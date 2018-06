La flor y nata de nuestros fogones 03:42 A la izquierda, foto de familia con todos los premiados. Sobre estas líneas, Joan Roca recibe el Gran Premio BMW Más Gastronomía. Debajo, Félix Echave, elegido Gran Premio Keler por los asistentes al evento. / NAGORE IRAOLA Los Premios BMW Más Gastronomía homenajearon a Joan Roca en una noche llena de emociones | La gala, celebrada en el Tenis Ondarreta, sirvió también para reunir a diferentes agentes del mundo de la gastronomía U. LENIZ / I. BELASTEGUI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 2 junio 2018, 08:53

Joan Roca fue el gran protagonista de la gala que se celebró el jueves con motivo de los Premios BMW Más Gastronomía. En el Tenis Ondarreta se reunieron algunas de las caras más conocidas de la gastronomía de nuestro territorio, muchos de ellos amigos, además de compañeros, del cocinero gerundense, que recibió el cariño y la admiración de todos los presentes.

Uno de los momentos álgidos de la noche fue cuando Joan Roca subió al escenario para recoger el Gran Premio BMW Más Gastronomía. El chef de El Celler de Can Roca agradeció este reconocimiento en nombre también de sus dos hermanos, Josep y Jordi, que se encontraban trabajando. «Tenemos un pacto importante pero no escrito: sólo puede faltar uno en el restaurante», confesó. En el emblemático El Celler de Can Roca trabajan 70 personas: «Todos somos igual de importantes en nuestro compromiso con la excelencia», destacó.

Roca estuvo escoltado en el escenario por Juan Mari Arzak, Pedro Subijana y Martín Berasategui: «Es bonito que se nos reconozca en una tierra que nos vio crecer. Estos señores son mis maestros: cuando empezábamos en el mundo de la gastronomía veníamos a comer a sus casas, nos sentábamos en su mesa y aprendíamos sobre todo a vivir con humildad, pasión y trabajo esa forma de vida tan particular que es tener un restaurante».

Joan Roca resumió también la trayectoria de los tres hermanos: «Hemos ido construyendo un sueño que parece una fábula. Empezamos en un bar de barrio. Somos una familia humilde, pero los hijos nos volvimos un poco inconformistas y nos comenzamos a complicar la vida, pero siendo felices cocinando, sirviendo y, sobre todo, haciendo feliz a la gente que nos visita en el restaurante», dijo emocionado.

04:40 Vídeo.

Merecidos galardones

Pero además de Joan Roca, hubo muchos otros galardonados en una noche llena de momentos emotivos, reencuentros y anécdotas, con Juan Mari Mañero ejerciendo de maestro de ceremonias en la entrega de premios.

En la fiesta tuvo un protagonismo indudable un emocionado Félix Echave, jefe de cocina de Akelarre, que acudió por su mujer, Perfecta Prol. Echave fue premiado por su trayectoria profesional. Como no podía ser de otra forma, fue el propio Pedro Subijana quien le entregó el galardón. Su hija, Oihana Subijana, manager de Akelarre, también estuvo presente. Más tarde, Félix tuvo que subir de nuevo al escenario ya que los asistentes le votaron para que se llevase el Gran Premio Keler. El cocinero, abrumado, agradeció todo el cariño recibido durante la noche.

Joan Roca se acordó de sus hermanos, padres y trabajadores al recibir el premio

Fueron más de 100 los invitados a una cena con gran ambiente y mucho compañerismo

En esta cena, además, se premiaron cinco 'pintxos para la eternidad'. Uno de ellos fue la tortilla de anchoas de Esteban Ortega y Monty Puig-Pey, del Bar Bergara. Joseba Balda, del Ezkurra, acudió al Tenis con Nekane Azuanbarrena y recibió un galardón por su famosa ensaladilla rusa, una receta con más de medio siglo de vida; mientras que Miguel Montorio, de la Bodega Donostiarra, se llevó el suyo por el Indurain. A su lado estaba Kattalin Aranguren. El pintxo de huevo, gamba y mayonesa de Casa Urola de Pablo Loureiro también fue reconocido. Completa el 'repóker' la mítica gilda de Casa Vallés, representada el jueves por Antxon y Blas Vallés. Los cinco subieron al escenario para contar algunos de los secretos de cada una de las preparaciones. El cariño y el mimo son los ingredientes comunes en todas ellas.

Muy contento estaba tambiém Iker Markinez, del Restaurante Kuko de Ormaiztegi, quien acudió a la cita con Aloña Barandiaran y se llevó el premio a la Cocina de Temporada. Un pletórico Asier Alcalde, del Laia hondarribitarra, fue elegido como Cocinero Promesa 2018 y compartió su alegría con su compañero en los fogones, Jon Ayala. Silvia García, de Mugaritz, fue nombrada como Mejor Sommelier del año. Llegó al Tenis con Ania Elorza.

El Premio BMW Más Gastronomía al Restaurante del Año fue para Eme Be Garrote. Martín Berasategui, David Arellano (jefe de cocina) y Rafa Moya (jefe de sala) recogieron el galardón. Muy cerca de ellos estaba Luis Miguel Garayar, de Cárnicas Garayar y socio de Berasategui en este asador de Igara.

