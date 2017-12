Esteban Muruamendiaraz: «Si hay huelga, que sea porque la hemos convocado nosotros»

Esteban Muruamendiaraz es secretario técnico del sindicato de transportistas vascos Hiru, que hace unos días ya anunció que no secundaría el bloque al transporte en Gipuzkoa, al igual que ayer decidió la patronal guipuzcoana.

-¿Esperaban que Guitrans tampoco siguiese la huelga convocada desde la Confederación Española?

-No nos ha supuesto ninguna sorpresa. Está dentro de lo normal, porque si hay un paro del transporte en Gipuzkoa es porque lo hacemos nosotros, sino no hay. Cuando se han notado los paros en Gipuzkoa ha sido cuando los ha convocado, o apoyado, el sindicato Hiru.

-En su web han habilitado un documento para calcular el impacto del nuevo peaje en los tranportitas locales. ¿Quieren que tomen conciencia de cómo les va a afectar a su bolsillo?

-Sí, queremos que se den cuenta ellos mismos de cómo les va a afectar este peaje. Que vayan apuntando a diario los gastos porque ¿sabes qué pasa? El que anda a diario por la zona de Andoain, por ejemplo, puede llegar a pensar: 'Bah, son solo 69 céntimos', pero no termina de darse cuenta lo que eso supone a fin de mes. Lo importante es el montante total.

-¿Quién debería asumir ese coste a su juicio?

-Nosotros creemos que los cargadores. Porque una cosa es que en tu trabajo normal un día pierdas un euro, o dos, o cinco, y otra cosa es que lo pierdas todos los días. Si lo pierdes un día es una faena, pero si lo pierdes a diario, al final no puedes asumirlo. O lo paga alguien (quien te carga habitualmente, por ejemplo, que es lo que abogamos nosotros) o los camioneros no llegan a final de mes.

-¿Cómo se traslada ese coste a los cargadores?

-Nosotros lo que hacemos es sugerir a los transportistas que hablen de incrementar el precio del viaje con los propios cargadores o que directamente les adjunten a la factura un suplemento de gasto de peaje. Un transportista no puede renunciar a 300 euros al mes porque no le llega. Si al sueldo que hoy en día hay en el 'camión' le quitas 250-300 euros, pues no te da.

-¿Cuántos transportistas se han descargado ese documento de su página web?

-No lo hemos puesto tanto para saber quién lo descarga y quién no, sino más bien para que los camioneros hagan el ejercicio de darse cuenta de lo que les va a suponer este peaje. Pero sí que a raíz de ese formulario nos ha llamado mucha gente para decirnos: 'Ostras, que no sabía que este peaje podía salirnos tan caro a final de mes'.