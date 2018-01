La mayoría de menores que delinquen en Gipuzkoa no reinciden de adultos La Fiscalía de Gipuzkoa remarca que el retrato de la delincuencia juvenil se aleja de crímenes como el de Otxarkoaga, que considera «una excepción» ARANTXA ALDAZ Domingo, 28 enero 2018, 09:54

«¿Sabes lo que es Ibaiondo?». La pregunta que no gusta hacer a los representantes judiciales suele recibir dos respuestas en la sala de la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa donde se toma declaración a los chicos y chicas que han cometido un delito: la sorpresa de quienes ignoran de lo que se les está hablando y el temor de quienes conocen perfectamente el significado de una medida de internamiento. Por suerte, muchos necesitan recibir la explicación, una advertencia que funciona para que corrijan su actitud, acudan a los programas reeducativos y, en definitiva, tomen conciencia del daño causado.

La brutalidad de los crímenes cometidos supuestamente por dos menores de edad en Otxarkoaga, a las pocas semanas del homicidio de un hombre en plena calle en Bilbao también a manos de chavales, ha extendido la sensación de que el problema de la delincuencia juvenil se ha agravado en Euskadi, una percepción que no se ajusta con la realidad de los datos aportados por la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Aunque no existe un retrato robot del delincuente juvenil, los expertos sí distinguen entre aquellos infractores ocasionales, que pueden cometer un hecho grave, pero cuya conducta no se vuelve a repetir o desaparece con el tiempo y el cumplimiento de medidas de reeducación, y entre quienes inician una carrera delictiva preocupante que se prolongará cuando llegue a la edad adulta, casos más extraordinarios. «La justicia de mayores no se nutre de la justicia de menores, afortunadamente», subraya Mercedes Bautista, fiscal delegada del área de reforma protección de la materia de menores de Gipuzkoa, cuando se le pregunta por el éxito de las medidas de reeducación que dicta la justicia juvenil.

Al menos en el territorio, la mayoría de las infracciones cometidas por niños, niñas y adolescentes están consideradas como leves o de menor gravedad. Las conductas más graves son «la excepción». También lo remarca Estefanía Ocáriz, del Instituto Vasco de Criminología y especializada en justicia juvenil. «Considerar que episodios puntuales como los ocurridos recientemente son la generalidad de la delincuencia juvenil en nuestra comunidad es un error muy grave que puede llevar a confusión. La realidad de la delincuencia juvenil en nuestra comunidad es radicalmente diferente a estos hechos». La Fiscalía de Menores reporta dos delitos de máxima gravedad al año en Gipuzkoa en el último lustro, casos que dan lugar a juicios ante la Audiencia, precisan desde el ministerio público.

La palabra asesinato no figura en un expediente de menores desde 2012, cuando se condenó a un chico de 16 años por la muerte de Rogelia Chivite, la anciana cuyo cadáver apareció en su casa de Donostia. Imposible olvidar el crimen de Amaia Azkue, cometido en 2011 por el joven azpeitiarra Ander Etxeberria y por el que cumple condena en Ibaiondo. Sí suele registrarse un caso al año de homicidio en grado de tentativa (no consumado). Los robos con violencia, con una media de dos casos al mes en 2016, las agresiones sexuales, los casos de acoso escolar más crueles son delitos menos comunes, aunque no por ello, menos preocupantes.

En el mapa habitual de la delincuencia juvenil aparecen hurtos, agresiones y los delitos relacionados con las tecnologías, en aumento los últimos años. Son los delitos menos graves, los que en el Código Penal tienen una pena de seis meses a cinco años, precisa Mercedes Bautista. Además, un 20% de casos son delitos leves, lo que antes se conocían como faltas.

La representante del ministerio público insiste en que hechos como los de Otxarkoaga se alejan del retrato habitual de la delincuencia juvenil en Gipuzkoa, por eso se ciñe a los datos objetivos. Una de las cifras que subraya es el volumen de diligencias que se archivan porque el autor es menor de 14 años, y por lo tanto no es imputable, y aquellas en las que el fiscal desiste, una potestad en la justicia juvenil cuando los hechos son de índole menor, «lo que se dice chiquilladas», apostilla Bautista. En 2016, de las 817 diligencias incoadas en la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa, 71 casos acabaron en desistimiento y otros 56 tampoco recibieron condena porque el autor tenía menos de 14 años.

La delincuencia juvenil ha crecido «de forma leve» en los últimos años en Gipuzkoa, pero no enormemente. El cambio ha surgido «no tanto en el volumen -precisa Bautista-, sino en la tipología», con el aumento por ejemplo de denuncias por violencia ejercida de hijos a padres (o incluso a abuelos), la mayor concienciación y detección del acoso escolar y la facilidad de las tecnologías para la comisión de delitos: suplantación de identidad en redes sociales, difusión de vídeos o fotografías comprometidas... En general, el número de delitos «creció levemente» en 2017, cuyo balance será concretado en la memoria que redacta la fiscalía cada año.

Objetivo, reeducar

La justicia juvenil no pretende únicamente castigar el delito cometido por el menor, sino que busca su reeducación, con la finalidad, a medio camino con el trabajo social, que esa conducta no vuelva a repetirse en el futuro. El lenguaje que utilizan no es casual. No hablan de condenas, sino de pronunciamientos penales, y los menores no son culpables, sino responsables penalmente de un delito cometido.

Tampoco utilizan el término reincidencia. «En la legislación de menores no es un valor, porque para empezar las sentencia no son públicas y por lo tanto los menores no son reincidentes. A la hora de dictar una medida, sí tenemos en cuenta las posibles condenas anteriores, pero el objetivo es socializar, no marcar al joven. Lo fundamental es saber cómo está en ese momento el joven -desde el punto de vista social y psicológico-, además de valorar la gravedad del delito», explica Mercedes Bautista. Otra cosa es que en términos sociales sí se evalúe la reincidencia del delito. La criminóloga Estefanía Ocáriz quiere subrayar los resultados del informe de evaluación del plan de justicia juvenil de Euskadi, en el que se constata que la reincidencia ha disminuido del 28% al 16,7%, en diez años.

Las medidas de internamiento, las más extremas, también responden a ese objetivo educativo, remarca la representante fiscal, que niega la imagen de centro casi de recreo para algunos menores. «Ibaiondo asusta. Es el centro de reforma más contundente del País Vasco, donde vienen jóvenes de Bilbao -como es el caso de los dos menores acusados por el crimen de Otxarkoaga-, Vitoria y Donostia», apunta Bautista. Los menores -que no pueden ir a la cárcel- conviven en diferentes módulos, en función de la situación del menor y de la tipología del delito, porque los hay que han podido cometer delitos de sangre con otros que hayan agredido de forma grave a sus padres, por ejemplo.

La Fiscalía de Menores cursa visita cada dos meses, dentro de las funciones de control a la administración encargada de la tutela de menores, en este caso los servicios sociales de la Diputación de Gipuzkoa. Es el único centro de nivel I -el de mayores restricciones- en Euskadi, y su funcionamiento depende del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Tiene 39 plazas, que en los últimos años no han estado al cien por cien ocupadas. En noviembre, por ejemplo, había 34 menores de los tres territorios. Son los casos más graves, los que a veces son fuente de noticia y generan sensación de alarma, que desde la Fiscalía insisten en rebajar. «La población juvenil es, a día de hoy, relativamente tranquila», concluye Bautista.