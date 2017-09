Las fotos del verano

Una imagen vale más que mil palabras, es lo que sentencia el dicho. Pero conseguir la instantánea perfecta puede costar horas. Escoger el día concreto, la hora perfecta y el enfoque adecuado no es una labor que se lleve a cabo en cinco minutos. Muchas horas son las que pasan los amantes de la fotografía delante de los objetivos de sus cámaras. Más de dos mil fotografías son las que se han recibido este verano en el concurso ‘La Foto del Lector’ que organiza EL DIARIO VASCO. Solo se publicaron un centenar de todas ellas. «Para mí que saliera mi fotografía en el periódico ya era un premio. No esperaba para nada que pudiera ganar», explica sonriente la donostiarra Elixabete Rodríguez-Arias, ganadora del certamen este año. ‘Salta, sonríe y disfruta el momento’, este es el lema de la instantánea vencedora del primer premio. Una imagen captada en Astún, en los Pirineos. Está realizada con un trípode y un temporizador para que ella pudiera salir en la instantánea. Gracias al trabajo de ambos, han logrado un viaje a Gran Canaria con Soltour para dos personas a media pensión.

Primer premio: 'saltando en Pirineos' «Salta, sonríe y disfruta el momento», este es el lema de esta fotografía de Elixabete Rodríguez-Arias, ganadora del primer premio y que fue captada en Astún.

Segundo premio: 'diagonales al amanecer' «Jugando con las líneas del paisaje en la playa de Hendaia al comienzo del día», de Víctor Sotomayor Del Amo.

Premio del público: 'paradise' «Una alegoría a través de una simple bola de cristal en la que todo se puede atrapar», de Armando González Alameda.

La segunda fotografía también recibió un obsequio por parte de la organización. En este caso, el errenteriarra Víctor Sotomayor se llevó una estancia de una noche para dos personas en el Hotel Aire de las Bardenas con ‘Diagonales al amanecer’. «Jugando con las líneas del paisaje en la playa de Hendaia al comienzo del día». Es la frase que envió este amante de la fotografía, junto a la instantánea. «Es una foto que tiene muchas diagonales y que me gusta mucho. Me parecía una composición muy interesante», explica Sotomayor. «Mi afición es la fotografía de paisaje y esta me quedó bien».

El ausente en la entrega de los premios fue Armando González que se llevó el premio del público con ‘Paradise’. «Una alegoría a través de una simple bola de cristal en la que todo se puede atrapar», explica el autor que ha ganado una estancia en el Hostal Rural Villa Vieja de Olite con visita guiada al Palacio Real y entradas para el Museo del Vino. Además, el premio a la participación fue para Julio Arranz.