Feliciano Villar: «El propio diseño de las residencias no favorece la sexualidad de los mayores»

Si la sexualidad ya es un tema tabú en la tercera edad, ¿qué ocurre cuando una persona mayor ingresa en una residencia? «La sexualidad es un tema que tiende a ser ocultado o ignorado, y a ser considerado un problema por los profesionales que trabajan en instituciones», plantea el primer estudio realizado en España, en el que se ha entrevistado a 2.229 profesionales de 153 centros residenciales, varios de ellos en Euskadi. Feliciano Villar, profesor de la Universidad de Barcelona y uno de los autores del informe, habló ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa de las «barreras que impiden a las personas mayores la expresión de sus intereses sexuales», empezando por la falta de intimidad en los centros. Y también planteó la complejidad de problemas derivados de conductas sexuales de personas con demencia y de la realidad de expresiones sexuales inapropiadas, como los tocamientos que refieren sufrir las cuidadoras cuando ayudan a los usuarios a ducharse o a vestirse.

- ¿La sexualidad es un tema que se trata en las residencias?

- Es un tema muy olvidado, porque muchas veces supone un problema añadido en los centros.

- En una residencia, ya hay carga de trabajo, turnos, perfil de dependencia cada vez mayor...

- No está en la lista de prioridades, porque puede causar problemas y también por una cuestión cultural. Se da por supuesto que a las personas cuando llegan a cierta edad, y más si ingresan en una residencia, ya no les interesa la sexualidad o no tienen capacidad, cuando no es así. El estudio constata que es un tema recurrente y diario.

- ¿Los propios usuarios manifiestan sus inquietudes sexuales?

- Por un parte, hicimos entrevistas a usuarios, y por otra, a profesionales. A muchos usuarios no les interesa la sexualidad, eso hay que decirlo, y también es un derecho que respetar. Pero otros muchos sí muestran intereses sexuales. Los profesionales lo corroboran, porque tienen que manejar situaciones de este tipo en el día a día. Hay dos perfiles de usuarios, aquellos con una situación cognitiva intacta y que querrían tener una vida sexual activa y a lo mejor no la tienen, o la tienen a escondidas. Y luego está el otro perfil, quizá más complicado, que son las personas mayores con demencia, que en algunos casos manifiestan conductas sexuales no apropiadas y que puedan violar derechos de otros.

- En el estudio se pone de manifiesto que la propia configuración de las residencias supone una barrera porque apenas garantiza la intimidad de los usuarios.

- Las residencias están diseñadas desde un modelo clínico hospitalario, donde lo que prima es que el profesional pueda desarrollar su trabajo de manera eficiente. Están pensadas desde el punto de vista del profesional, no de la persona que vive ahí. No son hogares para las personas mayores. Y ese diseño no solo no favorece la sexualidad, sino ni siquiera la intimidad entre personas. El diseño está pensado para el acceso rápido a la habitación para atender al usuario. Una persona nos dijo algo muy gráfico: 'El único sitio donde tengo realmente privacidad es debajo de la manta', ni siquiera en el baño. En las habitaciones compartidas a veces no hay ni una cortinilla.

- Supongo que será difícil conciliar la atención, con criterios que están regulados por ley, y el derecho del usuario.

- Pero hay cosas muy pequeñas que se podrían hacer: tocar a la puerta antes de entrar, preguntar a la persona por sus necesidades sexuales, o a la hora de prescribir un medicamento, tener en cuenta que puede tener efectos secundarios en la sexualidad, cosa que tampoco se hace fuera de las residencias, en las consultas de atención primaria. Algo tan sencillo como preguntar a un matrimonio si quiere dormir en una misma cama se hace en muy pocas residencias.

- ¿Qué problemas surgen por las conductas sexuales de los usuarios con demencia?

- Una de las situaciones que suele preocupar más a los centros y profesionales son aquellas relaciones afectivas o sexuales que involucran ya sea a un residente con un deterioro cognitivo ya sea a dos residentes con dicho deterioro. Cuando esto ocurre, la reacción del profesional es cortar directamente, no pensar en si hay un consentimiento.

- ¿Se han detectado casos de usuarios víctimas de abusos?

- Puede ser que un residente que esté cognitivamente bien abuse de otro con demencia. Pero no siempre pasa eso. Es difícil saber hasta qué punto la persona con demencia consiente o no, y los protocolos que hay en otros países, porque en España no se trabaja con ellos, es que se tiene que demostrar ese consentimiento. ¿Hasta qué punto una persona con demencia puede demostrar su consentimiento? Es un tema muy complejo. Yo creo que, por defecto, no deberíamos asumir la incapacidad sino la capacidad, y solamente cortar cuando hay síntomas de no consentimiento claro. Pero esto no se hace. Normalmente, se aplica el por si acaso, sobre todo para evitar problemas con las familias.

- El informe revela también el problema de los tocamientos que pueden sufrir los cuidadores, sobre todo las mujeres.

- Es una de las situaciones más frecuentes. A los profesionales les preguntamos que nos contasen una experiencia que le haya resultado incómoda, y muchos de ellos referían estas situaciones. Suceden cuando el cuidador ayuda a vestir o desvestir al usuario, o a ducharlo, por ejemplo. Pero también se referían otras situaciones, como besos entre residentes, o encontrarse a un usuario masturbándose, que en principio no deberían causar esa incomodidad.

La necesidad de formación

- ¿Qué respuesta se da en los centros a todas estas situaciones?

- Lo habitual es que cada trabajador responda como buenamente pueda, porque pocas residencias abordan estas cuestiones con una normativa explícita. Ese es el problema, que la gran mayoría adopta la solución más a mano, generalmente callarlo y comentarlo como anécdota en el momento del café, cosa que viola el derecho a la confidencialidad de la información personal; o directamente deciden reprimir esa conducta, para que no vuelva a pasar. Para muchos, la solución es ocultarlo. O comentarlo al supervisor para que se encargue del tema el psicólogo. Ahora que se empieza a hablar del tema, sería interesante que las residencias avanzaran hacia medidas que tengan en cuenta todas estas situaciones.

- ¿Por ejemplo?

- Un aspecto fundamental es la formación. Primero, la de los profesionales, que suelen sentirse incómodos en el manejo de estas situaciones, o incluso pueden llegar a la burla o a intimidar al usuario cuando expresa una necesidad sexual. Pero también de los residentes. Porque muchas veces son los propios usuarios los que consideran inapropiados esos comportamientos sexuales entre residentes. Y también hay que hablar a las familias. Asumir que tu padre o madre tiene una vida sexual activa siempre es un tema muy difícil, también cuando ingresa en una residencia. Para la investigación, hicimos un cuestionario que puede servir de punto de partida para que las residencias sepan identificar qué medidas tiene o cuáles han de implementar. Que se hable del tema es ya un primer paso.