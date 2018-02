Febrero, un mes con olas de frío frecuentes Viernes, 2 febrero 2018, 07:27

Febrero es mes propicio para olas de frío. Lo ha sido históricamente. El de hace seis años fue el quinto más frío de los últimos 84 años. Y qué decir de aquel febrero de 1956. La ola de bajas temperaturas marcó entonces un hito. En las seis décadas transcurridas desde entonces, en Gipuzkoa jamás se ha dado un periodo tan prolongado de frío, ni siquiera unas temperaturas tan bajas. Fue como una pequeña glaciación. El frío se instaló el día 1 y la nieve que cayó al comienzo del mes no desapareció en muchas comarcas casi hasta marzo. Se contabilizaron 19 días de helada. La ola no sólo afectó el País Vasco. Prácticamente toda Europa acusó sus efectos. En la península, Cataluña registró la mínima absoluta con 32 grados bajo cero. El día 3, en el observatorio de Igeldo, se registraron -12,1º. Hondarribia marcó el valor más bajo de entre todas las localidades costeras, con -13º. En Villabona, en Fraisoro, el mercurio descendió a 13,6º. Estos registros nunca se han superado, ni siquiera durante la ola de frío de enero de 1985. Entonces se midieron -10,10º en Igeldo. La historia no es que vaya a repetirse en las jornadas venideras, pero las agencias de meteorología pronostican para los tres primeros días de la semana próxima mínimas de tres grados y riesgo también de nieve.