«Es esencial mantener una alta cobertura vacunal para evitar más brotes de sarampión»

La Organización Mundial de la Salud lo ha dejado claro en un informe reciente: el sarampión regresó con fuerza en 2017 a Europa. El año pasado se registraron en el continente 35 muertes y 21.315 casos, un 400% más que en años anteriores. Rumanía, Italia, Ucrania y Grecia fueron los países más castigados con una dolencia que también ha vuelto a reaparecer en Euskadi, algo que no sucedía desde el año 2012.

A finales de marzo Osakidetza confirmó el caso un varón de 22 años residente en Irun que «no estaba vacunado de forma voluntaria y consciente» contra el sarampión. Días después, el Gobierno de Navarra anunciaba que dos personas, de 10 y 60 años y sin antecedentes de vacunación, que habían estado en contacto con ese primer paciente, contrajeron la enfermedad. Y a mediados de abril, se fechó el último caso, el de un bebé de 20 meses de Durango que, según informó el Servicio Vasco de Salud, también estaba relacionado con los otros tres y tampoco estaba vacunado contra el virus.

El doctor Gustavo Cilla, Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Donostia, define el sarampión como una de las enfermedades «más contagiosas que existe». Y recuerda que para combatir esta dolencia, que se «transmite por contacto directo entre personas», es necesario mantener una «alta cobertura vacunal».

- Han sido confirmados cuatro casos de sarampión en poco más de un mes. ¿Es suficiente para hablar de brote?

- Se puede hablar de brote porque los casos a los que nos referimos se sabe que están directa o indirectamente conectados. El virus del sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existe. Es necesario mantener altos niveles de inmunidad, es decir, alta cobertura vacunal en la población para evitar la aparición de brotes.

- ¿Le preocupa que pueda haber más casos?

- Afortunadamente, la población de Gipuzkoa está mayoritariamente vacunada, y por tanto mayoritariamente inmune y protegida de la enfermedad. No es esperable una epidemia o un gran brote, pero podría haber algún caso o pequeño brote. Las vacunas del sarampión tienen una eficacia muy elevada, podemos hablar de más del 95%, pero no es el 100%, y en un pequeño porcentaje de personas pueden no ser eficaces. Por otra parte, si en una población, niños que deberían ser vacunados cada año no lo son, como sucede en el contexto de familias contrarias a la vacunación, quedarán no inmunes. La inmunidad de los vacunados, la llamada inmunidad de rebaño, defiende del virus a los no inmunes. Pero si la situación se mantiene, y con el paso de los años el número de personas no inmunes en la población va creciendo y forman grupos, puede acabar siendo suficiente para permitir al virus introducirse en una población y causar brotes.

- Volviendo a los casos ya confirmados. Fueron diagnosticados un vecino de Irun, dos personas en Navarra y un bebé de Durango. Y Osakidetza confirma que son casos relacionados. ¿Cómo es posible?

- El origen de este brote estuvo en una persona no vacunada que había realizado un viaje internacional durante el cual adquirió la enfermedad. Entre los contactos de este primer caso hubo varios contagios en distintas personas en Navarra. Entre estas últimas, se encontraba un niño, que antes de ser diagnosticado de sarampión, estuvo con su familia durante un fin de semana en una actividad compartida por familias de varias zonas cercanas, entre ellas la familia de Bizkaia, donde se ha producido el caso que refiere. Es decir, todos los casos han estado conectados epidemiológicamente.

- Desde el año 2012 no se había detectado la enfermedad en Euskadi. ¿Hay otras dolencias de este estilo que se consideraran casi extinguidas y que han vuelto con algún caso?

- Gracias a las vacunas, enfermedades que antes eran un azote de la población infantil han sido erradicadas por completo del mundo , caso de la viruela, o han sido controladas de manera que no vemos casos de origen autóctono desde hace años (poliomielitis, rubeola, difteria, enfermedad invasiva por Haemophilus...). Hay enfermedades como las paperas o la tos ferina, para las que las vacunas tienen una eficacia algo menor, y se producen brotes periódicamente. Sin embargo estos brotes suceden a una escala mucho menor que en la era prevacunal. La mayor parte de los vacunados están protegidos, y los afectados padecen una enfermedad más leve que si no hubieran sido vacunados. La eficacia de las vacunas no es 100%, nada es perfecto, hay un pequeño porcentaje de fallos. Por ello, es esencial que la mayor parte de la población sea vacunada para crear un 'efecto rebaño' y que los virus y bacterias prevenibles por vacunas no puedan encontrar suficientes personas no inmunes como para generar brotes.

- ¿Cómo se contagia el sarampión?

- El sarampión se transmite por contacto directo entre personas, por vía aérea, a través de las gotitas que excretamos por la boca y la nariz al hablar, toser, estornudar...

- ¿Una persona con sarampión cuándo puede contagiarlo?

- Normalmente desde unos 2-4 días antes a cuatro después de la aparición del exantema.

- ¿Cuánto dura el período de incubación?

- El período de incubación desde el contagio hasta la aparición de los síntomas principales (exantema) dura 10-14 días. En casos raros puede prolongarse hasta 21 días.

- ¿Cómo definiría el sarampión?

- Es una enfermedad exantemática, prevenible por vacunación, causante en la era prevacunal de epidemias cada 2-5 años que afectaban a toda la población infantil. La enfermedad en la mayor parte de los niños es leve, pero en un porcentaje de los afectados puede ser grave. Antes de la introducción de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud todavía estimaba que cada año, se producían dos millones de muertes de niños a causa del sarampión. Este número se ha reducido drásticamente hoy en día debido a que la vacuna ya se usa con cobertura elevada en casi todo el mundo. Por tanto, el sarampión era una de las principales caussa de mortalidad infantil en el mundo, hasta la introducción en el último tercio del siglo pasado de la vacuna.

- ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

- El paciente está febril y el síntoma clínico más típico es el exantema (sarpullido), que normalmente empieza en la cara y se extiende hacia el tronco y finalmente las extremidades. Empieza como pequeñas manchas rojizas pequeñas que con los días pueden confluir sobre todo en la cara y el cuello. La aparición del exantema suele ser precedida por 2-4 días de síntomas generales como malestar, fiebre, pérdida de apetito, y de la vía respiratoria como tos, conjuntivitis, rinitis... Uno o dos días antes de que aparezca el exantema con frecuencia se observan unas pequeñas manchas blanquecinas en la mucosa de la boca. La duración del cuadro suele ser de 7 a 10 días. La enfermedad afecta al tracto respiratorio y se puede complicar con infecciones, normalmente bacterianas, de esta área: otitis, neumonía... Otras complicaciones graves como la encefalitis son más infrecuentes.

- ¿Qué tipo de tratamiento es necesario para curarlo?

- El tratamiento es sintomático ya que no hay fármacos específicos. Es decir, se recomienda reposo en casa, buena hidratación, y antitérmicos. Es importante que los pacientes estén aislados mientras sean infecciosos, sin salir del domicilio los cuatro días siguientes al día en que brotó el exantema. Es conveniente que si tosen, estornudan, etc, se cubran nariz y boca con pañuelos desechables de papel.