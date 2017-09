El exdirector de GHK señala que su indemnización se ajusta a la legalidad Responde a la petición de devolución de la sociedad foral tras señalar el Tribunal de Cuentas que le correspondía una sexta parte de lo percibido G. L. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 28 septiembre 2017, 06:36

Después de que GHK haya reclamado al exdirector de la entidad la diferencia entre la indemnización que percibió al ser cesado (19.923 euros) y la que, según el Tribunal Vasco de Cuentas, le correspondía (3.221 euros), el propio afectado señala que «la determinación de la indemnización por mi percibida en concepto de cese y finiquito como anterior director de GHK no es errónea ni excesiva, toda vez que se produjo atendiendo escrupulosamente a la literalidad y contenido del contrato que me unía a GHK». Añade que «el informe de carácter meramente informativo y no vinculante del Tribunal Vasco de Cuentas en que sustenta GHK la reclamación que me formula, obvia y no tiene en consideración» dicho contrato.

Antton Lete se desmarca de cualquier intencionalidad de cobrar una cantidad mayor que la que le correspondía al incidir en que «la indemnización percibida fue suscrita por el actual presidente de GHK, el señor Asensio, y es absolutamente acorde con la legalidad vigente y con el contenido de mi contrato». Ahonda en esta idea al subrayar que la indemnización se produjo «en el contexto de las conversaciones que mantuve con el nuevo equipo de gestión, en las que participó el actual presidente, el señor Asensio, personalmente, y en las que se buscó por ambas partes un cese y liquidación pactada de mi relación laboral, de una manera cordial y ordenada».

Según GHK, el exdirector debería devolver la diferencia en virtud de lo apuntado por el informe del Tribunal Vasco de Cuentas, remitido al Tribunal de Cuentas de España para su ratificación o corrección. Ante tal solicitud, Lete explica que el pasado día 28 de julio «remití al presidente de GHK un burofax con la contestación que efectué al requerimiento de devolución, en el que justifico y acredito el perfecto ajuste de la indemnización percibida a la legalidad y al contenido de mi contrato con GHK, y al que, a día de hoy, GHK no ha dado respuesta».