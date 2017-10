El gasóleo supera el euro en todas las gasolineras de Gipuzkoa salvo una Imagen de los precios en la gasolinera Cepsa de la estación de servicio de la AP-8 en Oiartzun. / FRAILE Desde que en agosto del año pasado se situara en mínimos históricos, el precio del carburante ha ido en aumento de manera paulatina IRAITZ VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 octubre 2017, 08:18

El precio del carburante continúa al alza en Gipuzkoa este otoño. Probablemente, durante todo este año los guipuzcoanos ya se hayan percatado de que a la hora de repostar combustible, los depósitos de los vehículos ya no se llenaban con la misma cantidad de dinero que se gastaba el verano del año pasado cuando se registraron mínimos históricos. Desde comienzos de este 2107, el litro de gasóleo no se ha cotizado por debajo del euro en casi ninguna estación de servicio del territorio. Ayer, no obstante, una sola estación de servicio ofrecía carburante por debajo de esa cantidad.

Desde que en agosto del año pasado el precio del carburante alcanzara su cota más baja de los últimos siete años, el coste tanto de la gasolina como del gasóleo no ha hecho más que aumentar de manera paulatina. Además, durante este mes de octubre el ascenso ha sido bastante acusado. Tanto es así que, según los datos aportados por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), el precio del litro de diésel se ha encarecido un 1,8% en el último mes hasta llegar a los 1,104 euros. No obstante, el coste de la gasolina ha descendido un 1,2% respecto al mes de septiembre.

La gasolina más cara Gasolinera Precio Respsol (Arrasate 1,399 euros Petronor (Eskoriatza) 1,389 euros Petronor (Aginaga) 1,385 euros Repsol (Bergara) 1,369 euros Campsa (Itsasondo) 1,369 euros

La gasolina más barata Gasolinera Precio Alcampo (Irun) 1,265 euros Alcampo (Oiartzun 1,265 euros Urkide (Azpeitia) 1,274 euros Eroski (Donostia) 1,285 euros Eroski (Usurbil) 1,285 euros

El diesel más caro Gasolinera Precio Repsol (Arrasate) 1,155 euros Gexa (Oiartzun) 1,155 euros Respsol (Villabona) 1,155 euros IDS (Irun) 1,154 euros Avia (Mutriku) 1,149 euros

El diesel más barato Gasolinera Precio Merkaoil (Lezo) 0,989 euros Alcampo (Irun) 1,015 euros Alcampo (Oiartzun) 1,015 euros Easygas (Hondarribia) 1,019 euros

A pesar del ascenso que ha sufrido en octubre, el precio del gasóleo ha registrado esta semana su primer descenso en el último mes y medio, tras abaratarse un 0,36%, alejándose así del máximo de los últimos cinco meses que tocó hace siete días. Sin embargo, con respecto a principios de año, el precio del gasóleo es un 2% más barato en la actualidad, mientras que el de la gasolina es un 2,74% inferior. Con los actuales precios, llenar un depósito de 55 litros supone para el consumidor un coste de 60,72 euros si elige el gasóleo y de 66,16 euros si opta por la gasolina súper de 95 octanos.

De las 117 estaciones de servicio que tiene contabilizadas el Ministerio de Industria en Gipuzkoa, solamente una ofrecía el gasóleo por debajo del euro ayer. La gasolinera Merkaol de Lezo ofrecía el producto a 0,989 euros. Como si de un oasis en medio del desierto se tratase. De cerca le sigue la estación de servicio del centro comercial Alcampo de Irun, donde el diésel estaba a 1,015 euros el litro, el mismo precio que en el Alcampo de Irun. Por su parte, en Easygas de Hondarribia la cotización se situaba en 1,109 euros. Al otro lado de la balanza estaba la gasolinera Repsol de Arrasate donde se vendía a 1,155 euros el litro.

Por su parte, la gasolina más barata se podía encontrar en el centro comercial Alcampo de Irun donde estaba a 1,265 euros, al igual que en Oiartzun. La tercera posición la ocupaba la estación de servicio Urkide de Azpeitia, con 1,274 euros el litro. A la cola del ranking por contra estaba también la gasolinera de Repsol en Arrasate con 1,399 euros el litro.

La proliferación de gasolineras sin personal o 'low-cost', ha conllevado que muchas estaciones de servicio puedan ofrecer carburante a menor precio. A pesar de que aún son contadas las instalaciones de este tipo, desde el sector señalan que pueden poner en jaque un tercio de los empleos.

El más barato en España

A pesar del aumento del precio, el carburante es más barato en España que en la media de la UE y la zona euro, donde el coste de venta al público del litro de combustible Euro-Super 95 se sitúa en 1,341 euros y 1,384 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,219 euros en la media de la UE y 1,213 en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los nuevos gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.