La Bodega Katxiña, por su parte, fue elegida como Mejor Restaurante de Banquetes para alegría de los hermanos Iñaki e Izaskun Zendoia, quienes se acordaron de sus aitas durante el discurso. El establecimiento oriotarra vive un gran momento y, de hecho, sus propietarios confesaron que les han elegido como mejor asador de lujodel mundo. En el Kabia de Zumarraga recayó el premio al Restaurante de Actualidad. En su representación acudieron Juanma Hurtado y Jaione Garmendia.

Los hermanos David y Carlos Garrancho, de Grupo Garrancho, fueron premiados por su compromiso con la digitalización. Además, 'A Bocados' fue proclamado Mejor Programa de Televisión. Recibieron el premio sus presentadores, Ander González y Gabriela Uriarte; su productor, Andoni Etxeandia; y su directora, Nagore Azurmendi.

No faltó nadie

Fueron más de 100 los invitados al emblemático recinto frente a Ondarreta. Tristán Montenegro y Maite Sabadell, perfectos anfitriones, compartieron mesa con el alcalde de Donostia, Eneko Goia, y su esposa, Leire Caridad. En ella también se sentaron David Martínez, director general de EL DIARIO VASCO; Iñigo Iribarnegaray, director general de Gastronomía del Grupo Vocento; Roser Torras, directora general de Grup GSR; Maite Cruzado, directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa; y el cocinero Juan Mari Arzak.

El Grupo EL DIARIO VASCO estuvo también representado por Jakes Agirrezabal (gerente CM Gipuzkoa), Javier Yurrita (director comercial CM Gipuzkoa) e Isabel Cortadi (directora de Eventos). Miguel Sarriegui, responsable comercial de Teledonosti, estuvo rodeado por parte del equipo comercial de CM Gipuzkoa: Sorkunde Irazu, Iosu Larrarte, Eva Solana y Ainhoa Velasco, así como por Edurne Caizán, del Departamento de Eventos.La periodista y presentadora Laura Chamorro también disfrutó de la cena, lo mismo que Joti Díaz, cronista social de esta casa.

El comienzo de la fiesta sirvió para terminar de grabar el próximo 'A Mesa Puesta', el programa de gastronomía de Teledonosti presentado por Javier Yurrita y que tendrá a Joan Roca como uno de sus protagonistas.

El mundo de la gastronomía tuvo evidente peso en la lista de invitados. No faltó el siempre ocurrente David de Jorge ni Roberto Ruiz (HIKA Txakolina), que charlaba con Xabier Zabaleta, del Aratz, y Enrique Fleischmann, de Fleischmann´s Cooking Group. Del Elkano acudieron Aitor Arregi y Esther Sánchez. También se pudo ver a Aitor Manterola (Patxiku-Enea) y a Francis Paniego, del Echaurren, y que este verano dirigirá el restaurante del Hotel María Cristina. Su director, Ned Capeleris, fue su anfitrión. De su majestuoso hotel acudieron también José Antonio González, Jesús Caballero y Carlos Cruz. Charlaron con Yon Arratibel, de Norgestión.

Por parte de BMW Lurauto acudieron Luis Miguel García, gerente de los concesionarios; Alicia Ufano, Roser Riverola,Quique Michavila y Ángel Fuentes. En nombre de Basque Culinary Center asistieron Idoia Calleja y Luis Arrufat, mientras que fue Ane Pozueta quien representó a Hostelería Gipuzkoa. No faltaron Paula Ocampo, de Grup GSR, y Anuska Ezkurra, del Gobierno Vasco.

Por parte del Grupo Bataplan acudieron a esta cena Diego Montenegro, Beatriz Rodríguez y Sheila Plaza. El incombustible Pepe Dioni compartió confidencias con muchos de los presentes, lo mismo que MauroVergara, de Viajes Equinoccio.

Makro tampoco falta nunca en estos eventos. En esa ocasión, fueron Borja Basozabal, Marian Barreiro, Diego Díaz-Caneja y Agurtzane Sutil. Se pudo ver también a Lore Azpitarte y Eduardo Gallego, de Keler; y a Mario López y Aitor Urbaneja, ambos de Fagor, o a Iñaki Esnaola y Ane Ajuria, de Comercial Hostelera del Norte.

La industria alimentaria guipuzcoana tuvo su presencia en este evento. De Exclusivas Mardu acudieron Jon Eizagirre y María Eugenia Murillo; mientras que por Aurki asistieron Patxi Altuna y Galder Agudo. Jesús Sainz, de Cárnicas Guikar, compartió mesa con Víctor Espinosa, de Súper Amara. También estuvieron Fernando Peña, gerente del Grupo Fernando Peña, acompañado por su esposa, Maite Luengo; Pablo Capellín, de Comercial Lastur; Mikel Plazaola y Natalia Sáenz, de Distribuciones Treku; Martxel Fernández, de Usapal; Clara García, de Aquanaria; y Patxi Larrañaga, de la carnicería de Lasarte-Oria.