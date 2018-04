Jayne Hardcastle: «No le damos a la parrilla la importancia que merece» Jayne Hardcastle. / USOZ Parrillera Jayne Hardcastle es una de las parrilleras participantes en las hornadas Haragi, que hoy vivirán su jornada central en Tolosa JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 28 abril 2018, 08:22

Nació en Inglaterra, descubrió la brasa en Ibiza y se hizo experta parrillera en Bizkaia. Jayne Hardcastle es una de las profesionales invitadas a las Jornadas Internacionales de la Carne y la Brasa Haragi, que ayer comenzaron con un simposio en el Basque Culinary Center, y que hoy continúan en Tolosa con asados populares al aire libre, degustaciones, y otras actividades.

Hardcastle disertó ayer sobre 'el papel de la mujer y la parrilla'. En su opinión, no se trata tanto de abordar la cuestión desde la distintiva de género, sino desde la sensibilidad hacia la profesión. «La hay o no la hay». Ella, desde luego, habla de la parrilla como algo apasionante, sentimental y artístico. «La brasa se vive, yo me siento como una pintora ante un lienzo en blanco. Es un arte, tú tienes el fuego y el producto. Debes combinar estos factores para crear la obra final», asegura esta parrillera que regenta el asador Horma Ondo, en Bernagoitia.

Programa de hoy Plaza Euskal Herria Desde las 10.00, asado de una vaca por Dante Ferrero. Asados de cerdos y corderos por parrilleros de Brasil, Perú y Argentina. Zona degustación de pintxos de carne. Tinglado 11.00, catas y conferencias; 14.00, chuletada. Topic 19.30, homenaje a los asadores de Tolosa.

El hecho de que se haya organizado este encuentro internacional le parece «fundamental» y «muy necesario». «Quienes trabajamos en este mundo vamos a aprender muchísimo, vamos a conocer nuevas formas de entender la profesión y a la vez ofrecer nuestros conocimientos a los parrilleros que vienen de fuera», expone.

En opinión de Hardcastle, Euskadi tiene que potenciar la cultura de la brasa. «Nos hemos enfocado demasiado en la cocina de autor, tenemos grandísimos profesionales en el campo de la restauración, pero hemos descuidado el mundo de la parrilla, que tanto gusta a los vascos». «Es un género auténtico, pero hay que conocerlo más», dice.

Al final, por encima de las técnicas diferentes de asado, o de disponer las parrillas de forma horizontal o vertical, buena parte del éxito consiste en «tener un buen producto», y «aplicar la intuición a la hora de asarlo en la parrilla». «Hay que respetar mucho a la brasa, conocerla y quererla. Si partes de un género de calidad, le pones intuición y sensibilidad, y sabes cómo jugar con el tiempo, tienes mucho ganado para que el resultado final sea satisfactorio», asegura Jayne Hardcastle.

Hoy, el espectáculo

En el simposio que abrió ayer las Jornadas Haragi, se trataron diferentes aspectos relacionados con la carne y la brasa: producción, sostenibilidad, maduración, técnicas de asado y su influencia en el resultado final. Participaron profesionales del sector, entre ellos, los asadores de Tolosa (Burruntzi, Casa Julián, Casa Nicolás y el restaurante Botarri), Mikel Zeberio, Jefferson Rueda, Dante Ferrero, Jayne Hardcastle, Renzo Garibaldi, Pablo Rivero, Jose Gordón, Juan Antonio Zaldua y Jose Pablo Larrea.

Hoy, las parrillas se instalarán en la plaza Euskal Herria, donde se podrán probar diferentes asados. Además de las comidas, cenas y degustaciones, en la sala multiusos del Tinglado, habrá durante degustaciones, formación y conferencias, con la presencia de invitados especiales como José Gordón, Juan Antonio Zaldua y la propia Jayne Hardcastle.

Ya al mediodía, asadores locales y foráneos ofrecerán una comida popular en el comedor del mercado de Tolosa, y, para dar fin al programa, en el auditorio del Topic, se llevará a cabo un acto de homenaje a la trayectoria y a la labor de los asadores de Tolosa.