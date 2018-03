«Te acostumbras a la inseguridad» Los estanqueros guipuzcoanos, habituados a «tomar precauciones», son conscientes de que «el tabaco es atractivo para los ladrones porque lo pueden vender fácilmente en el mercado negro» 01:35 El estanquero Luis Ciganda, en su establecimiento de Bera Bera en Donostia. / IÑIGO SÁNCHEZ KAREL LÓPEZ San Sebastián Domingo, 25 marzo 2018, 17:00

En menos tiempo del que alguien tarda en fumarse un cigarro, los ladrones son capaces de llegar, reventar los cristales de un estanco y llevarse prácticamente todo lo que hay dentro. O mejor dicho: son capaces de llevarse todo el tabaco que hay, porque eso es lo que les interesa. Lo relatan diferentes estanqueros guipuzcoanos habituados a «tomar precauciones» y que, en algunos casos, ya se han «acostumbrado a la inseguridad».

«La razón principal por la que sufrimos tantos robos o hurtos es porque despachamos un producto que es fácil de colocar en el mercado negro. La mayoría de estancos ya contamos con datáfonos y, del mismo que ocurre en otro tipo de establecimientos, cada vez paga más gente con tarjeta. No creo que busquen dinero, sobre todo cuando entran por la noche», explica Aitor Urrutia, presidente de la Asociación de Estanqueros de Gipuzkoa.

«Yo, personalmente, he sufrido pequeños hurtos, de tipología variada. Gente que entra, pide un paquete de tabaco y sale corriendo; también me han roto el cristal por la noche...», cuenta Urrutia, dueño de un local en la calle de Txirrita de Hernani.

«Hace años sí que hubo una oleada en la que el 30% de estancos guipuzcoanos se vieron involucrados en situaciones violentas. En aquella ocasión, la Ertzaintza nos hizo entrega de un tríptico en el que se daban consejos; diferentes medidas de seguridad como cambiar frecuentemente el horario en el que acudir a las oficinas bancarias, instalar cámaras de seguridad...», recuerda el presidente de la asociación.

Robos frustrados

Hace escasas semanas, en el barrio de Amara de Donostia, la dueña de un estanco desarmó a una persona que pretendía robarle con una pistola. «Yo estaba en la trastienda cuando ha entrado un individuo a atracarnos. Se ha dirigido a mi hermana y a la vez que le apuntaba con una pistola le ha pedido el dinero», relató a este diario. «He sentido un impulso que me ha salido de dentro y he ido directo a por él». No es habitual que los ladrones se encuentren con respuestas así, pero también es verdad que uno no sabe cómo va a responder. Hace cerca de un mes, en Intxaurrondo, vecinos del barrio frustraron un atraco y retuvieron al autor que golpeó a la víctima con su pistola.

En Intxaurrondo también sufrieron un robo no hace demasiado tiempo. / MICHELENA

«Puedes pensar que llegará el día en el que te ocurrirá, pero es imposible saber cómo vas a actuar en el momento. Hechos como el de Intxaurrondo a mí nunca me han sucedido y espero que así siga siendo», explica Urrutia. Él sabe lo que es llegar por la mañana a su local y encontrarse con los cristales rotos... No es un hecho aislado; el resto de entrevistados también lo ha sufrido.

«Desde la Ertzaintza tratan de mandarnos un mensaje de tranquilidad. Yo puedo decir que lo estoy. Por diferentes razones, lo cierto es que los tres últimos intentos de atracos en Gipuzkoa han fracasado», sigue Urrutia. «Pienso que no tenemos que tener más miedo que otros colectivos. No tenemos que vivir con miedo, aunque sí que debemos hacer una labor de prevención. Nosotros a nuestro trabajo y tanto la policía municipal como la Ertzaintza hará el suyo».

«Tres veces en 30 años»

«Es triste que tengamos que estar con la duda de qué habrá ocurrido todas las mañanas...», apunta Luis Ciganda, dueño del estanco número 50 en Bera Bera (Donostia), a escasos metros del campo de hockey.

«Llevo treinta años en esto y me han robado en tres ocasiones. En los años 80, recuerdo que me amenazaron con un cuchillo. Solo se llevó un poco de chatarrilla», narra. De eso ya han pasado años, pero recientemente, «hace cosa de un año», Ciganda sufrió un robo por la noche. «Rompieron el cristal, las persianas... entraron únicamente a por tabaco, porque de todo lo que hay fue lo único que se llevaron. En cualquier mercadillo puedes encontrar paquetes de tabaco a precios reducidos. Poco dinero habría en la caja, pero en mi caso al menos, ni lo tocaron. Te acostumbras a la inseguridad. Vas tomando precauciones antes de salir, por ejemplo. Siempre miras por si ves algo raro».

Luis Ciganda ha sufrido tres robos a lo largo de su vida. / IÑIGO SÁNCHEZ

El donostiarra coincide con lo que dicen sus colegas y cree que «el tabaco tiene fácil salida en el mercado negro». La última vez que entreron en su negocio, «todo el sistema de grabación, alarma... falló. Creo que en menos de quince minutos son capaces de llevarse todo lo que quieren. No necesitan más. Son rápidos».

La situación de Blanca Nikolay, que tiene su estanco en la esquina de Juan de Garay con Matía, también en la capital guipuzcoana, es diferente «porque el edificio de la Ertzaintza está cerca y eso les puede cortar un poco las alas», aunque también confiesa haber sido víctima de robos. «Rajaron las persianas y se llevaron lo que pudieron».

«También contamos con equipos de seguridad instalados. Así creo que estamos seguros», concluye. A pesar de los últimos acontecimientos, los estanqueros no dudan en transmitir que están seguros, que ya están acostumbrados, aunque como ellos mismos dicen, «a veces más vale prevenir que curar».