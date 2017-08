La Ertzaintza investiga una denuncia por agresión sexual en el monte Urgull El monte Urgull. / MICHELENA Los hechos se habrían producido la madrugada de ayer en circunstancias que se están analizando, durante la celebración de la víspera de la Virgen ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 16 agosto 2017, 10:55

La Ertzaintza investiga los hechos que han provocado la primera denuncia de una mujer por agresión sexual en la Semana Grande donostiarra. Según fuentes consultadas, el incidente se habría producido en la madrugada de ayer en el entorno del monte Urgull, mientras la ciudad se encontraba inmersa en la celebración de la víspera de la Virgen.

El alcalde de San sebastián, Eneko Goia, ha lamentado este miércoles que se puede estar "ante un episodio" de los que no se desea "ver en fiestas, de ninguna manera". En una entrevista en Radio Euskadi, el regidor donostiarra ha confirmado que "todavía se está investigando" el caso.

La denuncia interpuesta, y de la que por el momento no se tienen muchos datos, llega la tercera jornada de unas fiestas marcadas por el lema 'No es no', que pretende concienciar de que «cualquier falta de respeto es una agresión» y combatir un repunte en las vejaciones machistas contra las mujeres que se está produciendo en Gipuzkoa.

Según los datos publicados recientemente por el Ministerio del Interior, en los primeros meses del año se han registrado doce violaciones en el territorio, el doble que en el mismo periodo del año anterior, y el número de delitos contra la libertad e indemnidad sexual han pasado de los 47 en 2016, a 61 este año.

El último episodio tuvo lugar la semana pasada, cuando hasta cuatro mujeres denunciaron que una misma persona les había realizado tocamientos durante las fiestas de Salbatore en Getaria. El acusado, un varón de 31 años, fue detenido como presunto autor de los abusos, pero también como autor de un delito de atentado contra la autoridad, por haber agredido a un agente mientras procedía a su arresto.

Campaña de concienciación

La campaña contra los agresiones sexistas en Donostia, que se ha intensificado durante esta semana fundamentalmente en los espacios donde se concentran mayor número de personas, está dotada de diversas acciones de sensibilización entre los jóvenes, como el reparto de 20.000 kits de guías informativas. A las mujeres, se les ofrecen recomendaciones para estar alertas y evitar agresiones y relaciones de malos tratos; y a ellos, se les invita a tomar una actitud activa ante cualquier tipo de agresión machista.

A su vez, la campaña se basa en el buzoneo de folletos, la distribución de una guía específica para conductores de taxis y autobuses. También se está difundiendo material informativo y sensibilizador en 180 bares de ocio nocturno del Centro, Parte Vieja y txosnas de Sagüés. Se ha instalado un espacio informativo en el Boulevard -del 12 al 19 de agosto- para todos aquellos que lo requieran y el edificio consistorial asimismo se ha adherido a la lucha de esta campaña mediante la colocación de una pancarta específica en el balcón. Paralelamente, se han organizado dos sesiones de defensa feminista, en consonancia con el necesario empoderamiento de las mujeres.

El Ayuntamiento de Donostia ha reforzado la seguridad durante la Semana Grande

Para evitar nuevos episodios de violencia sexista, el Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana se encuentra trabajando de forma coordinada con la Guardia Municipal, Ertzaintza, Bomberos, Osakidetza, Protección Civil, dBus, Movilidad, Capitanía Marítima y Donostiako Festak en la sede de Bomberos de Garbera, y ponen especial atención a los actos en los que se espera una asistencia masiva.

Mismo escenario

Tras esta última denuncia, la Er-tzaintza trata de esclarecer los hechos producido la pasada madrugada en un entorno, el de Urgull, que no es la primera vez que se convierte en escenario de una presunta agresión sexual.

Ya en junio de 2015, un holandés de 23 años fue detenido por la Guardia Municipal como presunto autor de una agresión sexual a una joven austríaca. Según la denuncia, ambos coincidieron en el exterior de una discoteca ubicada en el Boulevard y poco antes del amanecer, éste invitó a la joven a disfrutar del nuevo día desde un paraje que conocía. Saltaron la puerta por la que se accede a Urgull, continuaron su marcha hasta la zona alta del monte y allí el agresor se abalanzó sobre la víctima, le sujetó las manos y comenzó a someterle a diversos tocamientos.

La gran resistencia que ofreció la mujer, le permitió evitar que la violación se consumara y, en un momento de descuido del agresor, pudo aprovechar para salir corriendo monte abajo. La víctima interpuso la denuncia y la Guardia Municipal desplegó un operativo para detener al joven holandés, a quien localizaron en tres horas.

Consejos A ELLOS No es no Cualquier falta de respeto es una agresión, recuérdaselo al agresor. Agresión Ser plasta o baboso nunca es sinónimo de ligar, es una agresión. No seas cómplice No justifiques ninguna agresión, actúa y di no a los agresores. A ELLAS Pon tus límites Si te dirigen miradas obscenas o comentarios fuera de lugar. No es no Si te obliga a mantener relaciones sexuales o a no utilizar condón. Intimidad Los celos no son señal de amor, tampoco revelar tus contraseñas.

Ante la agresión 112 Llamar a SOS Deiak marcando el 112 para atender cualquier incidencia, también las agresiones. 092 Telefonear a la Guardia Municipal si eres testigo o sufres una agresión. Espacio informativo Hasta el día 19, se ha instalado un servicio informativo en el Boulevard para aquellos que lo requieran.