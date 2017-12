El futuro peaje de Deskarga también funcionará con arcos Operarios trabajan sobre el dintel del arco colocado en Deskarga, en la GI-632. / : Félix Morquecho La Diputación ha colocado ya el pórtico que cobrará a todo tipo de vehículos a partir del verano de 2019 GAIZKA LASA Martes, 5 diciembre 2017, 07:16

El futuro peaje de Deskarga de la GI-632 la funcionará con el mismo sistema que los arcos instalados en la N-1. Dos de las ocho nuevas pantallas del centro de control de Bidegi ilustran el paso de vehículos bajo el arco colocado recientemente en Deskarga, en la autovía que lleva su nombre y que se encuentra en fase de obras en su último tramo Antzuola-Bergara. La infraestructura incorpora la misma tecnología que los pórticos que cobrarán el paso de la N-1, instalados en Irun, Andoain y Etzegarate, por lo que la Diputación ha aprovechado el momento para proceder a su colocación. La puesta en macha del cobro no tendrá lugar, sin embargo, hasta el verano de 2019, fecha que manejan en el departamento de Infraestructuras Viarias para la finalización de las obras de la autovía. Eso sí, una vez que el peaje entre en funcionamiento, se verán afectados todos los vehículos, no solo los pesados. El tramo sujeto al pago y las tarifas aún no se han definido.

Tarifas (IVA incluido) Tramo Pesados 1 Pesados 2 Irun-Andoain 3,20 euros 3,96 euros Paso por Andoain 0,56 euros 0,69 euros Paso por Etzegarate 2,36 euros 2,93 euros Trayecto Irun-Etzegarate 5,56 euros 6,89 euros

La foto obtenida ayer incide en una de las ventajas más destacadas que atribuye la Diputación al sistema AT de arcos. Varios operarios trabajaban sobre el dintel en la incorporación de los equipos necesarios para la transmisión de información al centro de control. Mientras lo hacían, el tráfico fluía con normalidad por la GI-632. La diputada foral Aintzane Oiarbide aprovechó la instantánea del momento para reiterar que con este tipo de peaje «no es necesario parar el tráfico para realizar labores en el pórtico». Gracias a un sistema innovador, diseñado en Euskadi, el mantenimiento se realiza por arriba, mediante un juego de poleas pionero en las infraestructuras viarias del Estado. La afección al tráfico para la instalación del peaje se limita al cierre de la carretera durante unas horas, en una única noche.

La otra gran virtud del sistema AT también tiene que ver con la agilidad de la circulación. Cuando empiece a aplicarse el cobro a coches, autobuses y camiones en la autovía de Deskarga, sus conductores no tendrán que detenerse para pagar en metálico, o para que, en el mejor de los casos, su lector de VIA-T envíe la señal a la barrera para que se levante y permita volver a reemprender la marcha. Los lectores del pórtico se encargarán del cobro sin que el usuario lo note, más que en su cuenta corriente.