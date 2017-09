La UPV estrena el curso con una apuesta decidida por la Formación Dual y la internacionalización Gran parte de los estudiantes que se presentaron a la Selectividad el pasado junio formarán parte del campus de Gipuzkoa a partir de mañana. / LOBO ALTUNA El campus de Gipuzkoa analiza sus titulaciones para ofertar nuevas «acordes con las demandas de la sociedad». El nuevo equipo rector de la universidad vasca apuesta por una relación más intensa con las empresas «para que los alumnos se enfrenten a la realidad social» TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN Domingo, 10 septiembre 2017, 08:36

. La Universidad del País Vasco cuenta entre sus retos para el nuevo curso que comienza mañana ser el centro de la sociedad. Así lo explica el vicerrector del campus de Gipuzkoa, Agustín Erkizia, quien asegura que «nos debemos a la sociedad y tenemos que ejercer de agente transformador de la misma. Además, los alumnos deben enfrentarse cuanto antes a la realidad social». Será a lo largo de los próximos meses cuando las propuestas del programa del nuevo equipo de gobierno de la UPV, que comenzó a ejercer el pasado diciembre, empiecen a plasmarse.

El próximo jueves tendrá lugar el acto solemne de apertura del curso en el auditorio de Musikene. Para entonces el alumnado de todos los centros se habrá incorporado ya a las aulas. Los últimos datos recogidos por la administración de la universidad vasca reflejan que en total son 32.500 los estudiante que cursarán un grado y 8.128 los de nuevo ingreso. Del total, 4.286, lo que supone un 52,7%, se han apuntado en grupos de euskera y 3.842 (47,3%) en castellano y, por campus son 1.684 en Álava, 1.998 en Gipuzkoa y 4.446 en Bizkaia.

La Universidad del País Vasco cuenta este curso con un total de 5.598 docentes e investigadores y 1.891 trabajadores en Administración y Servicios.

Automoción y Empresas

Si hay un tema que va a acaparar la atención durante los próximos nueve meses, ese es la Formación Dual. Una apuesta por la que el año pasado ya comenzaron a sentarse las bases y que este año tomará impulso. Este curso se van a poner en marcha dentro de la UPV dos grados con este tipo de formación, uno de Ingeniería de Automoción en Álava y otro de Administración y Dirección de Empresas en Donostia.

En el campus guipuzcoano se han creado varios grupos de trabajo para desarrollar distintos proyectos este año, y uno de ellos está vinculado a la Formación Dual. En él toman parte todos los centros y facultades dependientes de la UPV que consideran que pueden entrar en el programa y que pueden trabajar este curso para que se implante esta metodología. Erkizia explica que «no solo van a ser grados, también máster. Vamos a abrir el abanico a distintos tipos de titulaciones. El objetivo es que a finales de este año tomemos la decisión de cuáles pueden optar por la Formación Profesional y durante el semestre siguiente trabajar en el aspecto administrativo para que entren en vigor el próximo curso». El envite institucional es claro. El Gobierno Vasco ha firmado reciente un acuerdo con Confebask para implantar la Formación Dual en la Comunidad Autónoma Vasca. Es más, la Diputación Foral se ha comprometido a que Gipuzkoa sea «territorio dual».

Para el 19 de octubre se ha organizado una jornada de trabajo donde se presentarán cinco titulaciones distintas de Formación Dual, algunas de ellas de otras comunidades, para que los centros que van a tomar parte, que no serán solo de la UPV, conozcan el proceso que han seguido para la implantación de esta modalidad. Un mes después se celebrará otra jornada con las empresas. También se está trabajando con Adegi para contactar con empresas candidatas.

Hasta ahora, la experiencia se ha centrado en las carreras técnicas, pero se va a abrir el espectro. Por ejemplo a Magisterio, porque se considera que es factible. «Con Confebask estamos trabajando para que haya una modalidad específica de contrato laboral para las personas que se incorporen a la Formación Dual universitaria. Pero somos conscientes de que a los alumnos que van a prestar sus servicios en el ámbito público, por ejemplo Magisterio o Sanidad, no les podemos poner como condición indiscutible que tengan ese contrato con una empresa. En los casos que no sea posible, porque la legalidad no nos lo permite, optaremos por otras alternativas. El Gobierno Vasco está trabajando en los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder tener el sello de dual», señala el vicerrector de Gipuzkoa.

