ambos lados antes de bajar del autobús, coger el móvil y fingir estar hablando por teléfono, evitar ciertos tramos o acelerar el paso para que el trayecto entre la parada y el acceso a tu vivienda sea lo más breve posible. Son reacciones habituales cuando una mujer se ve de madrugada en una calle en la que no se escucha un alma. De hecho, la mayoría, ya sean jóvenes o adultas, lo tiene asumido y hasta normalizado: no se van a poder desprender de ese punto de inseguridad cuando regresan solas a casa por la noche.

Las administraciones locales son conscientes de que controlar los impulsos delictivos de cada agresor se escapa de sus tentáculos, pero saben que todo lo que contribuya a generar una mayor seguridad será un apoyo bien recibido.

Las paradas a demanda, también llamadas paradas antiacoso, se han ido extendiendo desde hace unos años por ciudades europeas como Nantes, que ya lo estableció en 2015 y, posteriormente, varios municipios españoles han empezado a buscar la manera de que la vuelta a casa sea algo más segura. El Ayuntamiento de Vigo fue pionero en la puesta en marcha de estas paradas a demanda. Terrassa, Zaragoza o Gijón son otras localidades que han establecido ya la medida o están estudiando cómo hacerlo. Desde el pasado 7 de abril, Irun se ha sumado a la iniciativa, convirtiéndose en la primera localidad de Euskadi en implantar este sistema.

Las tres capitales vascas estudian también su establecimiento, aunque el hecho de que tanto el recorrido a abarcar como el número de líneas que deben coordinar sea superior, convierten a la medida en un rompecabezas en el que no es nada fácil encajar todas las piezas.

Perspectiva de género

En el caso de Irun, contar con una única línea nocturna que es utilizada por unos 4.000 usuarios al año le ha permitido no solo aplicarla, sino tener la flexibilidad de ir incluyendo mejoras en el caso de que surja algún contratiempo, situación que de momento no se ha dado.

El procedimiento es muy sencillo. Al acceder al Gautxori -nombre que recibe el autobús nocturno de la ciudad fronteriza- una usuaria le puede solicitar al conductor que detenga el autobús en cualquier punto del trayecto que le convenga y que le permita apearse lo más cerca posible de su domicilio o lugar de destino, si la parada habitual le queja lejos. De esta forma, indica la concejala de Movilidad, Cristina Laborda, «nos permite garantizar la seguridad de las mujeres, aunque su uso no está restringido únicamente a ellas». En el caso de la ciudad fronteriza, la iniciativa se ha aplicado en el autobús que circula por la noche los fines de semana y vísperas de festivo, que parte a las 23.00 horas de la calle Fermín Calbetón -frente al Ayuntamiento-, y que hasta las 06.00 horas, se dedica a conectar el Centro con los barrios de Ventas y Behobia, a través de una línea excepcional.

Desde el consistorio irundarra afirman llevar tiempo trabajando en incorporar la perspectiva de género a su ámbito de la Movilidad. «Estamos hablando de que el Gautxori es un servicio minoritario que lo cogen 4.220 personas al año, pero le damos la importancia que tiene. Está dirigido a personas jóvenes que salen por la noche y que permite evitar otros problemas derivados del ocio nocturno», apunta Laborda.

A diferencia de las barreras que se puedan encontrar otras ciudades de mayor tamaño con una red de transporte público más compleja, en el caso del nocturno de Irun «iremos mejorando el sistema, a medida que vayamos observando las deficiencias que surgen».

Así, se refiere la delegada de Movilidad a que, por ejemplo, debe ser el propio conductor el que decide si la parada demandada es lo suficientemente segura desde el punto de vista del tráfico. «Es decir, si una mujer solicita una parada tras una curva y el conductor considera que puede dar lugar a un accidente se le propondrá a la mujer detener el vehículo en otro lugar próximo», apunta Laborda.

Medida «necesaria»

De hecho, si algo bueno tiene que el servicio sea minoritario es que muchos de los usuarios que lo cogen conocen al conductor por lo que la acción es más fluida. Así sucedió cuando le tocó turno de noche a Alberto Escribano, que lleva 45 años al volante del transporte público de Irun. «Suelen ser noches tranquilas, pero con todas las cosas que se escuchan cuanto más cerca de sus casas se puedan bajar las chicas, mejor», manifestaba mientras arrancaba el microbús en Fermín Calbetón, con tres pasajeros en su interior. «Sobre las dos de la madrugada sí que suele subir más gente, pero de normal es un servicio muy tranquilo».

Un par de paradas después se incorporaba Amaia Iriarte, una irundarra que vive en Olaberria y que, por suerte para ella, no tendrá que hacer uso de esta nueva medida porque la parada está situada frente a su portal, «pero me parece muy buena idea, sobre todo, para las chicas jóvenes», indicaba desde el asiento más próximo al conductor.

En la segunda vuelta se incorporaba a la ruta Fátima Matos, otra irundarra de 54 años que se dirigía hacia la zona de Ventas. Recuerda cuando en sus años de juventud volvía a casa. «Mi padre no me iba a buscar, así que tenía que volver con mis amigos andando, pero cuando me tocaba regresar sola... No me hacía ninguna gracia, porque pasaba miedo». No obstante, hay cuestiones que para esta mujer no han cambiado mucho respecto a aquellos años. «Cada vez que escucho un ruido me doy rápido la vuelta para saber si viene alguien, por lo que esta medida hace falta», confiesa.

Asociaciones feministas de Irun también han dado una buena acogida a este servicio, si bien es cierto que consideran que hay otros pasos complementarios pendientes de dar que permitirían garantizar la máxima seguridad para las mujeres.

«Este servicio es una medida positiva, ya que las líneas recorren el Centro y otras zonas más alejadas que pueden ser puntos inseguros», valoran desde el colectivo irundarra Su Txikian Elkarte Feminista.

Sin embargo, lamentan que las dos líneas de bus nocturno -la que se dirige a Ventas y la de Behobia- «no cubren toda la ciudad». Un hecho que unido a «la falta de iluminación de la ciudad en ciertas zonas», contribuye a generar una mayor inseguridad por las noches en algunos puntos, remarcan.