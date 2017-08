La escasez de lluvias merma la entrada de salmones Ignacio Zalakain pescaba el primero de la temporada. / A.D.C. En esta extraña temporada solo se han capturado 33 salmones en el río Bidasoa ALICIA DEL CASTILLO ENDARLATSA. Sábado, 19 agosto 2017, 09:42

«No ha llovido, el río no ha llevado casi agua y se ha notado que han entrado muchos menos salmones que otros años», coinciden varios pescadores asiduos del Bidasoa.

La de este año ha sido una temporada de pesca de salmón extraña. No sólo en el Bidasoa, también en ríos de Cantabria y Asturias, donde incluso se optaba por cerrar las capturas antes de tiempo, viendo el poco caudal de algunos cauces.

El lunes 31 de julio se clausuraba la temporada de pesca de salmón en el río Bidasoa. El cierre estaba fijado para ese día, o antes, si se hubiese alcanzado la cifra de 78 capturas. La de este año ha sido la peor desde hace tiempo si se repara en los pocos ejemplares capturados: 33. Los datos todavía son peores si se tiene en cuenta que por la central de control que el Gobierno de Navarra posee en Bera, tan solo han pasado 29 salmones, cuando otros años para estas fechas ya se habían contabilizado unos 80.

Los pescadores se temían una temporada diferente, sobre todo por el derribo de la presa de Endarlatsa, que ha cambiado la fisonomía del cauce. Pero muchos coinciden en que la falta de agua ha sido el principal problema. Apenas ha llovido y el Bidasoa baja con muy poco caudal. «Los salmones no sienten la llamada del río. Tan solo se ha visto alguno más cuando ha llovido algo y ha sido un verano bastante seco».

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra también tiene claro que «la falta de lluvias primaverales ha provocado que los caudales circulantes por el Bidasoa sean más propios del verano que de primavera, por lo que el número de salmones en el cauce ha sido muy inferior al de otros años».

Habrá que esperar a diciembre para conocer cuántos ejemplares regresan al río para desovar. Se vienen registrando por temporada durante los últimos años entre 350 y 500 aproximadamente. Puede parecer una buena cifra, pero lejos, muy lejos, quedan los miles de salmones que se contabilizaban antes en el río Bidasoa.

También se han perdido los grandes ejemplares, con 3 y 4 años de más y que alcanzaban más de 13 kilos de peso. El pasado año apareció uno muerto en el río. Esta temporada el salmón capturado de mayor tamaño ha sido un ejemplar que daba en la báscula 6,100 kilos.

Desde el 1 de mayo

La temporada se abría el pasado 1 de mayo y a los pocos minutos salía el 'lehendabiziko', el primero. Lo pescaba Ignacio Zalakain, de Lezo (Gipuzkoa) y lo hacía tan solo doce minutos después de la apertura oficial de la campaña. El 'lehendabiziko' era pescado en el tramo conocido como Villanueva, en el término de Endarlatsa. Pesaba 4.700 gramos, medía 800 milímetros de largo y 150 de altura, era un ejemplar salvaje, no estaba marcado (no tenía microchip ni la aleta adiposa marcada) y no procede de una repoblación. El ejemplar, el único que se puede comercializar en toda la temporada, lo compró el restaurante donostiarra Rekondo por 1.800 euros.

También se ha reducido el tamaño de los ejemplares. El mayor solo ha alcanzado los 6,100 kilos

Posteriormente, a lo largo del mes de mayo tan solo se pudieron capturar otros cinco salmones más, mientras que en junio se pescaron 10 salmones y durante el mes de julio se capturaron 17 ejemplares (el 52% del total).

Como ya viene siendo habitual en otras campañas, los primeros salmones pescados fueron los más grandes y conforme avanzó la temporada descendió el tamaño de los ejemplares. El 61% de los salmones capturados en la temporada eran añales (habían pasado un invierno en el mar) y el 39% eran multiinviernos (habían pasado al menos dos inviernos en el mar). El 73% de los salmones pescados eran de origen salvaje, mientras que el restante 27% (9 salmones) eran salmones repoblados nacidos y criados en la piscifactoría del Gobierno de Navarra en Oronoz-Mugairi.

Las capturas han estado más repartidas que otros años a lo largo del río. El pozo de Villanueva ha sido el más productivo con 12 capturas, 4 se han pescado en Montoia y 3 en el pozo de la Escalera. El resto en otros nueve puntos distintos. Más de la mitad se pescaban en el mes de julio.