La internacionalización es otro de los retos fijados por el nuevo gobierno. La Comunidad Europea tiene marcado como reto para el año 2020 que el 20% del alumnado de cada universidad debe realizar un intercambio. La UPV lo supera con el 22% y se ha planteado que para ese año se llegue al 25%. «Que de cada cuatro alumnos, uno viaje a una facultad extranjera».

Alrededor de 1.800 estudiantes cursarán al menos un cuatrimestre en universidades de todo el mundo, mientras que 1.300 alumnos extranjeros estudiarán en las facultades de la Universidad Pública Vasca, que tiene convenios de movilidad con universidades de 56 países.

El campus guipuzcoano cuenta con el programa Ikad Gazte, que nació en el curso 2001-2012 relacionado con las competencias trasversales. Alumnos de distintas titulaciones, desde Filosofía hasta Arquitectura, se unen en grupos y hacen frente a proyectos reales que plantean entidades como Gureak. «Los resultados que se están dando son muy buenos. La metodología cooperativa está funcionando muy bien porque lleva a los alumnos a tierra firme, a retos que les fijan las empresas para que den respuesta en un tiempo establecido». Ahora la intención es trasladar la experiencia a los otros dos campus, Álava y Bizkaia.

Modificaciones

En el campus de Gipuzkoa está en marcha otro de los grupos de trabajo que, en concreto, se centra en profundizar y analizar todos las titulaciones de grado, alrededor de 25, y máster que existen para, a partir del año que viene, contar con una oferta más amplia acorde con las demandas de la sociedad con titulaciones nuevas, dobles titulaciones nacionales e internacionales, grados híbridos -todavía no existe ninguno-, máster y «un ámbito en el que todavía no se ha trabajado en exceso y donde tenemos que ser más ambiciosos que es la formación continua». Al igual que con la Dual, para finales de este año se tendrá una visión global de las titulaciones que ofrece el campus para comenzar a poner en marcha algunas nuevas el próximo curso.

Los grupos de investigación son otro de los retos. Se ha hecho un primer ensayo en el que se presenta cuáles son los distintos equipos para que los agentes económicos y sociales sean conocedores de lo que les pueden pedir. «Tiene que haber una mayor interacción entre la sociedad y el mayor agente investigador del país que es la UPV. Debemos atender las necesidades que se generan en la sociedad. A lo largo de este curso elaboraremos un completo catálogo para que esté disponible en 2018-2019».

Erkizia también destaca las aulas universidad-empresa, que son aulas-laboratorio financiadas por distintas empresas o instituciones públicas que requieren unos servicios determinados y «a nosotros nos sirve para fomentar temas como el de las prácticas, trabajos fin de grado o de máster, tesis doctorales y contratos. El objetivo es, una vez más, tener una relación más fluida con la sociedad. «Estamos dando los pasos para formalizar convenios específicos. La UPV es el caladero más importante que existe en Gipuzkoa», explica el vicerrector. Arquitectura, Ingeniería, Informática, Economía y Empresa y Química son las facultades que participan en el programa.

LAS CIFRAS 32.500 alumnos 32.500 comienzan esta semana el curso 2017-2018 en la Universidad del País Vasco. 8.128 estudiantes de nuevo ingreso se han matriculado en la UPV Del total, 4.286 (52,7%) se han apuntado en grupos de euskera y 3.842 (47,3%) en castellano. Por campus, 1.998 en el campus de Gipuzkoa, 4.446 de Bizkaia y 1.684 de Álava. 1.800 alumnos 1.800 de la UPV cursarán al menos un cuatrimestre en universidades del extranjero. 1.800 LAS NOVEDADESFormación Dual 1.800 Este año se van a poner en marcha dos grados en Automoción y Administración y Dirección de Empresas. 1.800 Se han organizado dos jornadas para mostrar distintas experiencias a centros y empresas. 1.800 Se estudia abrir el abanico a otras carreras como Magisterio. 1.800 Titulaciones 1.800 Un grupo de trabajo analiza los títulos actuales que se imparten en el campus de Gipuzkoa para poder crear otras nuevas, acordes con las necesidades de la sociedad. 1.800 Cultura 1.800 Estrechar lazos con instituciones como Tabakalera trabajando en actividades conjuntas. 1.800 Producción junto a EiTB de una serie de capítulos sobre diferentes temas explicados por profesores e investigadores de la UPV. 1.800 Investigación 1.800 Se está elaborando un catálogo con todos los equipos de investigación para presentarlo a los agentes económicos y sociales a lo largo del próximo curso.