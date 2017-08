Un estudio de la UPV alerta del «elevado» impacto en Gipuzkoa de la gastroenteritis infantil por rotavirus La investigadora Ainara Arana subraya la importancia de vigilar las cepas, para saber si las vacunas existentes en el mercado «continúan siendo eficaces» EUROPA PRESS San Sebastián Viernes, 25 agosto 2017, 13:39

El impacto de la gastroenteritis infantil por rotavirus "sigue siendo elevado" en Guipúzcoa, según un estudio de investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia.

Según ha informado la UPV, esta investigación de la epidemiología de la infección por rotavirus en Guipúzcoa, el impacto de la enfermedad y los genotipos circulantes entre los años 1995 y 2015, refleja que este virus sigue siendo la causa principal de gastroenteritis aguda grave en lactantes y niños de corta edad.

En un comunicado, la autora de la investigación, Ainara Arana, ha destacado que este trabajo "aporta nuevos datos que pueden ser relevantes para las autoridades sanitarias a la hora de tomar decisiones en materia de salud, como la implementación o no de la vacunación frente al rotavirus, por ejemplo".

Arana ha indicado que "en los países del sur de Europa (España, Italia) las epidemias empiezan normalmente en torno a noviembre, y en países situados más al norte, como el Reino Unido, comienzan más tarde, hacia enero". No obstante, ha puntualizado que en esta investigación se advierte que, desde 2011, el inicio de la epidemia "se ha retrasado hasta enero o incluso febrero, y tiende a igualarse con los países del norte de Europa".

En cuanto a las causas de este cambio ha indicado que "podría deberse al cambio climático o al hecho de que algunos países europeos de alrededor cuentan con una mayor cobertura de vacunas, aunque se trata de simples hipótesis".

En lo que respecta a los genotipos circulantes en Gipuzkoa, la investigadora explica que "su distribución es bastante similar a la observada en Europa". "G1 es el genotipo más frecuente, seguido por los genotipos emergentes G9 y G12, que tienen un papel cada vez más importante", ha añadido.

«Vigilar cepas»

Además, ha incidido en que "durante los últimos cinco años investigados, G12 es incluso más frecuente que G1". La autora del estudio también ha subrayado la importancia de "vigilar las cepas que circulan en nuestro medio, para saber si las vacunas existentes en el mercado continúan siendo eficaces, puesto que podrían aparecer nuevos genotipos, que aconsejen la modificación de la composición de las vacunas actuales".

En lo que respecta a las reinfecciones por rotavirus, Arana ha apuntado que "representan poco más del uno por ciento de los casos que han requerido asistencia médica", lo que "no significa que no se hayan producido apenas reinfecciones, sino que no han necesitado acudir al médico".

El estudio muestra que "la mayoría de las reinfecciones son producidas por genotipos diferentes al que ha causado la primera infección". Este estudio se enmarca en la tesis doctoral de Ainara Arana Salaverría (Irun, 1986) 'Epidemiología de la infección por rotavirus en Guipúzcoa' (1995-2015).